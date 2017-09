Toshiba Sẽ Bán Bộ Phận Chế Tạo Chip Với Giá 18.3 Tỷ MK

(Xem: 453)

Trước khi HĐ Bảo An nhóm họp về tăng trừng phạt với Bắc Hàn, ngân hàng trung ương Trung Cộng phát cáo thị yêu cầu toàn thể kỹ nghệ ngân hàng tuân thủ quyết định trừng phạt của HĐ Bảo An – các cơ chế liên quan cũng đuợc lệnh điều tra “hồi tố” với các cá nhân và tổ chức là mục tiêu trong quyết nghị trừng phạt của HĐ Bảo An.