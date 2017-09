Ra LHQ Tố VC Vi Phạm Nhân Quyền

Một chiến dịch vận động nhân quyền cho VN sẽ khởi động tuần này tại trênd iễn đàn LHQ, theo các bản tin từ VOA và RFA.Bản tin VOA kể rằng chiến dịch Vận động nhân quyền quốc tế UPR (Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát) do VOICE phát động kéo dài gần 1 tháng và sẽ bắt đầu vào ngày 15/9, sinh nhật của blogger Anh Ba Sàm (tức Nguyễn Hữu Vinh) đang bị cầm tù.Một trong những người tham gia phái đoàn vận động, nhà hoạt động Đinh Thảo, sẽ phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, ngày 19/9 để thu hút sự chú ý của quốc tế về các hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng diễn ra tại Việt Nam.Nhà hoạt động trẻ tuổi từng bị bắt giữ vì tham gia các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Hà Nội đốn chặt cây xanh hồi năm 2015 nói với VOA rằng cô sẽ “lên án chính phủ Việt Nam đã không những không thực hiện những điều đã cam kết trong chiến dịch UPR năm 2014, mà thậm chí còn làm ngược lại so với những gì đã hứa.”"Năm 2014 chính phủ Việt Nam đã chấp nhận 182 khuyến nghị từ hơn 100 quốc gia khác nhau trong đó có những khuyến nghị đòi hỏi việc cải cách nhân quyền mạnh mẽ," theo Đinh Thảo. "Thế nhưng Việt Nam không những không thực hiện điều đó mà còn gia tăng đàn áp, bắt bớ, bỏ tù những người bất đồng chính kiến."Theo báo các của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, ít nhất 19 người trong đó có blogger nổi tiếng Anh Ba Sàm, bị chính quyền Việt Nam kết án tù từ 20 tháng tới 9 năm vì những hoạt động phản đối ôn hòa. Cũng theo HRW, trong năm 2016 các blogger và những người hoạt động vì nhân quyền thường trở thành mục tiêu bị chính quyền sách nhiễu và quấy rối. Năm 2016 cũng là năm nhiều các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân bùng phát để phản đối thảm họa cá chết và nhiễm độc biển miền Trung do công ty Formosa gây ra.VOA ghi rằng theo cô Đinh Thảo, việc chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp hồi gần đây sẽ là một thách thức cho giới hoạt động dân chủ trong nước. Tuy nhiên cô nói những hành vi đàn áp “khốc liệt” như vậy có thể làm khiến “lòng dân căm phẫn hơn” và càng củng cố quyết tâm của các nhà tranh đấu.Nhà hoạt động trẻ tuổi nói những người đấu tranh ở trong nước sẽ không còn đơn độc, vì những chiến dịch vận động như cô đang tham gia sẽ thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế."Những chính phủ có điều kiện nhân quyền tốt, ví dụ như châu Âu, Mỹ, Canada, và họ có điều kiện kinh tế tốt và thông qua những điều đó khi họ quan hệ ngoại giao với Việt Nam thì họ có thể giúp đối thoại với chính phủ Việt Nam về nhân quyền," theo nhà hoạt động Đinh Thảo.Với sự đồng hành của nhiều tổ chức quốc tế quan tâm, phái đoàn vận động của VOICE, gồm cả bà Lê Thị Minh Hà, vợ của blogger Nguyễn Hữu Vinh, sẽ cung cấp thêm thông tin đầy đủ hơn về tình hình nhân quyền hiện tại ở Việt Nam.VOA ghi thêm: “Ngoài các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền có liên quan, các nhà hoạt động này dự kiến sẽ tới Đức, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Na Uy, Bỉ và Cộng hòa Czech trong chiến dịch vận động kéo dài tới ngày 10/10. Họ hy vọng chiến dịch vận động này sẽ khích lệ chính quyền Việt Nam tôn trọng và bảo vệ nhân quyền trong tư cách là một bên tham gia ký kết nhiều công ước nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.”Trong khi đó, RFA đã có cuộc phỏng vấn với đại diện của Voice, cô Đinh Thảo, người có mặt trong phát đoàn vận động nhân quyền Việt Nam tham dự UPR và sẽ trình bày trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thuỵ Sĩ ngày 19 tháng 9.Bản tin RFA ghi lời cô Đinh Thảo giải thích về trọng tâm:“...Lần trình bày này sẽ vận động cho tù nhân lương tâm Việt Nam nói chung. Tuy nhiên sẽ sử dụng 5 trường hợp nổi bật.Câu chuyện của blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh sẽ là câu chuyện điển hình được nói tới và đặc biệt là có thành viên trong gia đình tham gia. Ngoài ra phái đoàn sẽ đề cập tới trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Thu Hà; blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh; anh Trần Huỳnh Duy Thức; chị Trần Thị Nga.Đó là những trường hợp sẽ được dùng để đại diện cho tù nhân lương tâm Việt Nam nói chung.”Độc giả quan tâm có thể xem thêm ở website của VOICE: www.vietnamvoice.org