Quận Cam: Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt 2017

Trong Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt.Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Việt Báo vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 10 tháng 9 năm 2017, Hội Lăng Ông Bà Chiểu Nam California đã long trọng tổ chức Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, tham dự buổi lễ rất đông qúy vị thân hào nhân sĩ, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông cùng đồng hương.Điều hợp chương trình cựu Nữ sinh Lê Văn Duyệt Vũ Đan.Chương trình nghi thức khai mạc do Đốc Sự Phạm Đức Thanh.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Đốc Sư Phạm Đức Thanh thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn đến tất cả qúy vị quan khách cùng đồng hương tham dự, ông tiếp: “Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt là một đại công thần của triều Nguyễn. Ngài đã giữ chức Tổng Trấn Gia Định Thành hai lần, một lần dưới thời vua Gia Long từ năm 1812 đến năm 1815 và một lần nữa, từ năm 1820 đến năm 1823 dưới triều vua Minh Mạng. Ngài là vị quan thanh liêm, chánh trực, có tài thao lược. Ngài đã đem hết tài năng và đức độ phục vụ cho quốc gia, dân tộc. Thời bấy giờ ông đã là một nhà kinh tế hiếm hoi trong lịch sử Việt Nam. Ngài đã biết mở rộng Kinh Vĩnh Tế để làm ranh giới giữa Việt Nam và Campuchia. Kinh Vĩnh Tế này đã giúp phát huy kinh tế, hệ thống giao thông hạ tầng cơ sở. Ngài đã có cái nhìn rất xa về vấn đề an ninh chiến lược và phát triển. Tổ chức Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, Hội Lăng Ông Bà Chiểu thêm một lần nữa thực hiện công việc bảo tồn văn hóa Việt của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở chính chúng ta, lớp hậu thế phải bảo tồn văn hóa ưu việt của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở chúng ta, lớp hậu duệ nhớ công ơn tiền nhân anh hùng đã dầy công vun bồi cho đất nước Việt Nam trường tồn, an lạc. Chúng ta có nhiệm vụ gìn giữ và bảo vệ.”Tiếp đến là lời phát biểu của giáo sư Cao Minh Châu qua đề tài “Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt Trong Lòng Người Dân Việt.”Giáo Sư Châu, nguyên là học sinh trường Trung Học Lê Văn Duyệt, sau trở thành giáo sư của ngôi trường nổi tiếng này.GS Cao Minh Châu nói:“Hôm nay là Lễ Vía Đức Tả Quân, Minh Châu xin được trình bày sự tôn trọng, tình cảm dành cho Ngài trong trái tim của người dân.Trước hết Minh Châu xin sơ lược về Hội Lăng Ông Bà Chiểu,(HLOBC) GS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm đã sáng lập Hội LVD Founation với mục đích bảo vệ một nét đẹp Văn Hóa của người Việt tại hải ngoại. Ngoài ra GS cũng muốn mọi người tưởng nhớ công đức, tài ba của vị Đệ Nhất Công Thần Triều Nguyễn và là một vị Phúc Thần của người dân Miền Nam . Chính GS lúc sinh tiền đã đổi tên Hội LVD Foundation thành Hội LOBC.“Lăng là mộ phần của các Bậc Vua, Quan và những người có địa vị cao trong Xã Hôi. (Lăng Vua Tự Đức, Lăng Tả Quân…..)Ông là tiếng người dân xưng hô một cách trịnh trọng Đức Tả Quân (Thượng Công)Bà Chiểu : Tên người vợ của một vị Lãnh Binh (võ Tướng Nguyễn Ngọc Thăng thời Vua Minh mạng (1798-1866), ông thuộc thế hệ đầu tiên tham gia chống thực dân Pháp (theo học giả Petrus Trương Vĩnh Ký) . Tên bà được đặt tên cho một ngôi chợ nằm tại Xã Bình Hòa, Tỉnh Gia định, giáp ranh với thành phố Saigon vì bà lập ra chợ này.LOBC : Lăng Đức Tả Quân LVD tại khu gần chợ Bà Chiểu (chứ không phải lăng của ông bà Chiểu)Đức Tả Quân làm Tổng Trấn Gia Định Thành 2 lần Tổng cộng gần 20 năm) , Ngài mất khi đang còn tại chức (1832).