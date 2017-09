Các Ngân Hàng TQ Nhận Lệnh Trừng Phạt Bắc Hàn

BEIJING - Trước khi HĐ Bảo An nhóm họp về tăng trừng phạt với Bắc Hàn, ngân hàng trung ương Trung Cộng phát cáo thị yêu cầu toàn thể kỹ nghệ ngân hàng tuân thủ quyết định trừng phạt của HĐ Bảo An – các cơ chế liên quan cũng đuợc lệnh điều tra “hồi tố” với các cá nhân và tổ chức là mục tiêu trong quyết nghị trừng phạt của HĐ Bảo An.Thông cáo từ ngân hàng nhà nước khẳng định nhu cầu bảo đảm sự thực thi chính xác và kịp thời các nghị quyết của HĐ Bảo An, đồng thời phòng ngừa mọi sai phạm – các cá nhân và tổ chức tài chính có thể chống án, nhưng không nên hành động theo yêu cầu của chính quyền hay định chế ngoại quốc.Tại New York, HĐ Bảo An đang chuẩn bị biểu quyết 1 nghị quyết về vụ nổ nguyên tử thứ 6 tại Bắc Hàn.Dự thảo nghị quyết do Hoa Kỳ đề nghị gồm cấm vận dầu, phong toả tài sản và không cấp chiếu khán cho lãnh tụ Kim Jong-un.Theo thông tấn Kyodo, dự thảo sau cùng đề nghị hạn chế xuất cảng dầu thô sang Bắc Hàn và giới hạn sản phẩm lọc dầu ở mức 2 triệu thùng/năm.Nga và Trung Cộng, là 2 thành viên có quyền phủ quyết, tiếp tục tỏ ra miễn cưỡng với việc trừng phạt Pyongyang. 1 số quan sát viên tin rằng cáo thị của ngân hàng trung ương Trung Cộng có ý nghĩa trả lời các chỉ trích Beijing gây áp lực không đủ để Pyongyang ngưng khiêu khích. Ông Lu Chao, là giám đốc Border Study Institute tại Academy of Social Sciences (Liaoning), nói “Việc thực hành trừng phạt là lỏng lẻo trong thời gian qua, nhưng nay trở thành chặt chẽ hơn”.Tuần qua, ngoại trưởng Wang Yi tỏ ra hết kiên nhẫn với Pyongyang qua phát biểu “Đồng ý với HĐ Bảo An về trừng phạt tiếp bằng các biện pháp cần thiết” – vào sáng Thứ Hai, phát ngôn viên Geng Shuang tuyên bố : tán đồng các trừng phạt bổ túc.Nhưng, ông Geng nhấn mạnh : cần phi nguyên tử bán đảo Hàn bằng các phương cách ngoại giao và hoà bình.Hôm cuối tuần, thông tấn Kyodo đưa tin 3 ngân hàng lớn của Trung Cộng đặt chi nhánh tại thành phố Yanji sát biên giới Hoa-Hàn đã đình chỉ mọi giao hoán bằng trương mục của người Bắc Hàn, không nhận ký thác, chuyển tiền hay mở trương mục mới.