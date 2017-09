Gặp Bệnh Acid Trào Lên Cổ: Ăn Chay Hết Bệnh, Giảm Cân

WASHINGTON – Một thực đơn hầu hết chay tịnh có thể hiệu quả tương đương với sử dụng thuốc chữa trị cho người bị chứng acid reflux (ợ chua), theo một nghiên cứu mới.Nghiên cứu này khảo sát 200 bệnh nhân ở một bệnh viện đang bị bệnh chứng laryngopharyngeal reflux (tự điển y khoa dịch là: trào ngược hầu thanh quản, gọi tắt là LPR - xảy ra hiện tượng acid dạ dày chảy ngược trở lại, vào thực quản và vào cổ họng và thanh quản), nghĩa là chất acid từ bao tử cứ trào lên cổ họng, không phải loại bệnh gastroesophageal reflux (Trào ngược dạ dày thực quản, gọi nôm na là ợ nóng, hay ợ chua, thường gọi là heartburn, viết tắt là GERD).Người bệnh LPR thường đạu cổ kinh niên, ho thường xuyên, thường tằng hắng và cảm thấy trong cổ họng như có cục bướu.Nghiên cứu ạti bệnh viện Phelps Hospital, ở thị trấn Sleepy Hollow, N.Y. cho thấy nhiều thuốc không chữa được, thậ, chí không an toàn, vì tác dụng phụ có thể dẫn tới kích tim, bệnh thận, lãng trí…Thử nghiệm của giáo sư Craig Zalvan là cho bệnh nhân ăn bằng thực đơn Địa Trung Hải, trong đó hầu hết, tới 90% thức ăn là rau, trái cây, hạt nguyên whole graine, các loại hạt (nuts). Thịt và sữa hạn chế 2 lần/tuần.Cũng tránh các thực phẩm dễ dẫn tới trào lên, như tránh cà phê, trà, rượu, món ăn chiên và nhiều chất béo.Sau 6 tuần lễ, 63% bệnh nhân giảm 6 điểm trên thang điểm hội chứng reflux (hội chứng trào cổ họng), nghĩa là hiệuq ủa hơn dùng thuốc, vì thuốc thường chỉ là 54% hiệu quả.Kết quả nghiên cứu in trên tạp chí y khoa JAMA Otolaryngology--Head & Neck Surgery.Đặc biệt, theo Zalvan, bệnh nhân trong nhóm thực đơn chay giảm trung bình 8 pounds/người (3.63 kilogram). Đó cũng là hiệu ứng phụ tiên đoán được.