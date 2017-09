Trại Đồng Tâm 5 Hướng Đạo Việt Nam tại Bắc California

Trong Trại Hướng Đạo.Lê BìnhMỗi năm vào mùa Hè là thời gian của các học sinh vui chơi giải trí sau một năm học. Có rất nhiều sinh hoạt lành mạnh, bổ ích dành cho thanh thiếu niên. Trong số những sinh hoạt đó là đi cắm trại. Có nhiều đoàn thể tổ chức trại hè cho các em, và hướng đạo là một trong những đoàn thể đó.Vào ngày Lễ Lao Động (Labor Day) các đoàn hướng đạo đã có những cuộc cắm trại dài ngày. Các em các em Hướng Đạo Sinh (HĐS) Mỹ gốc Việt tại miền Bắc California đã tham dự kỳ trại 3 ngày tại San Leandro Park, King City.Kỳ trại Hè mang tên Đồng Tâm 5 đã diễn ra từ ngày thứ Sáu 1/9 đến thứ Hai 4/9/2017.Ngày thứ Sáu 1/9 dành riêng cho Ban Tổ Chức, các huynh trưởng đã đến đất trại để chuẩn bị. Sáng ngày thứ Bảy 2/9/2017 lúc 7:30 am các em nhập trại. San Leandro County Park nằm ở phía Nam San Jose, King City, Monterey County, cách San Jose hơn 100 dặm Anh; rộng hàng trăm mẫu, có hàng trăm khu đất trại (campsites), và có chỗ cho hàng trăm xe cắm trại RV (Recreational Vehicle), rừng cây bóng mát, sân cỏ êm ái, sân chơi, nước uống, nhà vệ sinh...đất trại nằm gần xa lộ, một nơi lý tưởng cho những kỳ trại dài ngày.Một chiếc cổng chào mang 2 chữ ĐT (Đồng Tâm) và các huy hiệu của các đơn vị tham dự được Thanh đoàn 216 (Lâm Viên) dựng lên. Sâu khấu lộ thiên, vòng lửa...v.v. đã sẵn sàng. Xe chở đoàn sinh tấp nập đổ về đất trại. Có tất cả 7 liên đoàn tham dự: Âu Lạc, Bách Việt, Diên Hồng, Lạc Việt Sacramento, Phù Đổng, Ra Khơi, Rạng Đông, với tổng số HĐS khoảng gần 500 em, và phụ huynh khoảng 400 người. Các đoàn đựoc phân chia đất trại theo số người tham dự. Các em HDS bắt tay vào việc làm thủ công cho trại. Các chiếc cổng nhỏ, thủ công trại là những chiếc gậy ngắn, những đoạn dây nhỏ nối vào nhau làm thành chiếc cổng tiểu trại.Buổi chiều đầu tiên là những trò chơi, trong đó có đua xe đạp chậm, di chyển một vật bẳng dây, giữ thăng bằng...Những trò chơi thu hút sự say mê của các HĐS, các em quên mất cái nóng của thời tiết. Đêm đầu tiên trên đất trại là Chợ Đêm (Bến Thành và Hội An) và ca hát. Trong bóng đêm, đèn không đủ sáng, người ta nhìn thấy Chợ Bến Thành và Chùa Cầu Hội An với những chiếc đèn lồng đủ màu sắc. Các đoàn bày ra nhiều món buôn bán: Hột vịt lộn chiên, khô mực nướng, bắp luộc, đậu phụng luộc, cháo gà, cánh gà chiên...v.v. Người qua, kẻ lại mua bán nhộn nhịp. Mùi khô mực nướng trong không khí làm nhớ đến bến Bạch Đằng Sài Gòn; tô cháo, hột vịt lộn...ăn ban đêm làm gợi lại hình ảnh ngã Sáu Sài Gòn, rạp Nam Quang chợ Đủi về khuya...Trong khi đó, phụ huynh của các em đang ca hát trên sân khấu. “Không khí đêm nay giống hội chợ quá.” Một vị phụ huynh tay dắt con nhỏ, tay cầm trái bắp luộc cho biết như vậy.Càng về khuya gió càng lạnh, nhưng mọi người thấy mát. Mọi người biết ngày mai nhiệt độ sẽ cao, trời sẽ nóng bức, nhưng tất cả đã được chuẩn bị đủ để chống lại cái nóng (115 dộ F) cho kỳ trại tiếp tục. Có vài đoàn sợ nóng đã bỏ cuộc.Lễ chào cờ khai mạc trại diễn ra lúc 8:00am ngày thứ Bảy 2/9/2017. Có đại diện của hai hội Nam và Nữ HĐ Hoa Kỳ, Ông Marcell Vegas, cô Loan Lưu đến tham dự. Sau nghi thức chào cờ Hoa Kỳ và Việt Nam (Cờ Vàng) Hội kỳ. Ông Marcell Vegas, Đạo trưởng (District Executive) Coyote Creek District đã ngỏ lời chào mừng và khuyến khich các em HĐS vui chơi an toàn, cảm ơn những người lớn (Trưởng & Phụ Huynh). Nhân dịp này ông đã thay mặt HĐHK trao tặng những kỷ vật HĐ đến các Trưởng trong BTC . Tiếp theo sau đó, Trưởng Trần Anh Kiệt, thay mặt Hội Đồng Trung Ương HĐVN gửi lời chào mừng và lời chúc thành công từ HĐTƯ/HĐVN. Trong bài nói chuyện, Tr. Trần Anh Kiệt sơ lược sự hình thành của Hội Đồng HĐVN tại vùng Bắc California từ năm 1987. Cũng