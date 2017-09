Học Khu Garden Grove Chào Đón Gia Đình MS Nguyễn Công Chính: Hứa Giúp 5 Con MS Chính Lúc Đầu Bỡ Ngỡ Ở Học Đường Mỹ

Đang trao đổi giữa gia đình Mục Sư Nguyễn Công Chính và các giáo chức Học Khu Garden Grove tại trụ sở của Học Khu. Trong hình, từ trái, Ủy Viên Học Khu GG Teri Rocco, Tổng Giám Đốc Học Khu GG Gabriela Mafi, Giám Mục Trần Thanh Vân, con MS Chính là Nguyễn Trần Bảo Hân, Nguyễn Trần Công Huy (đứng sau), Nguyễn Trần Công Hòa (đứng sau), Mục Sư Nguyễn Công Chính, phu nhân của MS Chính bà Trần Thị Hồng, và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân. (Photo VB)Gia đình Mục Sư Chính chụp hình lựu niệm với Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove tại trụ sở Học Khu. (Photo VB)GARDEN GROVE (VB) – Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, qua sự giới thiệu của Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, đã thân tình đón tiếp gia đình Mục Sư Nguyễn Công Chính và hứa giúp 5 người con của Mục Sư Chính vào các trường học trong thời gian họ mới chân ướt chân ráo đến Mỹ được vài tháng, tại trụ sở của Học Khu Garden Grove trên đường Standford, thành phố Garden Grove vào sáng Thứ Năm, ngày 14 tháng 9 năm 2017.Có mặt trong buổi đón tiếp gia đình Mục Sư Chính gồm có bà Tổng Giám Đốc Học Khu Garden Grove Gabriela Mafi, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, và nhiều viên chức của Học Khu.Cùng đi với Mục Sư Nguyễn Công Chính gồm Giám Mục Trần Thanh Vân, phu nhân của Mục Sư Chính bà Trần Thị Hồng, và các con của Mục Sư Chính gồm Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trần Công Huy, Nguyễn Trần Công Hiệp, Nguyễn Trần Công Hòa, và Nguyễn Trần Bảo Hân.Được biết Mục Sư Nguyễn Công Chính đã bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam kết án tù 11 năm vào năm 2012 với tội “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc,” trong phiên tòa bất hợp pháp của tại tỉnh Gia Lai vào ngày 26 tháng 3 năm 2012. Nhờ sự can thiệp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, CSVN đã bị buộc phải trả tự do cho gia đình Mục Sư Nguyễn Công Chính đi thẳng từ Việt Nam sang Mỹ ngày 28 tháng 7 năm 2017.Trong phần phát biểu với nhiều cảm xúc, Mục Sư Chính cho biết trong thời gian ở tù CS ông đã bị tra tấn, biệt giam, bỏ đói. Dù ông có phản đối CS cũng không nghe, nên ông đã phải tuyệt thực để phản đối. Bên ngoài nhà tù CS, gia đình ông gồm người vợ và 5 người con cũng bị chính quyền CSVN đối xử kỳ thị. Riêng vợ ông là bà Trần Thị Hồng đã từng bị công an CSVN đánh đập, lột trần để làm nhục trước công chúng. Các con của Mục Sư Chính thì bị CSVN đối xử kỳ thị, ngược đãi, đánh đập. Chính vì vậy, khi đến được đất nước tự do Hoa Kỳ, và bắt đầu mùa học đầu tiên ở Mỹ năm nay, các con của Mục Sư Chính cho biết họ rất thích thú môi trường học đường ở đây, vì các thầy cô rất thương yêu, chăm sóc, quan tâm đến học sinh, đặc biệt là đối xử rất tử tế với học sinh chứ không đánh đập, la mắng như ở Việt Nam.Mục Sư Chính cho biết thêm rằng nền giáo dục ở Việt Nam không tốt, vì nó chỉ hạn hẹp trong Xã Hội Chủ Nghĩa. Ông nói hàng trăm ngàn học sinh tốt nghiệp cử nhân tại VN phải đi bán hủ tiếu để sống vì không được sử dụng đúng khả năng, mà nếu có làm việc thì cũng thiếu chất lượng vì bản chất nền giáo dục đó đã thiếu chất lượng. Ông nhấn mạnh thêm rằng học sinh tại VN rất hoang mang và dân trí thì chậm phát triển, bởi chính quyền CSVN chủ trương chính sách ngu dân để cai trị. Do đó, người dân không hiểu được khái niệm nhân quyền là gì và dễ bị áp bức. Ông nói thật xấu hổ cho chế độ CSVN, và chỉ biết đau lòng, khóc.Ông bày tỏ lòng cảm ơn đối với chính phủ Hoa Kỳ đã bảo lãnh cho gia đình ông qua đây. Ông cũng không quên cảm ơn Giám Mục Trần Thanh Vân đã tận tình giúp đỡ gia đình ông từ lúc còn ở VN và khi qua đây. Ông cũng bày tỏ sự biết ơn cộng đồng người Việt, các cơ quan truyền thông báo chí Việt ngữ tại Mỹ. Ông nói rất biết ơn Luật Sư Nguyễn Quốc Lân đã tạo cơ hội để ông và gia đình gặp Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove và được giúp đỡ tận tình. Ông tin rằng các con của ông sẽ học hành chăm chỉ để đền ơn nước Mỹ đã dang rộng vòng tay đón tiếp.Phu nhân của Mục Sư Chính là bà Trần Thị Hồng bày tỏ sự mong muốn được Học Khu và quý Thầy Cô giáo giúp cho các con của ông bà còn nhỏ có thể thích ứng với môi trường giáo dục tự do ở Mỹ và thành công trong tương lai.Luật Sư Nguyễn Quốc Lân đã giúp thông dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt tất cả những phát biểu của Mục Sư Nguyễn Công Chính và phu nhân Trần Thị Hồng.Bà Tổng Giám Đốc Học Khu Garden Grove Gabriela Mafi đã chỉ định và nhờ từng vị giáo chức trong Học Khu liên lạc gia đình và các trường mà các con của Mục Sư theo học để hỗ trợ tất cả mọi việc có thể làm được.Kết thúc phần phát biểu, Mục Sư Chính ngoài việc cảm ơn lần nữa mọi sự hỗ trợ của mọi người còn nhắn gửi chính quyền CSVN rằng, “Hãy ăn năn và trả lại quyền sống cho dân tộc.”Được biết hiện tại các con của Mục Sư Chính đang học tại các trường như sau:- Nguyễn Thanh Tùng học ở Santa Ana College,- Nguyễn Trần Công Huy học lớp 9 ở Trường La Quinta High School,- Nguyễn Trần Công Hiệp học lớp 8 ở Trường Irvine Intermediate,- Nguyễn Trần Công Hòa học lớp 6 tại Trường Post Elementary School,- Nguyễn Trần Bảo Hân học lớp 1 tại Trường Post Elementary School.Buổi đón tiếp chấm dứt sau phần chụp hình lưu niệm.