30% Bệnh Nhân Ra Viện Không Lấy Thuốc Có Toa Về Uống, BV Trao Thuốc Có Toa Trực Tiếp Cho Bệnh Nhân Trước Khi Cho Về

Đại Học University of California tại San Francisco Medical Center, Ronald Reagan UCLA Medical Center và Montefiore Medical Center tại New York nằm trong số nhiều bệnh viện trên toàn quốc đã bắt đầu các chương trình “thuốc tới giường bệnh,” hay “thuốc tới tay,” trong các loại thuốc có toa được cho trực tiếp tới các bệnh nhân ngay trước khi họ được cho về nhà.Khoảng 35% các bệnh viện tại Hoa Kỳ cung cấp thuốc theo toa, theo một thăm dò vào năm 2016 bởi Hội American Society of Heath-System Pharmacists cho biết.Nhiều bệnh viện đã bắt đầu chương trình thuốc tới giường bệnh với một phòng đơn giản, như thuốc tim mạch hay thay bộ phận, chứng kiến nó rất có hiệu quả rồi thêm nhiều hơn vào sau.Bởi vì các nhà thuốc của bệnh viện có thể tính tiền chỉ các loại thuốc được sử dụng trong phạm vi nhà thương, các loại thuốc sẽ được dùng tại nhà thì phải đến các nhà thuốc bên ngoài. Trong khi một số bệnh viện từ lâu đã có các nhà thuốc tây cho các bệnh nhân mà bác sĩ có văn phòng điều trị bệnh nhân bên ngoài, những bệnh viện khác hiện đang mở thêm các nhà thuốc tây trong bệnh viện mà tất cả các bệnh nhân nội trú đều có thể dùng lúc ra viện. Nhiều bệnh viện, gồm UCLA và UCSF, là đối tác với tiệm Walgreens cho việc cố vấn và phân phối bệnh nhân lúc ra viện.Nhiều nghiên cứu xác định rằng các bệnh nhân không thường xuyên lấy toa thuốc, ngay cả sau khi ra khỏi bệnh viện. Một nghiên cứu vào năm 2010 đối với hơn 75,000 bệnh nhân đã ra khỏi bệnh viện cho thấy rằng 30% đã không lấy thuốc có toa lần đầu. Sự không lấy đó có thể là mất hẳn. Một nghiên cứu vào năm 2014 cho thấy rằng, trong thời gian 2 năm, 30% của hơn 15,000 bệnh nhân tại các bệnh viện Canada là những người đã gắn ống để mở động mạch vành bị tắt nghẽn đã không lấy các toa thuốc trị làm cho máu mỏng hơn trong vòng 3 ngày sau khi ra khỏi bệnh viện.