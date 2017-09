83% Nước Uống Từ Đường Ống Có Chứa Hạt Nhựa Li Ti

Các hạt nhựa li ti đang chảy ra từ những ống nước trong nhà từ New York tới Delhi, theo nghiên cứu đầu tiên bởi Orb Media, là một phòng tin tức kỹ thuật số bất vụ lợi tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, cho biết.Làm việc với các nhà nghiên cứu tại Đại Học State University of New York và University of Minnesota, Orb đã thử nghiệm 159 mẫu nước uống từ các thành phố và thị trấn trên 5 lục địa.83% những mẫu đó, gồm nước máy từ các tòa nhà ở Thủ Đô Hoa Kỳ, các tổng hành dinh của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, và Trump Grill tại New York, có chứa các hạt nhựa nhỏ li ti.Nếu những hạt tổng hợp ở trong nước máy, thì chúng cũng có ở trong thức ăn được sửa soạn với nước, như bánh mì, mì sợi, canh và sữa bột em bé, theo các nhà nghiên cứu cho biết.Muhammad Yunus, khôi nguyên Nobel Hòa Bình năm 2006 tuyên bố trong một thông cáo rằng, “Chúng ta đã biết rằng hạt nhựa này sẽ trở lại với chúng ta qua đường thực phẩm. Hiện chúng ta thấy nó trở lại với chúng ta qua nước uống của chúng ta. Chúng ta có cách nào tránh nó được không?” Yunus, sáng lập Ngân Hàng Grameen Bank, có kế hoạch khởi động việc chống lại phế thải hạt nhưa vào cuối năm nay.Sự phát triển bản thân của nghiên cứu đã thiết lập sự hiện hữu của ô nhiễm do hạt nhựa nhỏ li ti trong các đại dương, nước trong, đất và không khí trên thế giới.Tuy nhiên, nghiên cứu này là lần đầu tiên cho thấy sự ô nhiễm của hạt nhựa trong nước máy từ các nguồn trên khắp thế giới, theo Orb cho biết.