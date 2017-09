Cá Ngừ VN Sang Mỹ Tăng

Bản tin VASEP cho biết rằng trong tháng 7/2017, cá ngừ Việt Nam sang Mỹ tăng, đạt 20 triệu USD, tăng 8% so với tháng 7/2016, nâng tổng giá trị xuất cảng sang Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2017 lên 128 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ. Các mặt hàng cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay đều tăng so với cùng kỳ. Thăn/philê cá ngừ đông lạnh của Việt Nam chiếm tỷ trọng cao nhất, 60% tổng giá trị cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ, tăng 3% so với cùng kỳ. So với năm ngoái, Việt Nam đang đẩy mạnh xuất cảng cá ngừ chế biến đóng hộp sang thị trường này, tăng 41%.