Đạo Diễn Đại Sứ Du Lịch VN Bị Đánh Ở Sài Gòn, Nhập Viện

SAIGON -- Có phải đánh Tây là khẩu hiệu chưa thay đổi? Các báo VN cho biết rằng Đại sứ Du lịch Việt Nam - đạo diễn Jordan Vogt-Roberts -- vừa bị hành hung tại TP. Sài Gòn, nặng tới mức phải nhập viện điều trị.Báo An Ninh Thủ Đô ghi rằng Bộ VHTT&DL đã đề nghị UBND TP.SG điều tra và xử lý vụ đạo diễn "Kong: Skull Island" bị hành hung.Bộ VHTT&DL vừa có văn bản gửi UBND TP.SG liên quan đến đến thông tin đạo diễn Jordan Vogt-Roberts - đạo diễn phim "Kong: Skull Island" bị hành hung. Theo đó, trong công văn nêu rõ, vào tháng 4-2017, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts được Bộ VHTT&DL bổ nhiệm là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 với mục đích góp phần tăng cường việc quảng bá hình ảnh đất nước, du lịch Việt Nam thông qua điện ảnh.Báo An Ninh Thủ Đô ghi rằng văn bản của Bộ VHTT&DL đã ca ngợi rằng trong cương vị Đại sứ Du lịch Việt Nam, thời gian vừa qua, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã có nhiều hoạt động, sáng kiến để quảng bá du lịch Việt Nam như: mời các đạo diễn nổi tiếng Hollywood sang khảo sát Việt Nam, giới thiệu các điểm đến nổi tiếng của Việt Nam cho các nhà quay phim quốc tế, quay video clip giới thiệu du lịch Việt Nam, tham gia các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch...Gần đây nhất, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã tự bỏ kinh phí quay trở lại Việt Nam để tham dự Hội chợ du lịch quốc tế ITE (do Sở Du lịch TP.SG tổ chức). Tuy nhiên, vào ngày 10-9 vừa qua, Bộ VHTT&DL nhận được thông tin, sau khi kết thúc hội chợ này, Đại sứ Du lịch Việt Nam đã bị hành hung tại một quán bar và phải nhập viện điều trị.Bản tin ANTĐ ghi rằng thông tin về việc đạo diễn Jordan Vogt-Roberts bị hành hung khiến dư luận xôn xao. Thông tin này xuất phát từ một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh vị đạo diễn này bị hành hung tại một quán bar ở trung tâm TP.SG. Nhiều nguồn tin cho hay, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đi cùng một nhóm bạn người Việt Nam đến quán bar trên địa bàn Q1, TP.SG vào tối 9-9 vừa qua. Sau khi có mặt tại đây thì nhóm của đạo diễn "Kong: Skull Island" xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở bàn bên cạnh và hai bên xảy ra xô xát. Cảnh tượng hỗn loạn xảy ra khi đạo diễn Jordan Vogt-Roberts và các bạn của ông bị nhóm thanh niên trên tấn công bằng vật thủy tinh. Hiện Công an Quận 1 đang tiến hành ghi lời khai của nhóm thanh niên này để làm rõ vụ việc.Sau khi xảy ra vụ xô xát, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã phải nhập viện điều trị. Hiện mọi hoạt động và kế hoạch của ông tại Việt Nam đã tạm thời phải hủy bỏ.Trong khi đó, báo Thanh Niên ghi nhận vụ hành hung:“Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, đạo diễn Hollywood bị tấn công khi đến quán bar cùng nhiều bạn bè người Việt hôm 9.9. Bất ngờ một nhóm người kéo đến nhằm vào ông và ra đòn gây cảnh hỗn loạn. "Họ không tương tác với nhau trước khi nhóm của ông Jordan Vogt-Roberts bị tấn công. Họ đấm ông ấy trên mặt và đập chai lên đầu ông đạo diễn. Sau đó họ đánh nhiều người hơn tại quầy bar và bỏ đi...", nguồn tin chia sẻ.”Điều bi hài là, hồi tháng 3/2017, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã nói rằng anh muốn dọn đến sống ở Sài Gòn, và nhiều lần nói về tình yêu của anh với Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn, vùng đất mà anh có kế hoạch dời đến sống và trải nghiệm.Chưa rõ sau khi rời bệnh viện, anh sẽ còn muốn tiếp tục giữ chức Đại sứ Du Lịch hay không, và còn muốn dọn nhà vào Sài Gòn hay không.