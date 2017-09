Trật Đường Rầy, Sách Chim, Lao Động, Ăn Chận...

Xuân NiệmXe lửa trật đường rầy ở Thanh Hóa... toàn chuyện hy hữu, nơi đất nước thiên đường.Bản tin VnExpress kể: Tàu SE3 chở hơn 200 khách bị trật bánh ở Thanh Hóa...Đang vào ga ở Thanh Hóa, một toa trong đoàn tàu SE3 chở hơn 200 khách văng khỏi ray khiến nhiều chuyến tàu bị chậm.Khoảng 1h sáng 8/9, tàu SE3 hành trình từ Hà Nội đi TP SG đang vào ga Bỉm Sơn (Thanh Hóa) thì toa số 10 bị văng khỏi ray. Sự cố không gây thương vong cho hành khách, song toa tàu trật bánh bị hư hỏng và làm chậm hành trình khoảng bốn giờ.Lực lượng cứu hộ đã kích toa bị trật bánh lên đường ray, tháo rời nó cùng hai toa hành khách khác để lại sửa chữa.Trong khi đó, bản tin VOV kể: Phó TGĐ PVN Ninh Văn Quỳnh nhận tiền “khủng” tiêu xài cá nhân... vô tư.Số tiền 20 tỷ, Ninh Văn Quỳnh khai chi 3 tỷ mua nhà, 800 triệu mua ôtô, chi phí cá nhân, chi khoảng hơn 1 tỷ cho những lần đi nghỉ mát, cho 2 con đi du học hết 4,5 tỷ...Trong phiên tòa ngày 7/9 xét xử đại án OceanBank, Tòa tiếp tục xét hỏi ông Ninh Văn Quỳnh – Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để làm rõ số tiền chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Tron quá trình xét xử vụ án ở những ngày đầu, Nguyễn Xuân Sơn khai chỉ trong năm 2009-2010, cựu TGĐ Oceanbank đã đưa cho Ninh Văn Quỳnh khoảng 30 tỷ đến 40 tỷ đồng để ông Quỳnh đối ngoại.Lại cháy ở Sài Gòn. Báo Khám Phá kể: Sáng ngày 8-9, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.SG cho biết trong quá trình dập lửa ở một nhà kho trên địa bàn quận Bình Tân, TP.SG một chiến sĩ cảnh sát PCCC TP.SG đã bị hi sinh, hai chiến sĩ khác bị thương nặng. Hai chiến sĩ bị thương hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy.Báo Tuổi Trẻ kể: Quyết định tiêu hủy sách Chim Việt Nam.Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội vừa ra quyết định tiêu huỷ sách Chim Việt Nam của tác giả Võ Quý - Nguyễn Lân Hùng Sơn....Một trong những căn cứ quan trọng khác là đơn tố cáo việc vi phạm bản quyền một số hình ảnh trong cuốn sách Chim Việt Nam của ông Lê Mạnh Hùng, Bùi Đức Tiến, Đặng Ngọc Sâm Thương và biên bản làm việc giữa tác giả sách Chim Việt Nam với Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội ngày 25-8.Báo Thanh Niên kể: Bác sĩ tắc trách, bệnh nhân bị cưa cụt chân...Ngày 7.9, bà Nguyễn Thị Loan (39 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Phong, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) cho biết gia đình đã gửi đơn đến Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu yêu cầu xác minh, làm rõ và có hướng xử lý nghiêm một số y, bác sĩ tắc trách, khiến ông Lý Thanh Trường (44 tuổi, chồng bà Loan) chỉ bỏng ở bàn chân nhưng hậu quả bị cưa cụt một chân.Báo SGGP kể: Ra mắt Nguyễn Bính toàn tập.Sáng 7-9, bộ sách Nguyễn Bính toàn tập do nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu, con gái của nhà thơ Nguyễn Bính sưu tầm và biên soạn, NXB Hội Nhà văn xuất bản đã được ra mắt.Bộ sách gồm 2 cuốn, cuốn 1 có ba phần: Thơ in trước 1945, Thơ in sau 1945 và phần Truyện thơ, Trường ca; cuốn 2 gồm: Kịch thơ, Văn xuôi, và Nguyễn Bính trong mắt bạn bè, các giai thoại về những bài thơ và ca dao Nam bộ kháng chiến.Báo Người Lao Động kê: liên tiếp trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có rất nhiều công ty nước ngoài gia công giày tại TP Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Nhơn Trạch, huyện Trảng Bom… đang âm thầm “thương lượng” với người lao động có độ tuổi trên 35, có thu nhập cao để buộc họ thôi việc."Chiêu trò" mà các doanh nghiệp (DN) sử dụng như: Mở các chương trình khởi nghiệp, tạo vốn cho công nhân (CN)… nhưng thực chất là trao cho CN một khoản tiền để họ tự nguyện xin nghỉ việc. Thậm chí, có công ty đã tìm cách "biến hóa" hợp đồng lao động (HĐLĐ) của CN trở thành hợp đồng thời vụ, từ đó tiến tới cho người lao động nghỉ việc.Theo tìm hiểu riêng của phóng viên, tại Đồng Nai đang có một "làn sóng ngầm" diễn ra tại một số DN FDI, gia công giày cho các thương hiệu lớn, đang âm thầm tổ chức thương lượng với các CN lớn tuổi, có thu nhập cao để buộc họ nghỉ việc. Sự việc này, xảy ra tại các công ty có số lượng CN đông, lên tới 20.000-30.000 CN.Báo Lao Động kể: gần đây, nhiều hộ dân sống tại xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) phản ánh về việc cán bộ chính sách của xã này có dấu hiệu chiếm đoạt tiền tuất của thân nhân liệt sĩ và tiền hỗ trợ mai táng phí của thân nhân người có công. Với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.Báo Hà Nội Mới kể: gần đây, tại TP SG xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Khách hàng của các cơ sở thẩm mỹ viện, spa làm đẹp bỗng chốc trở thành bệnh nhân vì phẫu thuật thẩm mỹ vượt phép.Bệnh viện Trưng Vương (TP SG) đang theo dõi điều trị cho một phụ nữ trung niên tên M nhập viện vì da vùng cổ kích ứng, nổi cục. Theo lời của bệnh nhân, hai tháng trước chị đã đến một cơ sở spa tại TP SGđể căng da và làm trắng vùng cổ. Tại đây, nhân viên cơ sở đã trộn 3 loại thuốc vào nhau rồi tiêm vào da cho chị M.