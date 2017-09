Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo Đại Lễ Vu Lan PL.2561-2017: Tưởng Nhớ Công Ơn Sinh Thành Dưỡng Dục Của Cha Mẹ

Trong Lễ Vu Lan tại Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo.Westminster (Bình Sa)- - Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo tọa lạc tại số 8962 Emerald Ave., Thành Phố Westiminster, CA 92683 (góc đường Magnolia, Giữa Mcfadden & Edinger) do Thượng Tọa Thích Tâm Bình làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL.2561-2017 vào lúc 4 giờ chiếu Thứ Bảy ngày 9 tháng 9 năm 2017, buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Quảng Mẫn cùng các chư Thượng Tọa: Thích Từ Hạnh, Thích Trung Duệ, Thích Đạt Tín, Thích Thanh Nguyên, Thượng Tọa Viện Chủ Thích Tâm Bình cùng chư Đại Dức Tăng đến từ Chùa Phật Tổ Long Beach và các chùa Nam California cùng số đông đồng hương Phật tử tham dự.Trước khi vào lễ chính thức, thời thuyết pháp về Ý Nghĩa Lễ Vu Lan do Thượng Tọa Thích Thanh Nguyên thuyết giảng.Sau thời pháp, Đại diện đạo tràng đã làm lễ tác bạch để cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện, trong lời tác bạch của đại diện ban tổ chức có đoạn: “Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin nhất tâm đầu thành đảnh lễ chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng quang lâm chánh điện để cử hành đại lễ Vu Lan, cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ nhiều đời của chúng con được vãng sanh về cõi cực lạc, xin Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng từ bi hoan hỷ. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.”Sau lời tác bạch qúy thầy qúy đạo hữu trong ban thỉnh sư của Tu Viện đã cung thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh, Thầy Viện Chủ cùng qúy Thầy, quang lâm chánh điện, trong lúc nầy qúy đồng hương Phật tử đã xếp thành hàng dài trang nghiêm, niệm Phật.Tại chánh điện trước giờ lễ chính thức, qúy Phật tử đã lần lượt gắn những bông hồng vàng lên ngực áo chư tôn đức Tăng và cài hoa hồng lên áo cho đồng hương Phật tử tham dự.Sau đó lễ Vu Lan, lễ cầu siêu bắt đầu, tất cả mọi người cùng tụng trang kinh Vu Lan.Sau trang trang kinh Vu Lan là lễ Cung Tiến Hương Linh - Cửu Huyền Thất Tổ.Buổi lễ hoàn mản, Ban tổ chức cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng quang lâm trai đường để đạo tràng cúng dường trai tăng và thọ trai. Đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do đạo tràng Tu Viên khoản đãi.Trong dịp nầy Thượng Tọa Thích Tâm Bình cho biết: “Tháng Bảy vàng thu, mùa Vu Lan về. Giúp chúng ta hoài niệm nhớ thương cha mẹ, đưa chúng ta trở về với những điều thiêng liêng ấy trong cuộc sống bộn bề. Một niệm lắng đọng quay về nương tựa vào Tam Bảo nguyện cầu cho Cha, Mẹ và mùa Vu Lan báo hiếu với biết bao cảm xúc dâng lên trong lòng những người con Phật. Tìm về với sự tích lễ Vu Lan, chúng ta ai ai cũng cảm động trước tấm gương Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi chốn u đồ ngạ qủy.Từ trong ý nghĩa thiêng liêng của Phật giáo, ngày lễ Vu Lan đã được đưa vào đời sống đậm nét văn hóa không những của dân tộc, mà khắp năm châu trở thành thông lệ mùa báo hiếu Vu Lan.Đạo lý không chỉ của người làm con đối với Cha, Mẹ mà rộng hơn, còn là sự nhắc nhở tri ân và đền ân. Ân Chư Phật, Ân Tổ Tiên, ân đất nước và ân chúng sinh.. .”Ngỏ lời cảm ơn tất cả qúy đồng hương Phật tử tham dự, TT. cho biết: “Bắt nguồn từ kinh Vu Lan, hạnh hiếu của Ngài Mục Kiền Liên Tôn Giả, một đệ tử xuất sắc của Phật, đã mở đầu cho phương pháp báo hiếu của người con Phật, trải dài theo dòng lịch sử của nhân loại đã hơn 2500 năm qua, nay đã thành nếp đặc thù trong mỗi trái tim con người, vẫn làm rung động hàng triệu cõi lòng của những người con hiếu thảo. Hòa cùng chung một niềm tri ân vô hạn, noi gương hạnh hiếu của bậc thầy xưa, và hôm nay chúng ta cảm niệm đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu…”Sinh hoạt tại Tu Viện, ngoài các khóa lễ vào buổi tối hàng ngày, mỗi Chủ nhật, từ 2:00-5:00pm,Điện thoại liên lạc: Thượng Tọa Thích Tâm Bình (714) 625-0518Email: thamsansi@gmail.com; tambinhtam@yahoo.com