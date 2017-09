TT Trump Chỉ Gia Hạn Chương Trình DACA Trong 6 Tháng; Vốn Đầu Tư EB-5 Có Thể Tăng Trên 1 Triệu MK Sau Tháng 12-2017; Lịch Cấp Chiếu Khán Di Dân Tháng 10-2017 Đã Trở Lại Bình Thường

Lê Minh HảiMục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Thay mặt cho Tổng thống Trump, Tổng Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đã tuyên bố chấm dứt việc bảo vệ những di dân trẻ được đưa vào Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn thơ ấu, và chỉ gia hạn việc chấm dứt này trong 6 tháng.Việc trì hõan thêm 6 tháng chương trình Tạm Hõan Thi hành (Lệnh Trục Xuất) Những Người (Đến Hoa Kỳ) Từ Thơ Ấu (tức chương trình Deferred Action for Childhood Arrivals, viết tắt là DACA) nhằm mục đích trao việc này cho quốc hội thêm thời gian quyết định xem nếu họ muốn hợp pháp hóa Những Người Ước Mơ này. Vì thế, trong 6 tháng nữa, hàng trăm ngàn Những Người Ước Mơ này sẽ không biết tương lai của họ sẽ đi về đâu.Sau đây là những điểm chính trong quyết định kể trên do tổng trưởng tư pháp công bố:- Hành pháp sẽ không cứu xét những đơn DACA mới nộp sau ngày 5 tháng 9 năm 2017.- Nếu qúy vị chưa được chương trình DACA bảo vệ thì qúy vị không còn hy vọng. Những đơn nộp trước ngày 5 tháng 9 hiện đang chờ đợi sẽ vẫn được cứu xét.- Bất cứ ai có giấy phép DACA đang gần hết hạn từ nay cho đến ngày 5 tháng 3 năm 2018 có thể nộp đơn xin gia hạn thêm 2 năm nữa. Đơn phải được nộp từ ngày 5 tháng 10 năm 2017.- Một số Những Người Ước Mơ - như tên vẫn thường gọi - có giấy phép sắp hết hạn từ nay đến ngày 5 tháng 3 năm 2018, sẽ vẫn hợp lệ trong 2 năm nữa. Còn với những người khác, tình trạng hợp lệ sẽ chấm dứt vào ngày 6 tháng 3 năm 2018.Người ta chưa rõ mọi việc sẽ ra sao nếu quốc hội thất bại trong việc thông qua một đạo luật cho những người DACA trong 6 tháng nữa. Liệu chương trình DACA sẽ chấm dứt nếu không có luật nào giúp họ trong 6 tháng nữa, hoặc Trump sẽ quyết định sẽ gia hạn chăng?Vài tháng trước đây, Trump vẫn loay hoay tìm cách quyết định về số phận của chương trình DACA vốn do Tổng thống Obama ban hành vào năm 2012. Chương trình DACA đã mang lại cho gần 800.000 di dân trẻ tự do không bị trục xuất. Họ có thể được bằng lái xe, làm việc hợp pháp và sống thoát khỏi nỗi sợ hãi bị trả về quốc gia mà họ không còn nhìn thấy từ thơ ấu.Một vài viên chức tiểu bang thuộc đảng Cộng Hòa, bị xem là cò mồi, đã hứa rằng sẽ thưa hành pháp Trump nếu tổng thống không chấm dứt chương trình này. Trump cũng tỏ ra cần xem lại cách duy trì sự ủng hộ của những người đã từng bỏ phiếu cho ông. Hiện nay, tỉ lệ ủng hộ ông thấp chưa từng thấy.Chỉ mới đây thôi, Trump chưa quyết định về việc đối phó với những di dân đầy thiện cảm đang sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Nhiều người đến Hoa Kỳ khi còn rất nhỏ và không có chút ký ức nào hoặc liên hệ nào với quê hương mà họ sinh ra.Trong thời gian vận động tranh cử, Trump nói rằng chương trình DACA là hành động "ân xá" bất hợp pháp và hứa sẽ chấm dứt chương trình này ngay sau khi lên làm tổng thống. Nhưng sau khi đắc cử, Trump tỏ thái độ rất mâu thuẫn về vấn đề này, và có lúc thì ông nói rằng thanh thiếu niên DACA có thể "nghỉ ngơi thỏai mái". Trong tháng Hai vừa qua, ông nói rằng sẽ "mang đại tâm" đến cho họ. Vào tháng Tư kế, ông tiếp tục nói rằng Những Người Ước Mơ có thể "nghỉ ngơi thỏai mái' vì ông chỉ nhắm vào việc trục xuất những kẻ phạm tội mà thôi.Và cũng mới đây, bí thư báo chí Tòa Bạch Ốc nói rằng Trump "tuyệt đối" giữ những lời hứa đối đãi Những Người Ước Mơ với trái tim của mình.Quyết định của tổng thống chấm dứt chương trình DACA trong 6 tháng nữa đã làm tức giận cả hai phía: những người ủng hộ và kể cả những người không mặn mà với