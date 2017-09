Tỉ Phú TQ Đào Thoát, Xin Tị Nạn Tại Mỹ

WASHINGTON - Tỉ phú đào thoát Quách Văn Quý đã làm thủ tục tị nạn với chính phủ Hoa Kỳ – ông Thomas Ragland, luật sư đặt văn phòng tại Washington D.C. là đại diện của ông Quách trả lời phỏng vấn hôm Thứ Năm xác nhận ông Quách lưu trú tại New York từ hơn 2 năm, đã chính thức nộp đơn xin tị nạn chính trị.Ông Ragland phỏng đoán thời gian cứu xét với trường hợp này sẽ là lâu hơn mức trung bình (là dưới 3 năm) vì tỉ phú địa ốc họ Quách là đối tượng của bàn cãi.Các thẩm quyền cứu xét hồ sơ gồm viên chức di trú tại các Bộ nội an, và ngoại giao.Tin về tỉ phú Quách xin tị nạn chính trị với Hoa Kỳ đuợc báo New York Times đăng tải trước tiên – chiếu khán du lịch của ông Quách hết hạn cuối năm nay, và hồ sơ tị nạn đã đuợc 1 trung tâm giải quyết tiếp nhận hôm Thứ Tư.Từ cuối Tháng 8, đã có tin trên YouTube cho biết ông Quách từng yêu cầu bộ trưởng nội an của triều Obama cho gia hạn lưu trú. Bộ trưởng Jen Johnson trả lời: muốn giúp gia đình Quách. Ông Johnson hiện làm việc tại 1 công ty pháp lý ở New York. Chưa rõ hồi đáp của cựu bộ trưởng Johnson có liên quan với đơn xin tị nạn hay không.Trung Cộng và Hoa Kỳ không có thỏa ước về dẫn độ.Hồi Tháng 4, ông Quách là đối tượng truy nã toàn cầu của Interpol và Bộ ngoại giao Trung Cộng cho biết “cáo thị đỏ” về tỉ phú Quách là truy nã. Ông Quách cũng bị kiện tại Hoa Kỳ bởi 1 số dân Lục Địa vì họ không thể thu hồi các tài sản tổng trị giá 5.3 tỉ MK.Ngoài ra, công ty chủ nhân của Hainan Airlines kiện đòi bồi thường 300 triệu MK về các phát biểu của ông Quách ám chỉ sự liên quan của công ty với tham nhũng là vô căn cứ.