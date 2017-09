Muối I-Ốt Làm Khó Nước Mắm Truyền Thống

Nước mắm truyền thống được giới thiệu ở một hội chợ nông sản tổ chức tại Sài Gòn.Nước mắm vốn được xếp vào những thực phẩm tự nhiên giàu i-ốt nhất nhưng hiện nay, nhiều cơ sở, doanh nghiệp làm nước mắm truyền thống không xin được giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm vì bị cơ quan chức năng yêu cầu chứng minh nước mắm có sử dụng muối i-ốt, theo Người Lao Động TP (NLĐO).Giám đốc một công ty kinh doanh nước mắm lo lắng cho biết giấy xác nhận công bố sản phẩm nước mắm của công ty ông sắp hết hạn nhưng chưa thể làm mới vì gặp vướng. "Họ yêu cầu thêm chỉ tiêu i-ốt theo Nghị định 09/2016 về tăng cường vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm nhưng chúng tôi không thể đáp ứng. Lý do là nếu cho i-ốt vào nước mắm sẽ làm thay đổi màu, mùi, làm mất vị đặc trưng của sản phẩm truyền thống. Được biết, không chỉ công ty tôi mà tất cả doanh nghiệp làm nước mắm truyền thống khi ra sản phẩm mới hoặc công bố lại sản phẩm đều gặp vướng tương tự" - vị giám đốc này nói.NLĐO dẫn lời TS Nguyễn Thị Dung - chuyên gia công nghệ thực phẩm, người gắn bó lâu năm với nghề nước mắm truyền thống - cho biết đây là vướng mắc chung của ngành hàng nhưng các tiếng nói đơn lẻ chưa được lắng nghe. Do đó, sắp tới, các hiệp hội nước mắm truyền thống sẽ có kiến nghị gửi Thủ tướng, Bộ Y tế để tháo gỡ.Theo bà Dung, cơ quan chức năng đã cứng nhắc trước quy định phải bổ sung i-ốt để dân bớt bướu cổ mà không hiểu công nghệ sản xuất từng mặt hàng."Với nước mắm, tôi xin khẳng định không thể dùng muối i-ốt để ướp cá từ đầu vì làm nước mắm là quá trình lên men, i-ốt sẽ ức chế quá trình này. Nếu cho i-ốt vào nước mắm thành phẩm sẽ làm cho nước mắm chuyển sang màu đen, người tiêu dùng sẽ tẩy chay. Cách đây hơn chục năm, Viện Dinh dưỡng đã từng thực hiện đề tài bổ sung i-ốt vào nước mắm và đã thất bại. Theo tôi, việc tăng cường vi chất là cần thiết nhưng phải bổ sung vào thực phẩm nào phù hợp, không phải tất cả đều phải bổ sung. Trước giờ, nhà nước đã khuyến cáo người dân ăn tôm, cá để có nhiều i-ốt, người dân miền biển đủ i-ốt rồi, giờ còn đòi bổ sung, xảy ra tình trạng thừa i-ốt thì sao?" - TS Dung đặt vấn đề.NLĐO dẫn lời một lãnh đạo Ban An toàn thực phẩm TP Sài Gòn cũng cho biết có nghe nhiều doanh nghiệp nước mắm "kêu khó" về vấn đề trên trong khi quy định này không mới (có hiệu lực từ tháng 3-2017) và trong suốt quá trình dự thảo nghị định và giai đoạn chuyển tiếp (1 năm) không thấy doanh nghiệp nào có ý kiến, đến khi làm thủ tục thì họ mới "kêu". Tuy nhiên, do đây là quy định của nghị định, vượt quá thẩm quyền của cấp TP, nên trước mắt, các doanh nghiệp vẫn phải chấp hành – vị này kết luận.Còn theo bà Trần Việt Nga, phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, sở dĩ có nghị định tăng cường vi chất là do qua các nghiên cứu cho thấy, so với các giai đoạn trước, người Việt Nam đang bị hụt các vi chất nên cần bổ sung theo khuyến nghị của các tổ chức quốc tế vì sức khỏe cộng đồng. “Có nhiều doanh nghiệp nói rằng bổ sung i-ốt làm thay đổi mùi vị, màu sắc sản phẩm và chúng tôi đề nghị họ cứ mang sản phẩm đến để cùng nghiên cứu tháo gỡ nhưng chưa có doanh nghiệp nào mang đến. Kinh nghiệm tại Philippines cho thấy sau 5 năm áp dụng bổ sung vi chất, dù các doanh nghiệp có kêu ca nhưng không có sản phẩm nào bị biến đổi mùi vị, màu sắc được xác nhận”, bà Nga nói.