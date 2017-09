Cháu Nội Của Mao Trạch Đông Không Được Mời Dự ĐH Đảng CS

(Xem: 305)

- Bộ trưởng quốc phòng Australia cho hay: Canberra sẵn sàng hô hào các trừng phạt quốc tế mạnh hơn chống lại Pyongyang, đáp lại vụ nổ nguyên tử thứ 6 hôm Chủ nhật tuần qua. Tại diễn đàn an ninh “Seoul Defense Dialogue” hàng năm do Bộ quốc phòng Nam Hàn tổ chức, bộ trưởng Maris Payne tuyên bố: Australia hậu thuẫn chính sách trừng phạt mà HĐ Bảo An chấp thuận, tuy đối thoại không bao giờ là muộn.