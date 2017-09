Viện Việt-Học - Tin Sinh-Hoạt Bổ Túc Tháng Chín, 2017

Viện Việt-Học kính gởi đến các quí-vị Tin​ ​Sinh-Hoạt Bổ Túc tháng Chín, 2017, với Thứ Bảy, (không phải Chủ-nhật), ngày 30 tháng Chín từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều là buổi Ra Mắt Sách thiếu-nhi của tác-giả Trần Thị Minh Phước, hình minh-diễn được thực hiện bởi họa-sĩ Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng.

Kính mời các Quí-vị tham dự sinh-hoạt cuả Viện và các sinh-hoạt Viện giới thiệu, và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hưũ.

Viện Việt-Học đặc biệt chân-thành cảm tạ các quí ân-nhân đã bảo trợ các sinh-hoạt về văn-hoá và giáo-dục cuả Viện.

Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị.

Viện Việt-Học

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

Tháng Chín

Thứ Sáu, ngày 8 tháng Chín từ 7:30 PM đến 9:30 PM

Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học -

Khảo sát về phụ-nữ Đông-Bắc-Á và Đông-Nam-Á

Diễn-giả: Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang (đến từ Nhật)

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

1. Thứ Bảy, ngày 16 tháng Chín từ 3:00 PM đến 5:30 PM

Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Khai Giảng Năm học 2017-2018

Bế giảng: 16 tháng Sáu, 2018

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

2.

​​

Thứ Bảy, ngày 16 tháng Chín từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -

Giới thiệu đêm nhạc tháng Chín: Lính và Quê Hương

Điều hợp: Lâm Dung - Ngọc Quỳnh

Với sự góp mặt cuả: CLBVN VVH và các thân-hưũ

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

​

Thứ Bảy

, ngày 30 tháng Chín từ 10:00 AM đến 2:00 PM

Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học -

Ra Mắt Sách: Vietnamese Children's Favorite Stories

My First Book of Vietnamese Words

Tác-giả: Trần Thị Minh Phước

Hình minh-diễn: Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng

Nhà Xuất-Bản: Tuttle

Chương-trình:

Nói chuyện về hai quyển sách

Tâm tình với Tác-giả và Họa-sĩ

Văn-nghệ thiếu-nhi, với sự góp mặt của Nhạc-sĩ Nguyễn Đức Đạt

Sinh-hoạt học-đường: Xếp giấy thủ-công

Chụp hình lấy liền cho các em học-sinh và gia-đình

Quà lưu-niệm cho các em

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Sinh-hoạt hằng tuần:

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Ba (ở phòng học nhỏ, trùng giờ với lớp Võ)

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Tư

Ban Vũ Viện Việt-Học –

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Năm

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học (từ 10 tháng 8 đến 12 tháng 10, 2017)

Lớp Thanh Nhạc VVH

từ 7:40 PM đến 9:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)

Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Năm học 2017-2018

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Chủ-Nhật (từ 6 tháng 8, 2017 đến 29 tháng 10, 2017)

1. Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Lớp Chỉnh hình căn-bản - Photoshop

Từ 8:30 AM đến 12:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

Sinh-hoạt hằng tháng:

□ Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng. (Ngoại trừ tháng 9, 2017:

Đêm nhạc tháng Chín được tổ chức vào tuần lễ thứ ba: ngày 16 tháng 9, 2017).

Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

______________

Giới thiệu Sinh-hoạt:

Viện Việt-Học trân trọng giới thiệu buổi Ra Mắt Sách:

Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký với lời chú giải của Nhà văn Nguyễn Văn Sâm.

- Ngày Thứ Bảy 9 tháng 9 ở San Jose, lúc 2:00 PM do Văn Đàn Lạc Việt của nhà văn Chinh Nguyên (Đ/t 669-225-6043) tổ chức tại CLB/Mây Bốn Phương 730 South 2nd St. San Jose Ca 95112.

- Ngày Chúa Nhựt 24 tháng 9 lúc 10:00 AM ở Nam CA tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu 14550 Magnolia #205 Westminster, CA 92683, do Nha Sĩ Cao Minh Hưng (714-332-9086) và CLB Tình Nghệ Sĩ tổ chức.

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

□ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng: ​

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - (VACGS))

Tháng Chín, 2017:

Thứ Sáu, ngày 1 tháng Chín từ 7:00 PM đến 10:00 PM

Khách mời đặc biệt cuả VACGS:

Nhóm Guitar Tam Tấu TRIO CAMINO (8:00 PM - 9:00 PM)

Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com

____________

