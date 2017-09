Sài Gòn: Nhộn Nhịp, Dạo Chơi, Ăn Uống Ở Phố Đi Bộ Bùi Viện

Một đoạn đường Bùi Viện (dài 850m) được tổ chức thành phố đi bộ thứ hai của thành phố Sài Gòn.Vừa qua, sau gần 3 tháng thi công, phố đi bộ Bùi Viện (Quận 1) đã mở cửa đêm 20-8, thu hút hàng ngàn người dân, khách ngoại quốc đến dạo chơi, ăn uống, thưởng thức các chương trình ca nhạc…, theo VnExpress.net.Mở cửa sau phố đi bộ Nguyễn Huệ, đây là phố đi bộ thứ hai của thành phố, dài 850m, từ mũi tàu đường Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo đến đường Cống Quỳnh. Nhìn chung cấu trúc thiết kế đơn giản hơn nhiều so với phố đi bộ Nguyễn Huệ.Theo VnExpress, để có phố đi bộ, vỉa hè đường Bùi Viện được chỉnh trang, lát đá granite với tổng kinh phí gần 10.8 tỷ đồng, hệ thống dây điện, dây cáp được ngầm hóa và wifi miễn phí được thiết trí trong khu vực. Các hố ga, cống thoát nước cũng được sửa chữa, nâng cấp và trên vỉa hè suốt tuyến phố có đặt những thùng rác kiểu cách điệu đẹp mắt. Hai cổng chào với hình chiếc nón lá khá gây ấn tượng ở hai đầu phố.Hiện phố đi bộ chỉ hoạt động từ 19 giờ đến 2 giờ sáng trong hai ngày cuối tuần. Cứ gần đến 7 giờ tối, rào chắn được kéo ra để cấm xe cộ vào phố và người dân, du khách có thể an ổn vào đi dạo trên phố. Trong các đêm phố mở cửa, dự kiến sẽ có các chương trình biểu diễn nhạc dân tộc, tân nhạc, giới thiệu ẩm thực đường phố, trò chơi... Ngay trong đêm khai mạc, hai sân khấu trên phố đã biều diễn nhiều tiết mục nghệ thuật thu hút rất đông người theo dõi.Theo VnExpress ghi nhận, hiện trên tuyến đường Bùi Viện có tổng cộng 146 cơ sở kinh doanh, nhộn nhịp từ sáng đến đêm. Các cửa hàng được phép bày bán trên vỉa hè nhưng không được tràn xuống lòng đường để dành lối đi cho người đi bộ. Lực lượng bảo vệ thường xuyên đi tuần tra để đảm bảo an ninh, ngăn chặn hàng rong và nhắc nhở các cơ sở kinh doanh không tràn xuống lòng đường.Nhiều hàng quán trên phố bài trí khá ngăn nắp, tuy nhiên ở vài nơi khác hơi lộn xộn. Suốt tuyến phố, nhiều nhất là các quán cà phê, bar và quán nhậu, còn lại là những quán, tiệm bán món ăn đường phố. Nhìn chung, các cơ sở kinh doanh ở đây chủ yếu phục vụ giới trẻ và khách nước ngoài.VnExpress dẫn lời anh David, một du khách Anh, cho hay anh đã ở Sài Gòn được 3 tháng và rất hay ra Bùi Viện chơi. “Tôi thích con phố như bây giờ vì khang trang, đẹp đẽ hơn. Phố không có xe cộ, không hàng rong nên cảm thấy thoải mái lắm", David chia sẻ.