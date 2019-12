Vở Kịch Độc Diễn “140 Lbs: Sắc Đẹp Đã Giết Chết Mẹ Tôi Như Thế Nào” Sẽ Đến Quận Cam

WESTMINSTER, CA (Little Saigon) - Vở kịch “140 Lbs: How Beauty Killed My Mother” (“140 Lbs: Sắc Đẹp Đã Giết Chết Mẹ Tôi Như Thế Nào”) sẽ được trình diễn bởi chính tác giả Susan Liễu vào hai suất: thứ Bảy, ngày 21 tháng 12, lúc 7:00 P.M. và Chủ Nhật, ngày 22 tháng 12, lúc 2:00 P.M. tại Phòng Sinh Hoạt Người Việt, số 14771 Đường Moran, thành phố Westminster. Giá vé: $15 (sinh viên) và $25 (đồng hạng). Vé bán trên trang nhà https://www.susanlieu.me/shows và tại phòng sinh hoạt trước giờ trình diễn (nếu còn vé). Buổi trình diễn được sự hỗ trợ của Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) và Viet Unity SoCal. Trước khi đến quận Cam, Susan Liễu đã thực hiện vở kịch này tại các thành phổ New York City, San Francisco, Washington DC, Chicago, Boston, Santa Fe, và Los Angeles.





Dài 75 phút, “140 Lbs: Sắc Đẹp Đã Giết Chết Mẹ Tôi Như Thế Nào” là vở kịch độc diễn bằng tiếng Anh, do Susan Liễu viết và diễn tất cả 11 vai, với sự đạo diễn của Sara Porkalob. Vở kịch dựa trên câu chuyện có thật về mẹ của Susan. Năm 1996, bà đi giải phẩu thẩm mỹ và bị chết do lỗi bất cẩn của bác sĩ. Khi mẹ mất, Susan mới 11 tuổi. Vở kịch đan xoáy vào một số đề tài: kinh nghiệm sống của nhiều thế hệ di dân; mặc cảm về thân hình, sự đè nén cảm xúc và chiêm nghiệm về những mất mát cá nhân; việc thiếu trách nhiệm trong hệ thống y tế; và tập tục lên đồng của người Việt Nam.





Susan Liễu là một nhà viết kịch và diễn viên kịch sinh ra trong một gia đình Việt Nam tị nạn. Susan theo học một số lớp kịch và bắt đầu diễn hài kịch vào năm 2011 tại Purple Onion, Carolines on Broadway, và Jet City Improv. Cô có bằng cử nhân Xã Hội Học từ Đại Học Harvard và bằng cao học về Quản Trị Kinh Doanh (MBA) từ Đại Học Yale. Cô cũng là người đồng sáng lập công ty Socola Chocolatier, một công ty sản xuất và bán chocolate ở San Francisco.





Vào tháng 2 năm nay, Susan đã tổ chức buổi diễn vở “140 Lbs” lần đầu tiên trước công chúng tại rạp Off Jackson, thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Tất cả 9 buổi diễn đều hết vé. Vào tháng 5, Susan ra mắt vở kịch tại San Francisco và bán hết vé trong 7 buổi diễn. HIện tại cô đang lưu diễn vở kịch này tại nhiều thành phố. Quận Cam là chặng cuổi của chuyến lưu diễn trong năm nay.