Giới Thiệu Thi Phẩm Hy Vọng và Tác Giả

Tác giả Đình Duy Phương và bìa 2 tác phẩm.Vũ Văn TùngĐây là Tập thơ thứ II, Nhà thơ Đình Duy Phương chính thức ra mắt độc giả. Thi nhân ân cần trình làng ưu tư, tình cảm hết sức khiêm nhường qua tâm tư của mình.Chúng ta đã có dịp đọc thơ của tác giả từ nhiều năm nay. Và gần đây nhất những vần thơ qua bài HẠ ĐỎ:Hè gọi nắng lên thềm hoa lá cỏNắng chan hòa nhuộn đỏ má hồng emTác phẩm mang tên HY VỌNG là tựa đề của bài thơ cuối cùng trong tập thơ và đã kết thúc bằng câu thật ý nghĩa: Tín nghĩa tình yêu thật nhiệm mầu.HY VỌNG (trích trong Tập thơ)Chiếc lá vàng thu rụng trước sauHoa chưa nở nhụy muộn ban đầuTrời xanh chắp cánh vầng mây sángĐất nhuộm hoàng hôn nhuốm bạc màuTuổi trẻ thanh xuân còn phía trướcTuổi già bóng xế bước theo sauCho ta nhắc nhớ niềm hy vọngTín nghĩa tình yêu thật nhiệm mầuĐình Duy PhươngTrang trọng giới thiệu đến Quý Thi Văn Hữu trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và Thân Hữu bốn phương.Tác giả Đình Duy Phương Vân Loan Q. Phạm sinh quán tại Saigon, Việt Nam.Là con gái thứ năm của Soạn Giả Vạn Lý với Nữ Sĩ Lan Phương.Định cư ở Hoa Kỳ cùng chồng và năm con.Từ năm 1995 làm thơ cho Tạp Chí Tiếng Việt & Thế Giới Phụ Nữ phát hành mỗi tháng tại Nam California.Đây là Tập Thơ thứ hai, Tập thơ thứ nhất Thơ Đình Duy Phương đã được phát hành năm 2004.Là Hội viên Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại. Thơ trong các Thi Tập Cụm Hoa Tình Yêu trong Thi Tập Tam Ngữ Flowers of Love.Đình Duy Phương là Hội Viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Thơ trong Văn Hữu và các Đặc San Văn Bút VBVNHN. Trong Poems by Selected Vietnamese và Vietnamese Choise Poems, dịch giả Thanh Thanh.Đình Duy Phương trong Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2015-2017.Tập Thơ Hy Vọng được ấn hành do Nhà in DI’s Printing và Lay out do Hữu Nghĩa.Quý Thi Văn Hữu và Thân Hữu có thể liên lạc với Tác Giả qua E-mail của Đình Duy Phương: phuongdinh9@gmail.com.Tác phẩm HY VONG dầy 180 trang gồm 169 bài thơ và bốn bài thơ được phổ nhạc.Tác phẩm HY VỌNG ấn hành thật đẹp, trang nhã, bên trong những tác phẩm có đính kèm một số hình ảnh in mầu tuyệt vời (Photo by Minh Châu).Buổi ra mắt Tập Thơ HY VỌNG sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 09 năm 2017 tại cơ sở Nhật Báo Việt Báo từ 10 AM đến12:30 trưa.Tham dự và phát biểu gồm có Nhà Văn Nguyễn Thị Mắt Nâu, Chủ tịch VB Vùng Tây Nam Hoa Kỳ, Diễn giả Văn Thi Sĩ Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng, Sáng Lập Viên Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại, Nhà Văn Dược Sĩ Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch VBVNHN, Nhà Báo Nhà Văn Nguyễn Viết Hưng.Chương Trình Buổi họp mặt nói trên sẽ được điều hợp bởi MC do Thi Sĩ Nhất Phương.Thành phần tham dự gồm Văn Thi Hữu trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Thân Hữu Cụm Hoa Tình Yêu Hội Thơ TTVNHN và các Hội Đoàn Nam California cùng các cơ quan Truyền Thông và Báo chí.HÂN HOAN CHÚC MỪNG, CHÚC MỪNG.TM BCH VBVNHNChủ TịchVũ Văn Tùng