nhân dịp này trùng hợp ngày sinh nhật của LĐ Bách Việt (17 tháng 9), HDTU đã gửi mừng LĐ Bách Việt một món quà. Trưởng Trần Anh Kiệt thay mặt HDTU trao tặng.Sau đó là lởi chào mừng của Trưởng Lưu Vĩnh Thái, Trại trưởng Trại Hè Đồng Tâm 5 năm 2017. Trưởng Lưu Vĩnh Thái cho biết để có được kỳ trại như thế nầy, các huynh trưởng của các liên đoàn đã chuẩn từ hơn 1 năm trước, họp bàn liên tục, đến xem đất trại, chia công việc, soạn trò chơi...v.v. Theo lời Tr. Thái thì “Tất cả các Trưởng trong các liên đoàn đã bỏ nhiều công sức dể cho các em HĐS có được một kỳ trại hôm nay...” và Tr. Thái nói lời cảm ơm các Trưởng và phụ huynh. Sau đó là “Tuyên bố khai mạc trại”.Trời nắng và nóng, không một ngọn gió, nhưng các em HDS đã có những trò chơi thật vui dưới những bóng cây, trong ngôi nhà mát của đất trại. Những trò chơi được chia theo tuổi: Ấu, Thiếu, Thanh. Những trò chơi nước, khéo tay, kỹ thuật điện tử. Trò chơi mang tính tập thể và khéo tay: Có trò chơi Di chuyển dưới trời mưa và làm việc. Tất cả đội (khoảng 6-8 em) đứng trên một tấm vải bạt, trời đang mưa, các em tìm cách lật ngược tấm vải bạt dưới chân và che mưa trên đầu. Một trò chơi khác, cũng một đội chuyển một vật tròn trên một chiếc dĩa nhựa được cột bằng những sợi dây dài 3 thước. Một trò chơi về kỹ thuật, lắp ráp một robot theo sơ đồ hướng dẫn trong một thời gian nhất định. Tất cả các trò chơi được các em tham gia tích cực và đầy sáng tạo. Các em vui chơi, phụ huynh và huynh trưởng cũng có phần. Cuộc thi nấu ăn diễn ra vào chiếu thứ bảy, lúc 5:00pm. Cuộc thi mang lại nhiều thích thú cho mọi ngươi (có phụ huynh nói lên sự bất bình khi thấy trò chơi nấu ăn chưa đượd công bằng).Trại HĐ không thể thiếu lửa. Đêm đến một đống lửa lớn được đốt lên, có nhảy lửa, và tàn lửa (không có gọi lửa). Các đoàn thi thố tài năng qua các màn trình diễn văn nghệ. Có văn nghệ lửa trại, xen kẻ văn nghệ sân khấu, văn nghệ thời điện tử. Các liên đoàn Bách Việt, Lạc Việt, Âu Lạc, Ra Khơi diễn kịch lửa trại theo cách truyền thống (HĐVN), là các bài hát VN: Trưng Nữ Vương, Bạch Đằng Giang, Đi Bắt Cá, Bắt Cua, Múa nón, Múa quạt...v.v., các đoàn khác diễn kịch thời đại điện tử: Dùng điện thoại di động, Walt Disney Movies, lip sync...v.v.Trại HĐ kéo dài nhiều ngày, phải an toàn, một Ban Y Tế đã được thành lập, một bác sĩ (là trưởng HĐ) đã đến đất trại cùng các em để chăm sóc sức khỏe và cấp cứu. Cũng không thể thiếu Giờ Tinh Thần. Một vị Linh mục được mời đến trại để dâng Thánh lễ cho các em HDS Công giáo, hai vị Tu Sĩ Phật Giáo đến dất trại dâng lễ cho các em HDS Phật giáo. Tuy nhiên Linh Mục không đến được vì trở ngại giao thông.Ngày thứ Hai 4/9/17, tổng kết và lễ bế mạc diễn ra lúc 9:00am. Các đoàn thắng cuộc chơi được giải thưởng: Nấu ăn, Văn nghệ, Trò chơi. Những trại sinh còn lại được các giải khuyến khích. Một vòng tròn lớn tay trong tay, bài ca “Giữ Chặt Mối Dây” cất lên...rồi chấm dứt với lời ca “Lúc Thú Vui Nầy” các HDS đã chụp chung những tấm hình, siết chặt tay trái với nhau, trao đổi kỷ vật, và có người ra về mang theo một chút tro của đêm lửa trại. Công viên vắng lặng lúc 10:00am. Bầu trời vẫn xanh trên cao, nắng ấm chan hòa khắp núi đồi và thung lũng Monterey Bay. Các em HDS Việt Nam đã trở về nhà sau 3 ngày họp bạn.Một vài ghi nhận bên lề:Liên đoàn Lạc Việt xa nhất, họ di chuyển một khoảng cách gần 4 giờ đồng hồ và hơn 300 dặm. Liên đoàn Ra Khơi có số người tham dự đông nhất 175 người, liên đoàn Âu Lạc có số người khiêm tốn nhất 33 người. Nấu ăn ngon và nhanh nhất Liên đoàn Bách Việt: Bún Bò Huế, Hủ Tíu Nam Vang, Canh Chua cá Bông Lau, Cá kho tộ, Mì xa xíu. Đây cũng là đoàn về sau cùng, 2:00pm rời đất trại. Chiếc cổng đúng kỹ thuật HĐ là Liên đoàn Lạc Việt Sacramento. Tổng số trại sinh 995 người (theo danh sách 20/8/17)HĐS tham dự: Ấu: 183 HDS, Thiếu: 216 HĐS, Thanh: 66 HĐS.