Rút Dao, Sạt Lở, Tiền Tỷ, Nhãn, Bảo Tàng, Cờ Bạc...

Xuân NiệmBạo lực là một hiện tượng phổ biến ở Việt Nam... Hễ bất bình là ẩu đả, là đâm dao...Bản tin Zing kể chuyện: Bị nhắc nhở khi ghẹo bạn nữ, nam sinh gọi người đâm chết bảo vệ trường...Nhóm 4 học sinh nam bị bảo vệ trường học nhắc nhở khi trêu ghẹo bạn nữ. Một học sinh sau đó gọi người thân lên đâm chết người.Sáng 9/9, trung tá Nguyễn Văn Đông, Đội trưởng Đội trọng án (Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết nhà chức trách đã bắt giữ Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Mượn (cùng 21 tuổi, trú thôn 5, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn) để điều tra hành vi Giết người.Báo Tuổi Trẻ kê chuyện: Bi hài quy định 'nhà có người chết báo trước 3 ngày'...Nhà có người chết, hay bị tai nạn phải báo trước ba ngày, ốm đau cũng phải lên lịch trước mới được nghỉ... là những quy định vô lý khiến 6.000 công nhân ở Thanh Hóa đình công....Thậm chí, ngay cả ốm đau, nếu công nhân muốn xin nghỉ phép, cũng phải báo trước ba ngày. Công nhân còn phản đối quy định mỗi tháng chỉ được nghỉ phép duy nhất một ngày.Báo Thanh Niên kể chuyện ở tỉnh Gia Lai: Nguy cơ mất hàng trăm ha đất sản xuất vì sạt lở...Tình trạng sạt lở tại suối Đak Ong đoạn chảy qua 2 làng Ia Klên và Tô Venr đang gây những ảnh hưởng lớn đến việc trồng trọt của người dân....Theo một cán bộ địa chính xã Ia Khươl, tình trạng sạt lở gây ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 70 ha cây hoa màu và gây hoang hóa. Ngoài ra, do lòng suối bị đào sâu hơn so với mặt ruộng gây nên tình trạng thiếu nước khiến gần 30 ha lúa bị bỏ hoang.Trong khi đó, báo SGGP kể chuyện Phú Yên: Kế toán TAND tỉnh lập hồ sơ “khống” chiếm đoạt tiền tỷ...Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Trương Công Lộc, Kế toán TAND tỉnh này về hành vi lợi dụng chức vụ được giao để, lập khống chứng từ, chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng tiền nhà nước.Sáng ngày 9-9, Trao đổi với PV Báo SGGP, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên cho biết, ngày 7-9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trương Công Lộc, phụ trách kế toán của TAND Phú Yên vì tội tham ô tài sản của nhà nước.Bản tin VOV kể: Chợ tiền tỷ bỏ hoang trên 7 năm...Hơn 7 năm qua, chợ Long Hòa, xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre bị bỏ hoang rất lãng phí.Đây là ngôi chợ đạt chuẩn xã nông thôn mới do ông bà Nguyễn Văn Dũng - Trần Thị Kim Xuân đầu tư trên 4 tỉ đồng xây dựng.Diện tích xây dựng khu Chợ gần 5.000m2 với trên 20 ki-ốt và hàng chục quầy sạp, nhà lồng rất khang trang phục vụ nhu cầu mua bán của trên 200 hộ tiểu thương.Tuy nhiên, sau một tháng hoạt động, các tiểu thương đều bỏ đi cho đến nay. Nguyên nhân là do gần UBND xã Long Hòa có một chợ lề đường tự phát, người dân địa phương quen tụ tập tại đây mua bán.Báo Người Lao Động kê: Ngày 8-9, tại nhà máy chiếu xạ Sơn Sơn (TP SG), 5 tấn nhãn lồng Hưng Yên – vùng nhãn tiến vua được kiểm dịch để lần đầu xuất khẩu đi MỹDoanh nghiệp xuất khẩu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu Vina T&T, nhà xuất khẩu trái cây tươi đi Mỹ lớn nhất hiện nay. Ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc Công ty, cho biết qua gặp gỡ trong các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Hưng Yên, ông đã được đưa đến khảo sát các vùng trồng nhãn của tỉnh. Công ty nhận thấy giống nhãn Miền Thiết ở đây rất thích hợp để xuất khẩu với các đặc tính: quả lớn, cùi dày, khô, hạt nhỏ, ăn giòn, vị ngọt thanh, thơm rất dễ cho bảo quản, vận chuyển đi xa và chất lượng vượt trội.Báó Lao Động kể: Trong khi nhiều bảo tàng hiện đang hoạt động không hiệu quả, vắng khách, liệu có cần thiết bỏ ra hàng chục nghìn tỉ xây dựng một bảo tàng mới, trong khi đất nước còn nhiều khó khăn?Đó là chuyện Bảo tàng Lịch sử quốc gia (cơ sở số 1 Tràng Tiền, Hà Nội) nơi cảnh rất mực “đìu hiu” tại đây. Trong hơn 1 tiếng, chỉ thấy có vài khách tới mua vé tham quan, chủ yếu là người nước ngoài.Báo Hà Nội Mới kể chuyện SG: Gần 100 cảnh sát bao vây bắt ổ đánh bạc quy mô lớn...Lúc 20h ngày 8-9, gần 100 cảnh sát bất ngờ bao vây khu vui chơi giải trí nằm trên đường Bà Hạt (có địa chỉ 206, Bà Hạt, quận 10, TP SG) để bắt vụ đánh bạc bằng máy cực lớn.