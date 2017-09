Tiệc Gây Quỹ vì Nhân Quyền và Tù Nhân Lương Tâm Tại VN

Trong tiệc gây quỹ.Westminster (Nguyễn Tâm)- - Tại nhà hàng Seafood Palace trên đường Westminster vào lúc 6 giờ tối Thứ Sáu ngày 1 tháng 9 năm 2017, Ủy Ban Yểm Trợ Đấu Tranh Cho Nhân Quyền và Tù Nhân Lương Tâm Tại Việt Nam đã tổ chức thành công đêm gây qũy hằng năm để yểm trợ cho các tù nhân đấu tranh cho nhân quyền và tù nhân lương tâm tại Việt Nam khoảng 700 quan khách, qúy vị đại diện dân cử, trong đó có ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, đồng hương thân hữu, các cơ quan truyền thông tham dự.Trước khi vào chương trình chính thức, Ban Tù Ca Xuân Điềm đã trình diễn những bản nhạc đấu tranh thật hùng tráng làm cho hội trường sôi động hẵn lên.Sau khi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Ban Tù Ca Xuân Điềm và các em thiếu nhi phụ trách.Sau phần nghi thức khai mạc, Ông Nguyễn Văn Liêm, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn quan khách đã đến tham dự Đêm Gây Quỹ Yểm Trợ Đấu Tranh Cho Nhân Quyền và Tù Nhân Lương Tâm Tại Việt Nam, Lần Thứ 5, trong 4 năm qua quý vị đã đồng hành với chúng tôi trở thành những cánh tay nối dài, trợ lực cho những người đấu tranh bất khuất trên quê hương, để đòi nhà cầm quyền thực hiện tự do, dân chủ, đòi hỏi quyền làm người, dù phải bị xiềng xích, gông cùm. Sự hiện diện đông đảo của quý vị là niềm an ủi nâng đỡ, tăng thêm sức mạnh bền bỉ cho những người đấu tranh tại Việt Nam.Nhìn về Việt Nam, như quý vị cũng đã biết, cuộc sống của người dân ngày càng thêm khốn khổ vì vật giá leo thang, sưu cao thuế nặng, nợ công chồng chất, ô nhiễm môi trường sông ngòi, biển cả đã bị Fomosa thải chất độc tiêu diệt toàn bộ hệ sinh thái ở 4 tỉnh miềm Trung khi nào mới trở lại bình thường?! Sẽ phải mất bao năm để làm sạch nó?!Những vùng khai thác Boxit ở Tây Nguyên, những khu tự trị của Trung cộng ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là những vị trí địa lý chiến lược… là bằng chứng CSVN đang bán đứng nước cho Tàu vì lợi cá nhân, phe nhóm… Người dân Việt không còn chọn lựa nào khác là phải tự cứu sống mình & thế hệ con cháu mai sau. Phải xuống đường đòi hỏi quyền làm người, quyền sống tự do….Trong mấy ngày qua, quý vị đã theo dõi vụ án xuyên thế kỷ… doanh nhân người Hòa Lan gốc Việt kiện nhà cầm quyền CSVN ra tòa án trọng tài quốc tế đòi bồi thường 1.25 tỉ mỹ kim về tội cưỡng chiếm tài sản phi pháp, bất công rồi bắt bỏ tù ông 11 năm, khi ông mang tài sản, vốn liếng về VN đầu tư mấy năm qua…Ông ở trong tù CS 16 tháng và đã thoát ra trở về Hòa Lan…Bản án 10 năm tù của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 9 năm của Trần thị Nga Và những năm tháng tù đày của bao tù nhân lương tâm trong nước sẽ không tính bằng tiền, mà trở thành vô giá vì nó góp vào trong sự sụp đổ của chế độ cộng sản VN. …Chúng tôi muốn nhắn gửi những nhà tranh đấu cho nhân quyền trong nước rằng: hải ngoại luôn đồng hành với quý vị trong những chặng đường khốn khố chông gai…”Tiếp theo GS Lê Tinh Thông