Ký Luật Giúp Quân Nhân Mỹ Do TNS Janet Nguyễn Đề Nghị

Thứ Bảy 16/9 giới thiệu đêm nhạc tháng Chín: Lính và Quê Hương; ​Thứ Bảy 30/9 Ra Mắt Sách: Vietnamese Children's Favorite Stories; My First Book of Vietnamese Words. Tác-giả:Trần Thị Minh Phước; Hình minh-diễn: Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng