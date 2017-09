61% Cử Tri Mỹ: Đến Lúc Bà Hillary Clinton Nên Về Hưu

Bà Hillary Clinton trở lại hôm Thứ Ba với cuốn sách mới, “What Happened” [Chuyện Gì Đã Xảy Ra], để giải thích thêm tại sao Donald Trump làm tổng thống thay vì bà. Nhưng hầu hết cử tri vẫn không chịu lời bào chữa của bà và nghĩ rằng đã đúng lúc để bà rời khỏi sân khấu chính trị.Thăm dò mới nhất qua trang mạng và điện thoại của Rasmussen Reports cho thấy rằng chỉ có 30% cử tri Mỹ tin rằng Bà Clinton vẫn còn có tương lai trong cuộc sống chính trị. 61% nói rằng tới lúc bà về hưu, tăng từ 55% ngay sau khi bà thất bại trong cuộc tranh cử với ông Trump vào tháng 11 năm ngoài.Một nửa (49%) cử tri tin rằng sự hiện diện tiếp tục của bà Clinton trên sân khấu chính trị quốc gia là xấu cho Đảng Dân Chủ. Chỉ có 21% nói rằng sự có mặt của bà là tốt cho Đảng DC, trong khi 23% nói điều đó chẳng có ảnh hưởng gì cả.44% người được thăm dò nói rằng sự yếu kém của vai trò ứng viên của bà là lý do chính để bà thất cử vào tháng 11. Chỉ 11% đổ cho sự thất bại là do sức mạnh của đối thủ của bà. 40% vẫn đồng ý với bà Clinton rằng các yếu tố bên ngoài nằm ngoài kiểm soát của bà là lý do chính khiến bà thua cuộc, giảm từ 44% trong tháng 5.