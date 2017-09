Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang Đại Lễ Vu Lan

Đại Lễ Vu Lan tại TT Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang.Santa Ana (Bình Sa)- -Chiều Chủ Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2017, Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2561-2017 với sự tham dự của hằng trăm Chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử.Như thông lệ hằng năm, HT. Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang trong các ngày lễ lớn đều có chương trình Đêm thắp nến cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đất nước Việt Nam sớm có tự do dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ.Đại lễ Vu Lan năm nay bắt đầu từ 4 giờ chiều một chương trình văn nghệ xuất sắc cúng dường Vu Lan, vinh danh các bậc phụ mẩu sinh thành do một số các ca sỉ thân hữu và Phật tử đạo tràng Bảo Quang thực hiện. Đặc biệt có màn trình diễn hòa tấu giữa tiếng đàn guitar của Nguyễn Đức Đạt và tiếng trống của HT. Thích Quảng Thanh đã được nhiều tràng pháo tay làm vang dội cả khu hành lễ.Đến 5 giờ chiều Ban tổ chức làm lễ cúng dường trai tăng và mời đồng hương Phật tử dùng cơm chiều do Ban trai soạn chùa Bảo Quang khoản đãi.Vào lúc 6 giờ chiều lễ cung nghinh chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ đài để chứng minh, tham dự đại lễ Vu Lan và thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Trong lúc nầy, hàng trăm đồng hương Phật tử đã đứng trang nghiêm hai bên chấp tay niệm Phật để cung đón Chư Tôn Giáo Phẩnm, chư Tôn Đức Tăng Ni vào lễ đài hành lễ.Chư Tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức chứng minh có; Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa; HT. Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang; HT. Thích Nhật Quang, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK; HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Minh Trí, HT. Thích Giác Hải đến từ TX, HT. Thích Tâm Thành.. . Ngoài ra còn có chư tôn đức Tăng Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.Quan khách có: ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân là Giáo Sư Vân Bằng, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garen Grove ông Phát Bùi và phu nhân, Kỹ Sư Tạ Trung, Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Orange County, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các hội cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ Thế Giới và phút nhập Từ Bi Quán do toán hầu kỳ Quân Lục Việt Nam Cộng Hòa phụ trách.Tiếp theo Diễn văn khai mạc của Hòa Thượng Viện Chủ Thích Quảng Thanh, Trưởng ban tổ chức Đại Lễ Vu Lan, mở đầu HT. ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của Chư Tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni, qúy vị quan khách, qúy cơ quan truyền thông cùng đồng hương Phật tử. HT. tiếp: “Nói đến truyền thống Vu Lan là nói đến sự báo hiếu của những người con trên thế gian này. Bởi vì, mọi người có mặt trong trời đất này là cũng do cha mẹ tạo nên. Vì thế, cho dù sao đi nữa, cha mẹ vẫn là người cưu mang rất nhiều kỷ niệm cho chúng ta từ lúc còn bé cho đến khi lớn khôn. Phận làm con thì phải luôn ghi nhớ: Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”HT nói về Đức Mục Kiền Liên và hiện tình đất nước, HT. cho biết, hôm nay chúng ta qui tụ về đây để nhất tâm noi gương Đức Mục Kiền Liên, cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu thoát, cho cha mẹ hiện tiền được an vui hạnh phúc. Ngoài ra chúng ta cũng không quên cùng hướng tâm cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn. Cuối cùng HT. nói: “Tất cả chúng ta ngồi tại nơi đây mà nhất quyết một lòng thì sự xâm lăng của Tàu cộng không thể nào thực hiện được.”Đạo Từ của HT. Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thế Giới, kiêm viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove, HT. nói: “Đức Mục Kiền Liên ra đời, nhằm mục đích để dạy cho chúng ta tinh thần hiếu hạnh cùng đạo đức của người con Phật. Ngày Vu Lan được xem là một trong những lễ quan trọng mà trong đạo Phật luôn luôn tưởng niệm và nhớ đến. Suốt mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam cũng nhờ đạo đức này mà duy trì được văn hóa Phật giáo của dân tộc.”HT. tiếp,trong cuộc đời này con người có hai bà mẹ, một là mẹ Quan Âm ở Tây phương cực lạc, không hình không tướng, nhưng bà đã cứu độ hàng triệu chúng sanh. Còn bà mẹ thứ hai là bà mẹ trong cuộc đời của chúng ta ở hiện tiền.Ngày lễ Vu Lan theo truyền thống cách nay hơn 2,500 năm vẫn giữ được. Rất tiếc trong 70 năm cộng sản cầm quyền đã phá nát nếp sống văn hóa cổ truyền. HT. cho biết, ngày tàn của chế độ đã đến, cộng sản phải gánh chịu, không thể tránh qủa báo được.”HT. chúc tất cả qúy vị phước trí trang nghiêm, giữ tâm thanh tịnh, phát triển lòng từ bi, mở rộng lòng ủng hộ nạn thiên tai tại TX. Cầu nguyện cho những người trong cuộc khủng bố 9-11, cho các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc gìn giữ hòa bình nhân loại, chiến sĩ trận vong.. .được siêu thoát.Chúc qúy vị chân cứng đá mềm.Trong lời phát biểu ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho đã nói: “Văn hóa Phật Giáo hòa nhập vào lòng dân tộc đó là hình ảnh Ngài Mục Kiền Liên, một người con hiếu kính, niềm hạnh phúc cho con người, Ngài là người con hiếu hạnh đã cứu Mẹ ra khỏi địa ngục khổ đau bằng nguyện lực của các tôn đức tăng già. Ông cũng đã kể lại câu chuyện của vua A Xà Thế một biểu hiệu của người con bất hiếu đối với cha mẹ.. . Ông nguyện cầu cho Chư Tôn Đức pháp thể khang an, chúng sanh nhị độ, đồng hương, Phật tử thân tâm an lạc.Nghi thức Đại lễ Vu Lan bắt đầu, Ban tổ chức cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm lễ đài cùng tụng trang kinh Vu Lan.Sau nghi thức đêm thắp nến cầu nguyện. Trong lúc nầy qúy chư tôn đức cùng đồng hương Phật tử im lặng hướng về quê hương cầu nguyện cho Việt Nam sớm thóat ách thống trị của cộng sản. Cầu cho nạn nhân lũ lụt sớm thoát cảnh màn trời chiếu đất trong những ngày qua.Buổi lễ kết thúc vào lúc 10 giờ tối cùng ngày.Mọi chi tiết liên lạc về Chùa Bảo Quang: (714) 360-9250, (714) 554-1286.