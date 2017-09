Bắn Chết 1 Gốc Việt, Cảnh Sát Bị Kiện

SEATTLE -- Chàng thanh niên gốc Việt 20 tuổi, cư dân thị trấn Burien, đã chết sau bị cảnh sát bắn 2 phát vào lưng hồi tháng 6/2017, và bây giờ gia đình nạn nhân nộp đơn kiện chính quyền để đòi hồi thường 20 triệu đôla.Báo Seattle PI ghi rằng đơn do gia đình anh Tommy Le kiện Sở Cảnh Sát Qu6ạn Hạt King (King County Sheriff’s Office).Cảnh sát nói rằng ông ta bắn Tommy Le vì Le không chịu buông bỏ cái mà cảnh sát naỳ nghĩ là lưỡi dao, hóa ra chỉ là một cây bút.Tommy Le bị bắn chết vài giờ trước khi tốt nghiệp trung học ở Career Link, một chương trình thay thế trung học phổ thông ở cao đẳng South Seattle College.Khi lễ tốt nghiệp trung học tưng bừng tổ chức hôm 14/6/2017 ở Career Link, nơi 45 bạn học của Tommy Le nhận bằng trung học, người ta không hiểu vì sao anh Tommy Le vắng mặt.Sự thực bi thảm. Vài giờ trước lễ ra trường, Tommy Le bị cảnh sát bắn chết: khoảng nửa đêm, cảnh sát nhận vài cú phone 911 về một người đàn ông cầm vật nhọn, có thể là dao ở đoạn phố 13600 trên đường Third Avenue South ở Burien.Bản tin VOA hôm Thứ Hai 11 tháng 9/2017 ghi nhận: Gia đình của một sinh viên Mỹ gốc Việt 20 tuổi bị cảnh sát bắn chết hồi tháng Sáu đang kiện chính quyền hạt King County, Văn phòng Cảnh sát trưởng và Cảnh sát trưởng John Urquhart, thuộc thành phố Seattle, bang Washington, 20 triệu đôla, với cáo buộc gây ra cái chết sai trái và vi phạm quyền công dân.Tại một cuộc họp báo hôm 7/9, gia đình sinh viên Tommy Le khóc thảm thiết, theo trang KUOW.Ông Jeffery Campiche, luật sư của gia đình nói rằng tường trình giám định y khoa của quận hạt King cho thấy anh Tommy đã bị bắn vào lưng hai phát và bị bắn vào phía mu một bàn tay một phát.Luật sư Campiche nói rằng điều này mâu thuẫn với nguồn tin của cảnh sát cho rằng anh Tommny đã bị bắn sau khi anh dùng một cây bút tấn công hai viên cảnh sát."Nếu như anh Tommy Lê tấn công viên cảnh sát, người sau đó đã bắn anh, thì anh có thể đã bị bắn vào ngực rồi," luật sư Campiche nói."Nếu anh có tấn công người khác, và cảnh sát đã bắn 6 phát đạn, trong đó có 3 viên đạn trúng anh, thì những viên đạn kia lẽ ra phải trúng vào những người mà anh có ý tấn công. Trong trường hợp này anh ấy không tấn công ai cả."Thông qua một thông ngôn người Việt, bà Diệu Hồ, mẹ của anh Tommy Lê, nói khi biết được con trai bị bắn vào lưng làm nỗi đau của bà "thậm chí còn đau đớn hơn."Văn phòng cảnh sát nói rằng trước khi anh Tommy bị bắn, 911 nhận được cuộc gọi cho rằng anh đang cố đâm người khác bằng dao, và hét lên: "Tôi là kẻ giết người" và "Tôi là đấng tạo hóa."Cảnh sát không tìm thấy dao ở hiện trường nhưng nói rằng họ tìm thấy một cây bút. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không có ma túy trong cơ thể của anh Tommy Lê, và gia đình nói anh không có tiền sử bệnh tâm thần.Bà Xuyên Lê, cô của anh Tommy cho biết gia đình, tất cả những người Việt tị nạn đều nghi ngờ rằng vụ này có thiên vị do phân biệt chủng tộc.Bà Xuyên nói:"Viên cảnh sát bắn Tommy không phải là người Châu Á. Tommy là người châu Á. Nếu Tommy thuộc sắc dân khác thì liệu viên cảnh sát này có bắn anh Tommy không?"“Mọi việc cứ thay đổi liên tục, và tôi không biết thực sự là câu chuyện thực sự là gì," cô Missouri Nguyễn, người chị em họ của Tommy Lê nói.Gia đình nói rằng Văn phòng Cảnh sát của hạt King không đưa ra một tường trình rõ ràng về những gì đã xảy ra vào đêm anh ấy bị giết, một đêm trước khi anh tốt nghiệp trung học.Luật sư Jeffery Campiche cho biết: "Anh ấy không có vũ khí, bị bắn vào tay, vào lưng, anh không tấn công bất cứ ai và không dùng ma túy.”"Con trai tôi đã không làm điều gì sai vậy mà nó đã bị giết chết," bà Diệu Hồ nói với báo King 5.Phát ngôn viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận King Cindi West đã đưa ra một tuyên bố bằng văn bản thay vì cho báo chí phỏng vấn, cho biết văn phòng của bà hy vọng rằng sẽ có một cuộc điều tra "để đưa ra tất cả các khía cạnh của vụ việc."Bản tin VOA ghi thêm: “Trong một tuyên bố, Cảnh sát trưởng Quận King John Urquhart cho biết văn phòng của ông không trách nhiệm bình luận vào thời điểm này vì cuộc điều tra chưa hoàn tất. Cục Điều tra Liên bang Mỹ cũng theo dõi việc điều tra. Khi gia đình anh Tommy Lê còn đang chờ những câu trả lời, họ luôn cảm thấy đau khổ vì mất một người người con ở tuổi thanh xuân, trang KUOW bình luận.”