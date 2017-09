Tiểu Bang Phạt Nặng Tội Giao Thông Chỉ Tự Hại Kinh Tế: Thu Thuế Giảm, Dân Xài Ít, Trợ Cấp Xã Hội Tăng

Nếu bạn cảm thấy giống như một giấy phạt gần đây vì lái xe quá tốc độ hay đậu xe qua đắc, thì bạn không chỉ một mình. Ngay cả các vi phạm nhỏ cũng có thể lãnh phạt từ 240 đô la trở lên, cộng với sự gia tăng của tiền trả bảo hiểm.Một ngày nọ, bạn lái xe trên đường vắng ở tốc độ vài dặm cao hơn tốc độ giới hạn, và điều kế tiếp mà bạn biết là bạn sẽ trả thêm $1,000 cho chiếc xe hoạt động trong vài năm tới.Rõ ràng, chúng ta có vấn đề ở đây. Những vi phạm giao thông nhỏ không nên bị tốn kém nếu không thì công dân tuân thủ pháp luật không là may mắn. Nhưng mọi thứ đã tuột khỏi tầm kiểm soát khi con người không thể trả tiền phạt ngay tức thì. Hãy lấy thí dụ một giấy phạt vượt đèn đỏ tại California. Báo Next City tường trình cho biết nếu bạn không có $490 trong túi để trả, thì bạn sẽ phải đối diện với $300 tiền phạt khác sau đó. Không trả số tiền $790 đó, và tiểu bang sẽ treo bằng lái của bạn và ngay cả tống bạn vào tù.Như thế tiểu bang đang thắng qua việc tính tiền phạt nhiều đối với các vi phạm giao thông và các tiền phạt tiếp theo, có đúng không? Sai.Theo nghiên cứu năm 2017 bởi Lawyers’ Committee for Civil Rights, việc mất bằng lái hay việc làm vì vi phạm luật giao thông tại California làm cho tiểu bang tốn tới 140 triệu đô la.Theo phúc trình của Lawyers’ Committee for Civil Rights, các tác giả viết rằng 78% người dân California cần bằng lái xe để đi làm. Khi tiểu bang treo bằng lái của bạn, thì họ ảnh hưởng nhiều hơn bạn. Những người đó có thể chọn đi bằng hệ thống chuyên chở công cộng và mất nhiều thời gian để đi làm hơn, đưa tới việc giảm năng suất lao động. Nhưng trong nhiều trường hợp ở những nơi không có xe điện hay xe buýt, thì họ có thể mất việc làm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới tài chánh của tiểu bang.Khi người dân không thể lái xe và không thể đi làm, thì tiểu bang sẽ mất phần thu thuế.Khi người dân mất việc làm và không có cách nào để chi trả các nhu cầu cần thiết căn bản, thì lúc đó họ tìm đến hệ thống an toàn công cộng để xin tiền trợ cấp xã hội.