chương trình DACA.Vấn đề hiện nay là tùy thuộc vào các nhà làm luật trong quốc hội thông qua một đạo luật bảo vệ những người DACA hiện nay. Những vị dân cử thuộc đảng Dân Chủ và những người ôn hòa thuộc đảng Cộng Hòa sẽ ủng hộ việc thông qua một đạo luật như vậy. Tuy nhiên, quốc hội đang đối diện với một chương trình làm việc qúa nhiều trong 6 tháng tới và trong những năm gần đây, quốc hội vốn chỉ làm rất ít việc thay đổi hệ thống di trú Hoa Kỳ.Dân biểu Paul Ryan và một số dân biểu khác thúc giục Trump nên trì hõan việc chấm dứt chương trình DACA, cho họ thời gian để tìm giải pháp hợp lệ.Hành pháp Obama lập chương trình DACA vào năm 2012 như một cách tạm thời bảo vệ những di dân trẻ khỏi bị trục xuất. Vào thời điểm đó, ông Obama hy vọng có một chương Cải Tổ Di Trú Tòan Diện nhưng đã không xảy ra. Vào ngày 31 tháng 7 năm 2015, hơn 790.000 di dân trẻ đã được chấp thuận qua chương trình DACA.Hạ viện, khi còn đảng Dân Chủ nắm đa số, đã thông qua Đạo Luật Mơ Ước trong năm 2010, nhưng đã chết khi lên Thượng viện. Kể từ khi đảng Cộng Hòa tái kiểm sóat Hạ viện vào cuối năm 2010, vấn đề di trú ngày càng khó khăn hơn. Hạ viện phải chịu trách nhiệm khi đã giết dự luật di trú tòan diện của Thượng viện vào năm 2013.Nhiều vị dân cử đảng Cộng Hòa hiện đại diện ở những quận hạt rất bảo thủ. Họ biết sẽ bị mất sự ủng hộ của cử tri nếu họ tỏ ra ủng hộ di dân.Hậu quả cũng sẽ xảy những xung đột về kinh tế. Nếu các thành viên DACA không thể gia hạn thẻ được phép làm việc, gần 700.000 người hiện thất nghiệp sẽ rời khỏi lực lượng lao động. Trung bình sẽ có khỏang 1.400 người sẽ mất quyền làm việc mỗi ngày và hơn 6.000 người có thể bị đuổi việc trong một tuần.Việc trục xuất Những Người Ước Mơ không phải là một hành động được ưa chuộng - đây cũng là ý kiến của những người thuộc đảng Cộng Hòa và những người ủng hộ Trump. Theo cuộc thăm dò của thông tấn NBC, gần 2 phần 3 dân chúng Hoa Kỳ ủng hộ chương trình DACA.Trong 6 tháng nữa, nếu Trump muốn bảo vệ chương trình DACA và Những Người Ước Mơ, ông sẽ cần tìm một vài cách tuyết phục các vị dân cử đảng Cộng Hòa rằng những người trẻ tuổi này mang lại phúc lợi cho Hoa Kỳ.Chương Trình Đầu Tư EB-5 Có Thể Tăng Trên 1 Triệu Mỹ KimBộ Nội An Hoa Kỳ vừa phổ biến bản đề cương mới nhất có vài thay đổi liên quan đến chương trình đầu tư EB-5. Sự thay đổi quan trọng nhất là sẽ tăng vốn đầu tư. Vốn đầu tư tại Những Vùng Công Việc Làm Đáng Quan Tâm, tức những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao, hiện nay là 500 ngàn mỹ kim. Nếu đề nghị của Bộ Nội An trở thành luật, vốn đầu tư tối thiểu tại những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ tăng lên 1 triệu 300 ngàn mỹ kim, và vốn đầu tư cho những vùng khác sẽ tăng lên 1 triệu 800 ngàn mỹ kim, thay vì 1 triệu mỹ kim như trước đây. Sự thay đổi khác là các tiểu bang sẽ không còn giữ thẩm quyền quyết định những vùng nào có tỷ lệ thất nghiệp cao, và nếu sự thay đổi này trở thành luật thì Sở Di Trú sẽ quyết định những vùng này.Khi nào đề nghị tăng tiền vốn đầu tư có hiệu lực? Đây là câu hỏi hiện nay không ai có thể trả lời được. Thẩm quyền quyết định về vốn đầu tư Trung Tâm Vùng sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2017. Tổng thống Trump có vẻ như đang bàn thảo với một số thành viên quốc hội để gia hạn đến ngày 8 tháng 12 năm 2017.Nhiều người tin rằng nếu quốc hội thay đổi vốn đầu tư trong tháng 12 tới thì vốn đầu tư tối thiểu sẽ tăng lên vào trăm ngàn mỹ kim nhưng sẽ không vượt quá số tiền 1 triệu 300 ngàn mỹ kim hoặc 1 triệu 800 ngàn mỹ kim như Sở Di Trú đề nghị.Nếu chúng ta thấy những quy định của chương trình EB-5 không thay đổi vào cuối tháng 9 này thì mọi việc sẽ an tòan giống như trước đây cho đến tháng 12 tới. Các nhà đầu tư sẽ có thêm thời gian để quyết định nơi nào họ sẽ bỏ tiền vào đầu tư.Văn phòng RMI đại diện chính thức cho một dự án EB5 đầy tiềm năng và uy tín tại Los Angeles. Có giấy phép của sở di trú Hoa Kỳ cho phép thu nhận 100 nhà đầu tư để xây khách sạn 4-sao gồm 192 phòng và 122 đơn vị gia cư. Nhà đầu tư có thể vừa chọn đầu tư định cư vừa mua một căn hộ để sinh lời và bảo tồn vốn. Thêm vào đó, chủ dự án bảo đảm 100% vốn đầu tư sẽ trả lại với phân lời. Ngoài ra, nhà đầu tư được văn phòng RMI bảo đảm hồ sơ có kết quả. Đây là một sự bảo đảm kép, chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Điều này đem lại sự an tâm toàn diện cho nhà đầu tư.LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 10-2017(1) -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực(2) - Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 22/12/2010 (Tăng 31 tuần)(F-1 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/01/2012)(3) - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: 22/10/2015 (Tăng 3 tuần)(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/11/2016)(4) - Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 08/11/2010 (Tăng 1 tuần)(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/09/2011)(5) - Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 22/07/2005 (Tăng 2 tuần)(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/12/2005)(6) - Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 08/05/2004 (Tăng 28 tháng, 1 tuần)(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/11/2004)(7) -Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lựcHỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Tình trạng chương trình DACA không biết ra sao. Ông Trump có thể làm gì trong 6 tháng nữa?- Đáp: Trump có thể đổi ý - như ông đã rất thường xuyên đổi ý, hoặc quốc hội có thể tìm ra giải pháp hợp lệ. Chương trình DACA do ông Obama lập ra qua một Sắc Lệnh Hành Pháp, không phải do quốc hội thành lập. Điều này có nghĩa là ông Trump có thể hủy bỏ DACA - như ông đã từng dùng đủ mọi cách xóa bỏ tất cả những gì do hành pháp Obama lập ra - hoặc để yên, hoặc thêm bớt chi tiết trong chương trình DACA.- Hỏi: Không có DACA, điều gì sẽ xảy ra cho những di dân trẻ không có giấy tờ hợp pháp?- Đáp: Không có DACA, tất cả Những Người Ước Mơ sẽ có nguy cơ bị trục xuất. Trump muốn trục xuất thêm những di dân không có giấy tờ hợp lệ, và những người trong chương trình DACA sẽ có thể nằm trong số những người này.- Hỏi: Lọai luật nào có thể được thành lập trong quốc hội để giúp chương trình DACA và Những Người Ước Mơ?- Đáp: Thượng nghị sĩ Tom Tillis dự tính đệ trình một phiên bản nhằm bảo lưu Dự Luật Mơ Ước trước đây, có tên gọi là Dự luật Nhìn Nhận Những Trẻ Em Của Hoa Kỳ (tức dự luật Recognizing America's Children, gọi tắt là Dự luật RAC). Dự luật này sẽ ban quy chế hợp pháp cho rất nhiều di dân trẻ không có giấy tờ hợp pháp đã đến Hoa Kỳ từ thơ ấu.Hỏi: Liệu chương trình EB5 có được gia hạn đến ngày 8 tháng 12, 2017 mà vẫn giữ nguyên quy định và vốn đầu tư cũ?-Đáp: Các nhà phân tích am tường về chương trình EB5 có cơ sở để chuẩn đoán như thế. Chúng tôi cũng đồng ý với tiên liệu này vì sự bận rộn bất thường của quốc hội. Đây có thể là lần cuối gia hạn chương trình trước khi có một sự cải tổ sâu rộng sau tháng 12.Kính mời quý độc giả đón đọc chủ đề Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống trên các báo chí Việt ngữ địa phương số cuối tuần, hoặc nghe trực tiếp chương trình của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư trên các làn sóng: Bắc Cali 1430AM, 7:00-8:00, Nam Cali 106.3FM,7:00-7:30 và phát lại Chủ Nhật trên 1500AM lúc 2-3PM, trên trang nhà: www.rmiodp.com. Hoặc www.facebook.com/rmiodp. Hay liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388, Rạng Mi: 84-3914-7638 hay Email: info@rmiodp.comLê Minh Hải