Một Buổi Trình Diễn Văn Hóa Phật Giáo Vô Cùng Phong Phú

Trong buổi trình diễn văn hóa Phật Giáo.FOUNTAIN VALLEY, Calif. (CTT) -- Vào lúc 4 giờ ngày Chủ Nhật 10 tháng 9 vừa qua, tại Saigon Performing Arts Center thuộc thành phố Fountain Valley, môt buổi trình diễn Văn Hóa Phật Giáo vô cùng phong phú đã được thực hiện bởi Thượng Tọa Thích Huyền Châu, trụ trì Chùa Bồ Đề Phật Quốc tại thành phố Westminster, sát với thành phố Fountain Valley.Có thể nói đây là một hình thức giảng Pháp độc đáo chưa từng thấy đã khiến cho gần 400 người tham dự ngồi chật thính phòng xúc động, buộc họ ngồi cho đến hết chương trình kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, không một ai ra về sớm.Chương trình mở màn theo dự định, đúng 4 giờ chiều, Thượng Tọa Thích Huyền Châu bước ra sân khấu, một sân khấu rộng mênh mông, đã để sẵn 12 giá vẽ, trên đó là 12 bức tranh khắc gỗ được phủ vải vàng. Thượng Tọa đã khai diễn chương trình với những lời mở đầu đơn giản nhưng xúc tích về sự cần thiết phải có một nền văn hóa Phật Giáo trong thế giới ta bà này, rồi Thầy đã bắt đầu giảng về sự hạ giới của một vị Phật đã tu hơn 4000 năm trên cung Đâu Xuất để đản sanh trong một gia đình vương giả tại Ấn Độ, một gia đình hoàn toàn gương mẫu, đạo đức, và vị Phật này đã trở thành Thái Tử Tất Đạt Ta. Với giọng nói nhu hòa nhưng đầy triết lý, Thượng Tọa đã từ từ mở vải phủ bức tranh thứ nhất để thấy một công trình điêu khắc tuyệt mỹ, diễn tả đúng lời Thầy giảng. Trong khi đó, trên tấm phông vĩ đại của sân khấu, môt phóng hình của chính bức tranh đó được phóng đại lên gấp trăm lần làm cho người ở xa tít cũng thấy rõ những nét điêu khắc tuyệt vời chạm trổ hình vị Phật đang nằm dưới đất, chuẩn bị hạ sanh vào lòng Hoàng Hậu Maya. Sau đó, Thầy giới thiệu môt ca sĩ ra trình diễn đúng bài hát mà Thầy đã sáng tác với sự hòa âm của nhạc sĩ và điêu khắc gia Phương Nguyễn.Lần lượt, Thượng Tọa Thích Huyền Châu đã khai mở 10 bức điêu khắc diễn tả lại đời Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni từ lúc đản sanh đến khi đi thăm phố thị để thấy đời là bốn khổ nạn: Sinh, Lão, Bệnh, Tử cùng lúc thấy một vị Sa Môn trong tư thế thoải mái siêu nhiên, rồi tiếp theo là việc Thái Tử rời bỏ cung điện, cắt tóc quy y, theo môn phái khổ hạnh, cho đến khi Ngài ngồi tu tập dưới gốc cây Bồ Đề, bị cám dỗ, rồi Giác Ngộ và giảng Pháp cho tới lúc Ngài nhập Niết Bàn. Điều vô cùng đặc biệt là từng bức tranh điêu khắc là ý nghĩa của từng bản nhạc do tác giả Thích Huyền Châu sáng tác, lại được Thầy dẫn giải mọi chi tiết liên quan với một giọng nói êm ả, nhẹ nhàng, nhưng không kém phần lôi cuốn, và những ca sĩ trình diễn 10 bản nhạc Phật Sử Ca đó lại toàn là những ca sĩ nổi tiếng: Ngọc Hạ, Thiên Tôn, Diễm My, Quỳnh Vi, Lê Hồng Quang, Nguyên Khang.Lời ca do Thầy viết tuy không cầu kỳ nhưng lại chứa đựng một triết lý bao la, và do các giọng ca tuyệt vời diễn tả làm người nghe như ru hồn trong cõi Phật. Thượng Tọa Thích Huyền Châu đã đem đến những thí dụ vui vẻ trong cuộc đời mà dẫn vào Đạo Pháp thật linh động.Sau gần 2 tiếng đồng hồ trình diễn 10 bài Phật Sử Ca, Thầy cho nghỉ giải lao 15 phút rồi sau đó, Thầy bước ra sân khấu tiếp tục chương trình với Diệu Pháp Quán Âm, cũng là 10 bài ca do Thầy sáng tác nói về Bồ Tát Quán Thế Âm với 2 bức tranh điêu khắc thật đặc biệt trong đó có một bức khắc về sự Vượt Biên của người Việt Nam.Thầy nói là khi vượt biên, con người cầu nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm rất chân thành, không giống như khi cầu nguyện tại Chùa, vì thế đã được cứu rỗi. Bức tranh điêu khắc đặc biệt này đã được bàn tay tài tình của nghệ nhân khắc họa những đợt sóng trào dâng có tính cách đe dọa người vượt biển, nhưng lại bị khuất phục bởi Bồ Tát, thật vô cùng ý nghĩa, bức tranh lại được một ca sĩ nổi tiếng diễn tả thì có tác dụng hơn ngàn lời giảng Pháp khác.Khi các bản nhạc về Diệu Pháp Quán Âm đã chấm dứt, Thượng Tọa Thích Huyền Châu đã mời 4 vị khách lên chia xẻ về cuộc trình diễn văn hóa này: Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Bác Sĩ Nguyễn Thị Hoàng Lan, ông Mỹ Nguyễn, người bảo trợ cho chương trình, và Nhà văn Chu Tất Tiến. Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng như Bác Sĩ Hoàng Lan và ông Mỹ Nguyễn đều nói lên lời tán thán công việc của Thượng Tọa Thích Huyền Châu và được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả. Đến phần chia xẻ của Nhà Văn Chu Tất Tiến, một nhà văn Công Giáo, ông đã nhận định về Phật Giáo và Âm Nhạc với những nghiên cứu rất tinh tế. Ông nói: “Cách đây chừng hơn 1 thập niên, có người đã nói rằng Phật Giáo không có âm nhạc. Thiển nghĩ, nhận định này không đúng mà ngược lại, âm nhạc đã ẩn sâu trong Phật Giáo từ vài ngàn năm nay. Âm Nhạc là gì? Xin thưa: Âm nhạc là âm thanh trong lời nói cũng như tiếng vang trong khí cụ theo những cao độ hay thang bậc phát âm khác nhau, trường độ hay độ dài khác nhau, và cường độ tức độ mạnh yếu khác nhau. Vậy, từ ngàn xưa, những người theo Phật Giáo đã tụng kinh, gõ mõ, gõ khánh để tạo ra những âm thanh khác nhau. Nếu so sánh với 7 nốt nhạc của Tây Phương, thì tiếng mõ tương đương với một nốt nhạc, tiếng khánh vang là một nốt nhạc khác, và tiếng tụng kinh lên bổng xuống trầm là các nốt nhạc khác. Và sự tập hợp của tiếng mõ, tiếng khánh, tiếng tụng kinh đã quyện vào nhau thành một trường phái âm nhạc đặc biệt. Đặc biệt hơn nữa là âm nhạc Phật Giáo không phải là nhạc thế tục mà có tính cách siêu nhiên làm thay đổi hồn người và để chữa bệnh cho nhân loại. Đã có cả hàng ngàn, hàng vạn trường hợp con người chán nản, mất hết hy vọng, nhưng khi vừa bước vào chùa, lập tức thấy tất cả niềm thất vọng tiêu tan. Thậm chí có nhiều trường hợp, có những người muốn quyên sinh, nhưng khi nghe thấy tiếng tụng kinh hòa nhập với tiếng mõ, tiếng chuông, đã tỉnh ngộ, bỏ ý định quyên sinh và trở thành những Phật tử nhiệt huyết.”Nhà văn Chu Tất Tiến cũng nói về Âm Nhạc trong Phật Giáo đã được phổ biến từ ngàn năm tại các quốc gia Á Châu như tại Tây Tạng, âm nhạc đã được dùng để chuẩn bị cho việc Thiền cũng như ngay khi Thiền, giúp cho người Phật Tử Tây Tạng lúc nào cũng tìm thấy chữ Giác Ngộ ngay trong lòng mình. Cuối cùng, ông nói: “Thời đại ngày nay, đa số âm nhạc tục lụy đã biến thành phương tiện ru ngủ con người, khiến con người xa lánh Chánh Đạo mà đi vào Mê đạo. Một số các chương trình âm nhạc lại còn thể hiện những tư tưởng kêu gào làm những chuyện thất đức. Vì thế mà chúng tôi phải trân trọng những tác giả đã sáng tác được những bản nhạc tán tụng Phật Sự, trong số đó, có Thượng Tọa Thích Huyền Châu, tác giả của các bài Phật Sử Ca, kể về đời Đức Phật theo âm nhạc. Thầy Thich Huyền Châu đã dùng âm nhạc làm phương tiện để giúp các Phật Tử thấm nhuần Lời Đức Phật một cách nhẹ nhàng mà lại sâu lắng, có thể nói Thầy Thích Huyền Châu, theo thiển nghĩ đơn giản của tôi, là phương pháp giảng Pháp một cách vô cùng phong phú.”Vì thế, Nhà văn Chu Tất Tiến đã xin thay mặt cho toàn thể Phật Tử, thế hệ này và những thế hệ kế tiếp, cám ơn Thượng Tọa Thích Huyền Châu đã để lại cho đời những tác phẩm tuyệt diệu.Buổi trình diễn văn hóa Phật Giáo do Thượng Tọa Thích Huyền Châu tổ chức đã thành công vượt bực, đem lại sự xúc cảm trong lòng mọi người tham dự.