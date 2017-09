Cựu Cố Vấn Flynn Của Trump Bị Điều Tra Dự Án Điện Nguyên Tử

WASHINGTON - Các dân biểu thuộc đảng DC đang điều tra để tìm biết có phải Tướng hồi hưu Michael Flynn đã âm thầm cổ vũ hàng chục dự án điện nguyên tử dưới hình thức liên doanh Mỹ-Nga tại Trung Đông sau khi trở thành cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của chính quyền Trump.Hôm Thứ Ba, các dân biểu Elijah Cummings và Eliot Engel đã tiết lộ việc này bằng văn thư gửi luật sư của ông Flynn và ban giám đốc các công ty nhận phát triển kế hoạch xây dựng lò phản ứng nguyên tử phát điện, gồm cả công ty tham vấn (đã giải thể) mà ông Trump giúp việc. Những đối tượng này đuợc yêu cầu cung cấp mọi thông tin liên quan trước kỳ hạn ngày 4-10.Luật sư Robert Kelner, là đại diện của Tướng Flynn, từ chối bình luận.1 thư ngỏ của 2 dân biểu công bố hôm Thứ Tư ghi rõ: công dân xứng đáng đuợc biết phải chăng Tướng Flynn đã bí mật vận động cho quyền lợi riêng tư của doanh nghiệp trong thời gian là cố vấn tranh cử, là viên chức chuyển tiếp, hay là cố vấn an ninh quốc gia của TT Trump.Dự án điện nguyên tử tại Trung Đông đề nghị xây dựng 40 lò phản ứng nguyên tử với khả năng sản xuất nhiên liệu có thể dùng làm bom nguyên tử.Ông Flynn là 1 trong số các đối tượng điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ông Flynn bị cách chức ngày 13-2, sau khi viên chức Bộ tư pháp báo động: Tướng Flynn là cựu giám đốc quân báo có thể bị người Nga “tống tiền” vì Moscow biết ông ta khai gian về các liên lạc với viên chức Nga.Văn thư của 2 dân biểu Cummings và Engel cũng là 1 phần trong cuộc điều tra về gia hạn khai thông an ninh năm 2016 của ông Flynn.Theo tin Reuters, các nhà lập pháp DC đã thông báo công tố viên đặc biệt Robert Mueller: ông Flynn không khai báo đầy đủ các chuyến xuất ngoại và tiếp xúc tại Nga và tại vương quốc Saudi Arabia có liên quan với Nga.