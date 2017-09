Florida: 8 Người Chết Tại 1 Nhà Dưỡng Lão, 100 Người Vào Bệnh Viện Vì Không Có Máy Điều Hòa Không Khí; Mỹ: 4.3 Triệu Nhà Gồm 9 Triệu Người Còn Mất Điện Do Bão Irma

HOLLYWOOD, Florida -- 8 người chết và hơn 100 người được di tản vào bệnh viện từ một nhà dưỡng lão không có điều hòa không khí sau cơn bão Irma, theo các giới chức cho biết hôm Thứ Tư, theo báo The New York Times cho biết.Nhà dưỡng lão, là Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng tại Hollywood Hiss, có điện nhưng máy biến điện tiếp điện cho máy điều hòa không khí đã bị “mất điện kéo dài,” theo người quản lý cho biết trong một thông báo cung cấp cho NBC 6, là đài truyền hình địa phương, cho biết.Bão Irma khiến cho ít nhất 70 người thiệt mạng trong vùng Caribe.Số tử vong tại Hoa Kỳ là 27 trong khi thiệt hại vật chất là rộng lớn tại dãy đảo che chắn Keys, là nơi bão Irma đổ bộ trước.Tính vào trưa Thứ Tư, 4.3 triệu nhà và cơ sở hay 9 triệu người mất điện sinh hoạt tại tiểu bang “nắng chiếu” và tại các tiểu bang gần bên.Cảnh sát đang điều tra về 2 người cao niên chết tại Rehabilitation Center of Hollywood Hills và 3 người khác tắt thở sau khi chuyển vào bệnh viện.Mất điện kéo dài đe dọa giới cao niên tại khắp vùng thiên tai.Tin mới nhận từ Reuters cho hay: các công ty điện tại vùng đông nam Hoa Kỳ đã tái lập dòng điện cho khoảng 50% dân số bị mất điện vì mưa gió do bão Irma đưa tới. Tính vào trưa Thứ Tư, dân số mất điện còn lại khoảng 4.3 triệu. Vào lúc cao điểm, tổng số khách hàng mất điện tại Florida, Georgia và Carolinas là 16 triệu, nay còn 9 triệu.FPL là công ty điện lớn nhất loan báo: số khách hàng chưa có điện là 1.9 triệu, so với 3.6 triệu vào lúc cao điểm. FPL hưá tái lập điện tại miền đông Florida vào cuối tuần này và tại miền tây không lâu sau ngày 22-9.Bản tin của báo The Washington Post hôm Thứ Tư cho biết cảnh sát đang điều tra tội phạm với các cái chết của ít nhất 8 người tại nhà dưỡng lão ở Nam Florida mà không có máy điều hòa không khí giữa lúc điện bị cúp do bão Irma, theo các viên chức địa phương cho biết.