(Xin thưa : Gia Định Thành là vùng đất miền Nam gồm các Trấn Phía Nam ( Phiên An, Biên Hòa, Vĩnh Thanh, Đinh Tường, An Giang, phần đất mà sau này là Lục Tỉnh : Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên)Còn Thành Gia Định chỉ là một thành , Đức Tả Quân xây dựng và khánh thành năm 1830 nằm trong tỉnh Phiên An nên còn được gọi là Thành Viên An)Trong khi làm Tổng Trấn Gia định Thành, Đức Tả Quân còn được trông coi luôn Tỉnh Bình Thuận. Như Vậy vùng quản hạt của Ngài từ Phan Thiết đến mũi Cà Mau.Ngài ,tính tình cương trực, thanh liêm, thẳng thắn và dũng cảm, khoan dung, yêu dân, lo cho Tổ Quốc*Ngài rất ghét những người gian xảo, ăn không nói có, đặt điều nói bậy, cơ mưu để hại người, gây chia rẽ, đoạt quyền . Truyền tuyết cho rằng những người thề bồi trong điện thờ Ngài mà nói láo, vu khống bị người trừng phạt ngay ( thổ huyết), Còn những người trong sạch bị hàm oan sẽ được Ngài ban phước lành.* Những tham quan, nhận hối lộ, vơ vét của dân bị Ngài thẳng tay trừng phạt.* Ngài thẳng thắn phê bình những sai trái của các nịnh thần.* Ngài dũng cảm trừng phạt bất cứ ai làm sai, gây cho dân chúng lầm than ( xử tử Phó Tổng trấn Gia Định Thành, Huỳnh Công Lý, cha bà Thứ Phi)* Rất khoan dung: Khi đi dẹp những cuộc nổi loạn, ngài tìm hiểu nguyên nhân, nếu vì tham quan ô lại mà dân nổi loạn thì ngài trừng phạt tham quan, phủ dụ dân chúng , sau đó kêu gọi đầu thú (đã sử trảm Chưởng cơ Lê Quốc Huy trong vụ nổi loạn Mọi Vách Đá )* Luôn lo cho dân gàu nước Mạnh. Thời ngài làm Tổng Trấn, dân ấm no, và được hai nước Xiêm La và Chân Lạp (Thái Lan và Campuchia) rất kính phục.Công ĐứcPhát triển lục tỉnh, Xây dựng quan hệ ngoại giao rất tốt với hai quốc gia lân cận : Xiêm La và Chân Lạp, Hai lần bình định bọn Loạn Vách Đá rất tàn ác. Khai hoang, lập ấp, đào kinh. Phát triển kinh tế. Ngài không cấm đạo nghiệt ngã dưới triều Minh mạng. Và cho rằng chính sách Bế Môn Tỏa Cảng là sai lầm.Đã có công phát triển các khu đầm lầy, rừng rậm, hẻo lánh thành những vùng trù phú, an ninh. Quân đội Ngài rất kỷ luật, không hề cướp bóc tài sản của dân.Kết LuậnĐức Tả Quân là một vị Phúc Thần của người Miền Nam, Ngài phù hộ cho mưa thuận gió hòa để mùa màng tươi tốt.Đền thờ Ngài khói hương nghi ngút quanh năm. Huân danh ngài sáng chói. Chúng tôi, thành viên Hội LOBC nguyện noi gương thanh liêm, khoan hòa, từ ái, dũng cảm, của Ngài và tiếp nối con đường GS Nguyễn Thanh Liêm đã vạch ra.”Tiếp theo nghi thức dâng hương. Ban tổ chưc mời Phu nhân cố GSTS Nguyễn Thanh Liêm lên dâng hương, trong lúc nầy, Đốc Sự Châu Văn Đễ “cầm chầu” trong lễ dâng hương, trước tiên cung nghinh Di Ảnh Đức Tả Quân sau là phần Hát Bội trích đoạn tuồng San Hậu để dâng lên Ngài Tả Quân do Câu Lạc Bộ Hát Bội trình diễn. Đốc Sự Châu Văn Đễ làm mọi người thán phục khi ông thuộc lòng các nghi thức cầm Chầu, ĐS Châu Văn Đễ vừa đánh trống đúng điệu, lúc khen lúc chê thật là điêu luyện, đúng nhịp, lúc khoan, lúc nhặt trong Lễ Xây Chầu.Sau đó chương trình văn nghệ tiếp tục.Buổi lễ kết thúc mọi người ra về cùng kể cho nhau nghe về những mẩu chuyện linh thiêng khi đến viếng Lăng Ông tại quê nhà.Điại chỉ liên lạc Hội Lăng Ông Bà Chiểu: P.O. Box 2221 Anaheim, CA 92814. Điện thoại: (714) 588-9598 (805) 304-5693 hay Email: hoaibaoquehuong@yahoo.com.