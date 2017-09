Nhiêu Liệu Tăng Giá Làm Vật Giá Bán Sỉ Lên Cao Nhất 4 Tháng

WASHINGTON - Bộ lao động báo tin: vật giá bán sỉ tăng trong Tháng 8 do ảnh hưởng của nhiên liệu tăng giá, là đảo ngược tình hình tháng trước, nhưng chỉ số giá thành sản phẩm (PPI) vẫn không bằng dự báo của giới phân tích.Giá nhiên liệu tăng trong tháng qua không vì thiên tai, bởi các thông tin dùng trong việc tính toán đã đuợc thu thập từ trước khi bão Harvey đổ bộ Texas, làm giảm 1 phần đáng kể sản luợng lọc dầu.Dù thế, lạm phát thấp kéo dài gây bối rối các nhà hoạch định chính sách và kinh tế gia. Quỹ dự trữ liên bang sẽ không thay đổi lãi suất căn bản khi họp định kỳ ủy ban thị trường mở trong tuần tới. Khả năng giảm lãi suất lần thứ 3 trước cuối năm đang bị trì kéo.Biên bản của Bộ lao động ghi: PPI (tính chung mọi thứ hàng hoá và dịch vụ) của Tháng 8 tăng 0.2%, không bằng ước lượng của kinh tế gia là tăng 0.3% - trong tháng trước, PPI giảm 0.1%. So với cùng kỳ năm trước, PPI Tháng 8 tăng 2.4%, đa số từ sản phẩm, gồm năng luợng tăng 3.3%.Không tính luơng thực và năng luợng, PPI Tháng 8 tăng 0.1%, kém mong đợi, tuy là tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.