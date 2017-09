7 Tháng Đầu Năm: 3/4 Rau Quả Xuất Cảng Của VN Sang TQ

Nhiều mặt hàng rau quả xuất cảng của VN đang phụ thuộc duy nhất vào thị trường Trung Quốc.Mặc dù có kim ngạch xuất cảng ngày một tăng cao trong những năm gần đây, nhưng hơn 3/4 (75%) lượng rau quả Việt Nam vẫn được xuất sang Trung Quốc, theo Người Lao Động TP (NLĐO).Theo báo cáo của Hiệp hội rau quả Việt Nam về tình hình xuất nhập cảng mặt hàng rau quả trong 7 tháng đầu năm 2017, rau quả đã vượt nhiều mặt hàng xuất cảng chiến lược khác (như: gạo, dầu thô, than đá) và nằm trong tốp các mặt hàng xuất cảng “tỉ USD” của VN.NLĐO ghi nhận trong 7 tháng đầu năm nay kim ngạch xuất cảng rau quả cả nước đạt hơn 2 tỉ USD, tăng trên 50% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thị trường Trung Quốc đã chiếm 1.5 tỉ USD, tức trên 75% kim ngạch xuất cảng rau quả.So với con số xuất cảng rau quả 7 tháng đầu năm 2016 là hơn 1.3 tỉ USD thì thị trường Trung Quốc chiếm 950 triệu USD (chiếm 73% kim ngạch), trong 7 tháng năm 2017 giá trị xuất cảng rau quả sang nước này tăng trên 550 triệu USD, tỷ lệ chiếm hơn 3/4 kim ngạch xuất cảng rau quả của VN.Đây là những con số cho thấy rau quả VN vẫn phụ thuộc lớn vào thị trường xuất cảng Trung Quốc, một thị trường dễ dãi, giá trị thấp song nhiều rủi ro, bất lợi cho nông sản Việt. Trong khi đó, rau quả Việt xuất sang Mỹ, Nhật chỉ chiếm chưa đầy 6% tổng kim ngạch, dù đây là thị trường có giá trị cao, nhiều mặt hàng được các nước ưu đãi nhập cảng như thanh long, chuối..., NLĐO nhận xét.Hiệp hội rau quả VN cũng cho biết, trong các mặt hàng xuất cảng, quả thanh long luôn chiếm kim ngạch lớn nhất. Cụ thể, năm 2014 thanh long đạt kim ngạch hơn 289 triệu USD, năm 2015 đạt hơn 520 triệu USD, năm 2016 là gần 900 triệu USD và 6 tháng đầu năm 2017 mặt hàng này đạt kim ngạch hơn 580 triệu USD. Thanh long hiện là mặt hàng xuất cảng rau quả chiến lược số 1 của VN.Về tình hình nhập cảng rau quả, trong 7 tháng đầu năm Việt Nam nhập hơn 850 triệu USD rau quả từ các nước, tăng hơn nhiều so với con số hơn 420 triệu USD cùng kỳ năm 2016.Thái Lan và Trung Quốc là 2 thị trường cung ứng rau quả lớn nhất cho Việt Nam, với kim ngạch lần lượt là 500 triệu USD và hơn 130 triệu USD, NLĐO ghi nhận.