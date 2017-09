Ăn Tết Trung Thu ở Pechanga Resort & Casino, Với các giải thưởng biếu tặng gồm Một xe Mercedes 2017 và $100,000 EasyPlay!

Bích chương Pechanga.Xin kính mời quý vị cùng đến ăn Tết Trung Thu ở Pechanga Resort & Casino để tham dự chương trình Xổ Số Trung Thu 100,000 đô hào hứng tổ chức vào ngày Chủ Nhật 1 Tháng Mười. Các giải thưởng sẽ gồm một xe Mercedes Benz 2017 và $100,000 EasyPlay.Hội viên Pechanga Club sẽ kiếm được vé khi chơi máy kéo và bàn bài trong thời gian 4am – 6pm. Số vé quý vị kiếm được sẽ được nhân lên nhiều lần, tùy vào cấp đẳng thẻ hội viên của mình: Hội viên Thẻ Đỏ kiếm được tới 8 lần vé; Hội viên Thẻ Bạch Kim kiếm được tới 5 lần vé; Hội viên Thẻ Vàng kiếm được tới 2 lần vé, và Hội viên Thẻ Bạc kiếm được 1 lần vé. Vé sẽ được mang xổ những lúc 2, 3, 4, 5 và 6 giờ chiều. Tổng cộng sẽ có 200 vị may mắn chia nhau 100,000 đô EasyPlay, còn vị trúng giải độc đắc thì sẽ lái về một xe Mercedes Benz 2017. Xin hãy chơi nhiều để được trúng nhiều lần. Tên người trúng sẽ được niêm yết khắp tầng sòng bài. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi 877-711-2946 hay vào thăm Pechanga.com.Toàn thể nhân viên Pechanga Resort & Casino kính chúc quý vị một Tết Trung Thu Tươi Vui!Về Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort & Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 3,000 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 517 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf cấp đẳng tranh giải vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort & Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí 1-888-PECHANGA hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin 'Follow' Pechanga Resort & Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort & Casino mở cửa 24-giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.**Celebrate the Mid-Autumn Festival at Pechanga Resort & CasinoWith A 2017 Mercedes Giveaway and A Share of $100,000 in EasyPlay!Join us at Pechanga Resort & Casino in celebrating the Mid-Autumn Festival with our exciting $100,000 Harvest Moon Drawings on Sunday, October 1st. Prizes include a 2017 Mercedes Benz and $100,000 in EasyPlay.Pechanga Club members can earn entries to the drawing by playing slots and table games from 4 a.m. to 6 p.m. Multiple entries can be earned depending on your membership/tier level: Red Card members can earn up to 8x entries; Platinum Card members can earn up to 5x entries; Gold Card members can earn up to 2x entries, and Silver Card members can earn 1x entry. Entries will be drawn at 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m. and 6 p.m. A total of 200 lucky winners will share $100,000 in EasyPlay, while one grand prize winner will drive away in a 2017 Mercedes Benz. Play more to win multiple times. Winners will be posted throughout the casino floor. For more information, please call 1-877-711-2946 or visit Pechanga.com.All of us at Pechanga Resort & Casino wish everyone a Happy Mid-Autumn Festival!About Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experience anywhere in the United States. Rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort & Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 3,000 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 517 hotel rooms, dining, spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort & Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free 1-888-PECHANGA or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort & Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort & Casino is open 24-hours. Guests must be 21 and older to enter the casino.