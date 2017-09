Báo New Yorker Tiết Lộ Trang Bìa Định In Nếu Bà Clinton Đắc Cử

WASHINGTON - Báo New Yorker chia sẻ hình ảnh trang bià của họ có thể đã ấn hành nếu cựu ngoại trưởng Clinton đắc cử TT, với tựa đề lớn “The First.”Báo Washington Post cho biết: tờ bià này là thiết kế của Malika Favre, bằng hình vẽ TT Hillary Clinton ngắm trăng từ bao lơn của Phòng Bầu Dục.Bià của New Yorker đuợc công bố cùng lúc bà Clinton phát hành sách mới tựa đề “What Happened” trong đó ông Trump và 1 số nhân vật bị đả kích nặng nề.Báo New York Daily News cho hay “What happened” nói tới ông Trump như là cơ nguy đe dọa Hoa Kỳ và thế giới, trong đó tác giả Hillary Clinton đặt vấn đề: ngoài thời gian chơi golf, phóng twitter và theo dõi tin tức truyền hình, TT Trump còn lại bao nhiêu giờ để làm việc.