Biên Đông Tàu Chiến Nhiều Hơn

BIỂN ĐÔNG -- Căng thẳng, âm mưu... Biển Đông đang trở thành nơi đầy bóng tối.Bản tin Đài Loan RTI ghi rằng Bộ Công nghệ Đài Loan mở rộng công tác nghiên cứu vùng biển Nam Hải, học giả quốc tế đặt chân lên đảo Thái Bình -- đaỏ naỳ nguyên thủy là của VN.Vào ngày 6-9 Bộ Công nghệ đưa Nhóm nghiên cứu khoa học quốc tế gồm có 24 vị học giả trong và ngoài nước tới thăm đảo Thái Bình thuộc quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa của VN) để tiến hành hoạt động khảo sát nghiên cứu khoa học. Nam Hải là biển ở rìa lục địa lớn nhất của Đông Nam Á, được bao quanh bởi Đài Loan, Phillipines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei và Trung Quốc, có nguồn tài nguyên biển rất phong phú, gần đây trở thành trọng tâm chú ý của các nước. Đảo Thái Bình năm ở trung tâm khu vực phía Bắc của quần đảo Nam Sa nằm về phía cực Nam của lãnh thổ Đài Loan, là hòn đảo tự nhiên lớn nhất của quần đảo Nam Sa.Vào ngày 7-9, khi trả lời phỏng vấn, ông Ngô Tuấn Kiệt - Vụ trưởng Vụ khoa học tự nhiên và nghiên cứu phát triển bền vững Bộ Công nghệ chỉ ra, trước đây đa số các nhà học giả quốc tế đều tới nghiên cứu đảo Đông Sa, lần này Bộ Công nghệ khuyếch trương năng lượng nghiên cứu Nam Hải, tổng cộng mời 6 vị học giả quốc tế ra thăm đảo thái Bình, họ đến từ các quốc gia gồm Mỹ, Canada, Nhật và Đức, trong tương lai họ sẽ cùng với các học giả của Đài Loan cùng quy hoạch nghiên cứu hợp tác về khoa học quốc tế đối với vùng biển Nam Hải, thể hiện thực lực về nghiên cứu Nam Hải của Đài Loan.Ông Ngô Tuấn Kiệt nói: “Ở nơi hơi dịch về phía Nam của Nam Hải, chính là đảo Thái Bình, có cơ hội trở thành điểm sáng trong tương lai, chúng tôi dự định mở rộng triển khai từ Đông Sa đến Thái Bình, khi tuyến này được kéo xuống, điểm quan trắc và thăm dò này từ “điểm” sẽ biến thành “tuyến”, nếu hợp tác với các quốc gia xung quanh, thì có thể biến thành “diện”, vậy thì sự đột phá về dữ liệu và khoa học sẽ càng lớn hơn, do vậy lần này chúng tôi cho mời các đối tác quốc tế liên quan cùng lên đảo Thái Bình để khám phá khảo sát.”Trong khi đó, bản tin quốc tế Pháp RFI ghi nhận một yếu tố trong chiến lược Mỹ tại Biển Đông được cho là đã trở thành rõ ràng: Đó là sẽ tiến hành những chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải – thuật ngữ tiếng Anh là FONOPS - một cách đều đặn thường xuyên. Chuyển biến mới này đã lập tức được nhiều nhà quan sát hoan nghênh, và đã có ý kiến cho rằng Washington nên áp dụng chiến lược cả cho vùng eo biển Đài Loan, nơi mà quyền tự do hàng hải cũng đang bị Bắc Kinh khống chế.Quyết định sẽ tiến hành các chiến dịch FONOPS tại Biển Đông trên cơ sở thường xuyên, đều đặn vừa được Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương của Mỹ PACOM chính thức loan báo. Đối với đô đốc Harry Harris, việc tiến hành tuần tra thường xuyên, theo một lịch trình cụ thể, sẽ có tác dụng biến mỗi chiến dịch thành một điều thường lệ, tránh được tình trạng là mỗi lần có một chuyến tuần tra là mỗi lần bị Trung Quốc xem là một hành vi khiêu khích.Ngay trước khi được PACOM xác nhận, trên hiện trường, Hải Quân Mỹ đã bắt đầu áp dụng chiến lược mới này, với ba chiến dịch cho chiến hạm đi vào hoạt động bên trong vùng 12 hải lý quanh một số đảo nhân tạo của Trung Quốc, hai lần tại vùng Đá Vành Khăn (Mischief Reef) ở Trường Sa, và một lần sát đảo Tri Tôn (Triton Island) ở Hoàng Sa. Nhịp độ thường xuyên và đồn dập này là điểm mới so với thời chính quyền Clinton, chỉ tiến hành vỏn vẹn 4 chiến dịch FONOPS trong vòng 2 năm 2015-2016.Yếu tố mới thứ hai là nội dung của các chuyến tuần tra, có thể gọi là chiến dịch thực sự, với đầy đủ các hoạt động bình thường trên một tàu chiến, chứ không phải là những chuyến hải hành theo thủ tục qua lại vô hại (innocent passage), được áp dụng khi một chiến hạm đi vào vùng lãnh hải của nước khác.Đối với giới phân tích, thời Obama, khi áp dụng thủ tục qua lại vô hại trong các chuyến đi vào bên trong vùng 12 hải lý của các đảo Trung Quốc tại Biển Đông, Hoa Kỳ đã vô hình chung thừa nhận thay vì thách thức, các yêu sách chủ quyền quá lố của Trung QuốcRFI ghi rằng trên trang mạng tạp chí The Diplomat của Nhật Bản ngày 07/09/2017, chuyên gia phân tích Joseph Bosco, nguyên giám đốc phụ trách Trung Quốc tại bộ Quốc Phòng Mỹ trong hai năm 2005/2006, đã cho rằng với chuyển biến mới nói trên, Hải Quân Mỹ kể như đã tái lập lại luật biển quốc tế ở Biển Đông, và cũng nên áp dụng cùng một cách tiếp cận để đi qua eo biển Đài Loan, một trường hợp điển hình khác về việc quyền tự do hàng hải bị Trung Quốc giới hạn, nhưng Mỹ trong quá khứ lại ngần ngại, không dám thách thức.