lên tường trình hoạt động Quỹ Yểm Trợ ông nói: “…Nhờ lòng thương mến của quý ân nhân, quỹ yểm trợ của chúng ta đã thực hiện rất nhiều công tác quan trọn về phương diện đấu tranh cũng như nhân đạo , tạo công ăn việc làm cho đồng bào sống tại những vùng bị nhiễm độc trầm trọng do Công Ty Gan Thép Formosa gây ra với sự tiếp tay, toa rập của nhóm lãnh đạo chốp bu tham nhũng chia chát với các cấp lãnh đạo địa phương…”Ông tóm tắt một số công tác đã thực hiện như: Cứu trợ 180 nhà đấu tranh & tù nhân lương tâm, cấp học bỗng cho con cháu họ…-Giúp các tu sỹ Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức nhiều buổi khám bệnh miễn phí cho TPBVNCH & phát xe lăn, gậy chống cùng thuốc men cho họ & thân nhân- Tài trợ các linh mục đấu tranh điều hành các công tác sinh hoạt giới trẻ về tâm linh, chính trị, truyền thông, xã hội & kỷ năng lãnh đạo- Giúp 7 nhóm xã hội dân sự trong những ngày mới thành hình… -Giúp gia đình các tù nhân lương tâm thiểu số bị lãng quên- Giúp đỡ các nạn nhân của tập đòng Formosa kiên trì đòi bồi thường thiệt hại… -Tài trợ phương tiện sinh kế cho những người dân tại những vùng bị ô nhiễm chất độc hại. -Thiết lập 2 lò bánh mì, thiết kế máy lọc nước, ương, nuôi, trồng và gây giống nấm Linh Chi… để sớm tự lập… với sự trợ giúp của các linh mục Dòng Cứu Thế 3 miền…: “Chúng tôi xin mượn lời LM Nguyễn Ngọc Nam Phong, chia sẻ nỗi lo ‘ Nếu chúng ta tiếp tục vô cảm, bịt mắt trước những sự thật đau lòng về đất nước thì viễn tượng về một dân tộc Việt bị nô lệ bởi người Trung Quốc không còn xa…” Trong lúc nầy, Trung Tâm Asia đã phát hành album về Đức Mẹ Fatima nhân dịp kỷ miệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Trung Tâm có nhã ý cho phép chúng tôi dùng toàn bộ DVD gồm 2 DVD & 2 CD làm phương tiện gây quỹ, xin quý vị ủng hộ & cám ơn cô Thy Vân Trung Tâm Asia…”Chương trình tiếp tục với phần chiếu phim về lời phát biểu & việc làm của các Linh Mục trong nước như Linh Mục Đặng Hữu Nam, Linh Mục Nguyễn Đình Thục…Sau đó Kỹ Sư Đỗ Như Điện lên tường trình sơ lược về những việc đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam bị đàn áp...Trong lời phát biểu, hùng hồn, Linh Mục Nguyễn Văn Khải đã cho chúng ta biết về những tội ác của CSVN.…Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng lên kêu gọi sự hỗ trợ, mọi đóng góp cho quỹ yểm trợ Đấu Tranh Cho Nhân Quyền để có phương tiện tranh đấu cho quyền tự do con người ông xin …mỗi quan khách tham dự hôm nay kết nghĩa với một người tranh đấu cho nhân quyền trong nước, thì chế độ CS sẽ tàn rụi, sụp đổ… nhanh nhất.Cuối cùng Linh Mục Nguyễn Văn Khải giải đáp những câu hỏi liên quan đến công cuộc đấu tranh hiện nay.Chương trình có phần trình diễn văn nghệ của Ban Tù Ca Xuân Điềm qua các bản nhạc như: “Tiếng Hờn Sông Núi”, “Việt Nam Tôi Đâu” “Tôn Giáo Niềm Tin Yêu,” “Việt Nam Vẫn Mãi Việt Nam”Kết thúc chương trình, mọi người cùng mong ước cho quê hương Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn.Quý đồng hương muốn biết chi tiết về phong trào xin liên lạc ông Lê Tinh Thông (714) 277-9888- Ông Nguyễn Đức Luận (714) 867-3839.