Tiêu Xài Xây Dựng Giảm 0.6% Xài 7 Tháng Cao Hơn Năm Ngoái

LOS ANGELES – Tiêu xài cho xây dựng đã giảm trong tháng 7/2017, nhưng tính trọn năm tới giờ vẫn là cao hơn 5% so cùng kỳ 2016.Chi phí xây dựng giảm trong tháng 7/2017 phần lớn vì các cơ quan công quyền giảm chi xài, nhưng tiêu xài 7 tháng đầu năm vẫn mạnh hơn trong năm 2016.Tiêu xài giảm 0.6% trong tháng 7/2017, nhưng vẫn là cao hơn 1.8% so với tháng 7/2016, theo lời Bộ Thương Mại Hoa Kỳ.Tính chung xài là 1.21 ngàn tỷ đôla.Kinh tế gia trước đó thăm dò nói là sẽ tăng 0.6% trong tháng. Trong khi tiêu xài tháng 6/2017 là 1.22 ngàn tỷ đôla.Công quyền tiêu xài xây dựng giảm 1.4% trong tháng, trong khi xây dựng tư nhân giảm 0.4%.Tổng chi là 4.7% cao hơn khi so 7 tháng đầu năm, hơn là cùng kỳ năm ngoái.Tiêu xài xây dựng gia cư là 11.2% cao hơn tháng 7/2017 so với năm trước.