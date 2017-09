400.000 Dân Catalonia Biểu Tình Đòi Độc Lập, Ly Khai TBN

BERCELONA - 3 tuần lễ trước dự kiến trưng cầu dân ý về độc lập vùng Catalonia, biểu tình đòi ly khai với Tây Ban Nha thu hút hàng trăm ngàn người – gần 400,000 người ký tên tham gia cuộc biểu tình hôm Thứ Hai, như là 1 phần trong cuộc đối đầu leo thang giữa vùng Catalonia giàu có và chính quyền trung ương tại Madrid.Cuộc biểu tình bắt đầu lúc 5 giờ 14 phút chiều Thứ Hai trùng hợp với lễ độc lập của vùng gọi là Diada – từ 2012, lễ này trở thành ngày vận động đòi thành lập 1 nhà nước độc lập của phong trào tranh đấu.Lãnh tụ Carles Puigdemont, đang là TT của Catalonia, tuyên bố “Ngày Diada năm nay là 1 thời điểm quan trọng về khả năng bày tỏ ý nguyện của dân vùng Catanonia để giành quyền quyết định tương lai của mình theo cách dân chủ”.Phong trào tranh đấu dự định tổ chức trưng cầu dân ý ngày 1-10, và Madrid đã bác bỏ – Thủ Tuớng Rajoy cầm đầu chính quyền bảo thủ Madrid chúc lành lễ Diada đồng thời hô hào chung sống hoà bình. Ban tổ chức biểu tình thuê 1800 xe bus để đưa dân biểu tình tới trung tâm Barcelona – chính quyền Barcelona định tuyên bố vùng Catalonia độc lập trong 48 giờ nếu số phiếu Yes chiếm đa số.Chính quyền Madrid tuyên bố : trưng cầu dân ý về quy chế Catalonia là vi hiến – cảnh sát đã đến khám xét 1 nhà in và 1 toà báo tình nghi in phiếu trưng cầu dân ý trong luc thẩm quyền công tố trung ương bắt đầu thủ tục truy tố lãnh tụ Puigmonte và các phụ tá về tội hình sự. Kết quả thăm dò Tháng 7 dân ý ghi : 41.1% ủng hộ trưng cầu dân ý về độc lập, 49.9% chống – nhưng 70% muốn cho trưng cầu dân ý để giải quyết dứt khoát vấn đề.