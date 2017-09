Chùa Bát Nhã Trang Nghiêm Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2561

Trong Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2561 tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana.Santa Ana (Bình Sa)- - Vào lúc 4 giờ chiều Thứ Ba ngày 05 tháng 9 năm 2017, nhằm ngày Rằm Tháng 7 năm Đinh Dậu, Chùa Bát Nhã, tọa lạc tại số 4717 Bolsa Ave, Santa Ana, do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan.Hàng trăm chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni, một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể Phật Giáo, qúy cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử tham dự.Dưới ánh nắng gay gắt của mùa Hè nhưng đồng hương Phật tử đã tề tựu thật sớm để tham dự buổi lễ. Sau khi đạo tràng trang nghiêm, tất cả các đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Bát Nhã đã sắp thành hai hàng để cung thỉnh chư Tôn Đức quang lâm lễ đài. Trên bàn chứng minh có: Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa; HT. Thích Nguyên Trí, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Minh Tuyên, HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Như Minh, HT. Thích Giác Sĩ, HT. Thích Minh Mẫn, HT. Thích Quảng Niệm,... TT. Thích Thánh Minh, TT. Thích Tâm Bình, TT. Thích Pháp Tánh, cùng các chư Đại Đức Tăng, Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California.Điều hợp chương trình là Đại Đức Thích Đổng Minh,Trước khi vào chương trình lễ chính thức, Thầy Đức Trí, trú xứ Phật Quan Âm Thiền Tự giảng về Ý Nghĩa Ngày Lễ Vu Lan.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán, các em Gia Đình Phật Tử Bát Nhã lên đảnh lễ Chư Tôn Đức và cài hoa hồng đến qúy chư tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử tham dự.Sau đó đại diện Phật tử Đạo Tràng Chùa Huệ Quang lên dâng hoa đến Chư Tôn Đức chứng minh.Tiếp theo Đại Đức Thích Huệ Cảnh lên tuyên đọc Thông Bạch Vu Lan Phật Lịch 2561 của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ. Trong đó có đoạn: “... Mùa Vu Lan là mùa siêu độ, giải cứu và bi mẫn. Xin chư qúi liệt vị cùng Giáo Hội tâm niệm đến những điều sau đây trong mùa Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay.1/ Nuôi lớn Bồ Đề Tâm để vun trồng phước báo lợi sanh. Người đệ tử Phật thường nhắc nhở mình rằng, chúng ta được sinh làm người là quý giá vô ngần nhưng kiếp người cũng chóng vô thường biến hoại. Vì vậy hãy nỗ lực hành thiện, hoằng truyền Chánh Pháp, nhiếp hóa gia đình, khai dụng Phật trí. Người đệ tử Phật nguyện thắp sáng Phật Pháp và thể hiện hình ảnh đẹp của người con Phật nơi châu lục Bắc Mỹ.2/ Ngôi chùa là nơi nương tựa và hóa giải những bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa, gia đình trong cộng đồng Việt chúng ta. Vì vậy, chư vị Viện Chủ, Trú Trì các ngôi tự viện hãy tổ chức tu học, các lớp Việt ngữ, Võ thuật, Ăn chay… hàng tuần để tạo duyên lành cho người Việt gặp gỡ nhau và nương tựa nhau. Gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ con em chúng ta là trách nhiệm chung của người Việt, đặc biệt là cộng đồng Phật giáo Việt.3/ Những dị biệt về văn hóa Việt - Mỹ giữa cha mẹ và con cái đã tạo ra nhiều bất ổn trong gia đình. Bởi thế, xin hãy thường trực quán chiếu Giáo Pháp tương quan, tương duyên, và cộng sinh, cộng tồn để giúp giảm thiểu những bất hòa ấy.4/ Cha mẹ là ân nghĩa lớn đối với con cái. Con cái là nguồn hạnh phúc và sức sống vô bờ cho cha mẹ. Do vậy, hãy tương thuận, tương quí, và thương yêu lẫn nhau trong cuộc sống. Thật khó bảo rằng truyền thống đó đúng hay cách sống này sai giữa hai nền văn hóa khác biệt. Hãy nhìn vào cách sống chung nào dẫn tới an lành, hạnh phúc và lợi lạc cho nhau thì xin giữ gìn và phát huy mãi mãi.5/ Cộng đồng Tăng Già nơi Bắc Mỹ ngày một lớn mạnh. Đây là nguồn năng lực của trí tuệ và phước báo. Xin hãy cùng quán chiếu và thực hiện những phương tiện thiện xảo nào làm cho nguồn năng lực này rực sáng lên để bảo tồn và phát triển nền Đạo Phật Việt còn nhiều mới mẻ và thử thách trên đường du nhập vào Bắc Mỹ.Mùa Vu Lan xin hãy nhất tâm nghĩ về Thầy Tổ, Cha Mẹ, người thân và chân thành tri ân họ đã cho chúng ta một chỗ đứng êm ái trong trái tim của họ.”Sau đó là lời tri ân và cảm tạ của HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nnam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Bát Nhã. Trong lời chào mừng và cảm ơn HT. đã nói: "Tâm hiếu là tâm Phật - Hạnh hiếu là hạnh Phật. Phụng dưỡng Cha và Mẹ là công đức tối thượng, hay người nào theo thường pháp nuôi dưỡng Mẹ và Cha, chính do công hạnh nầy, nuôi dưỡng Cha và Mẹ, nhờ phước lạc đời nầy, đời sau được sinh thiên... Rằm tháng Bảy là thời gian nhắc nhở người con Phật nhớ lại ân đức sinh thành của Cha Mẹ. Vì ân đức sinh thành của cha mẹ quả thật quá to lớn đối với người con. Nhờ cha mẹ mà có con để góp mặt với đời, rồi lớn khôn thành người hữu dụng. Do vậy, Rằm tháng Bảy là Mùa Báo Hiếu, là nhơn duyên nhắc nhở làm sống lại cái ân, cái đức mà cha mẹ một đời tần tảo nuôi con. Đây là ý nghĩa hiếu thảo cao quí mà phận làm con luôn ghi nhớ.”Trong dịp nầy, HT. mời tất cả các vị cao niên lên ngồi trước những hàng ghế mà ban tổ chức đã dành sẵn để con cháu có dịp qùy trước cha, mẹ, ông bà dâng lời cầu chúc và qùa lưu niệm tri ân công sinh thành dưởng dục. Nghi thức diễn ra thật xúc động, những người con, người cháu qùy bên chân ông bà, cha mẹ nói lời yêu thương thốt ra từ trái tim mình nhân mùa báo hiếu. Trong lúc nầy Ca Sĩ Triệu Mỹ Ngân đã hát bài Mẹ thật cảm động.Đạo hữu Tâm Hương lên đọc lời Vu Lan báo hiếu.Đạo hữu Diệu Huệ đọc lời Tâm Niệm Vu Lan để dâng lên các đấng sinh thành hiện tiền cũng như qúa vãng.Tiếp theo Đạo Từ của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, trong lời Đạo từ HT. nhắc nhở mọi người, nhất là những người trẻ phải luôn luôn cố gắng học hành, trau dồi đạo đức để sau nầy trở thành những công dân tốt, giúp ích cho đời, sống hiếu thảo với ông, bà cha mẹ.Chương trình lễ Vu Lan chính thức bắt đầu, mọi người cùng tụng trang kinh Vu Lan.Buổi lễ chấm dứt, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn Giáo Phẩm quang lâm trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử cùng dùng bữa cơm chay do đạo tràng Bát Nhã khoản đãi.