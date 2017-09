Nga Bắt Đầu Cuộc Tập Trận Zapad, NATO Quan Ngại

MOSCOW - Quân đội Nga bắt đầu tập trận lớn trong ngày Thứ Năm, kéo dài 6 ngày - mỗi 4 năm, Nga mở tập trận gọi bằng tên Zapad tại Nga và tại lãnh thổ Belarus.Mục tiêu của tập trận là 1 kẻ thù giả định, nhưng NATO cảm thấy quan ngại từ nhiều tháng.Kế hoạch tập trận Zapad bắt đầu từ thập niên 1970 và không đuợc tổ chức cho tới năm 1999, khi hệ thống Liên Xô tan rã.Kỳ này, đích thân TT dự khán cuộc tập trận.Truyền thông Nga loan báo: quân số tập trận là 12,700 trong khi NATO ước luợng tuì 70,000 đến 100,000. Lý do của sai biệt là tính hay không nhân số của của các đơn vị dân sự và an ninh đóng cai trò hỗ trợ.Phân tích gia Sim Tack tại Force Analysis và Dmitry Gorenburg của CAN cho hay nguốc gốc của phỏng đoán 100,000 người là từ 1 trang mạng Ukraine tính dựa trên số toa xe lửa mà Nga dùng trong việc chuyển quân.Theo nhà nghiên cứu Mark Galeotti của Institute of International Relations (Prague), khó biết quân số dự phần vì cách tính khác nhau.