4 Nước: Không Tiến Bộ Hòa Giải Với Qatar Do Kuwait Dàn Xếp

RIYADH - Khối 4 nước đối đầu Qatar do Saudi Arabia dẫn đầu thách thức các tuyên bố của quốc vương Kuwait, theo đó nỗ lực vận động hoà giải của Kuwait đạt tiến bộ.Từ đầu Tháng 6, Saudi cùng Bahrain, Arap Emirates và Ai Cập phong toả Qatar với tố giác Qatar tài trợ khủng bố và liên kết với Iran.Trong buổi họp báo chung với TT Trump tại thủ đô Hoa Kỳ hôm Thứ Năm, quân vương Kuwait là emir Sheikh Sabah al-Sabah đưa ra nhận định lạc quan về nỗ lực điều giải 2 phe đối đầu.Qua sáng Thứ Sáu, 1 thông cáo chung của 4 nước do thông tấn nhà nước Saudi phổ biến đặt vấn đề: Qatar chấp nhận 13 yêu sách hay không. 4 nước tỏ ý tiếc về phát biểu của nhà lãnh đạo Kuwait nhận là thành công trong việc ngăn ngừa can thiệp quân sự – phe Saudi khẳng định: biện pháp quân sự không hề và không bao giờ là phương án giải quyết khủng hoảng với Doha.Với Washington, Doha và Riyadh là đồng minh. Trong chuyến xuất ngoại đầu tiên, TT Trump thăm Saudi hồi Tháng 5. Qatar là nơi đặt 1 căn cứ quân sự lớn của Hoa Kỳ với Hạm Đội 5 chỉ huy các hoạt động chống ISIS.