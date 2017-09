Đại Lễ Trung Ngươn: Lễ Kỷ Niệm

Đệ Thất Chu Niên Thánh Thất & Khánh Thành

Các Cơ Sở Đạo Cao Đài Tại Wichita Kansas







(Wichita, KS) - Vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy 2 tháng 9 năm 2017, tại thành phố Wichita thuộc tiểu bang Kansas, Lễ Kỷ Niệm Đệ Thất Chu Niên Thánh Thất Cao Đài, Điện Thờ Phật Mẫu và Lễ Khánh Thành Hội Trường đã được Quý Đồng Đạo Cao Đài long trọng tổ chức. Hiện diện danh dự trong buổi lễ, chúng tôi ghi nhận có rất đông nhân sĩ, đại diện Cộng Đồng, hội đoàn và quý vị lãnh đạo tinh thần. Đặc biệt có sự tham dự của Nghệ Sĩ Chí Tâm và MC Ngọc Đan Thanh đến từ California. Trong nghi thức chào cờ khai mạc và giới thiệu thành phần quan khách được điều khiển bởi Ông Huỳnh Văn Thới.



Lễ Khai Mạc: Rước Quốc Kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Cờ Đạo Cao Đài (By Toan Vo)





Các phái đoàn tín đồ Cao Đài đến từ các tiểu bang xa gồm có: California, Texas, Virginia, Maryland, Missouri, Oklahoma (Tulsa), Colorado và Garden City Kansas.

Thành phần Chức Sắc và Chức Việc Cao Đài hiện diện trong các hai ngày lễ, chúng tôi ghi nhận có hai phái đoàn hành chánh Đạo Cao Đài và quý Chức Việc đến từ Texas. Phái đoàn Thánh Thất Cao Đài Mountain View, được hướng dẩn bởi Hiền Huynh Chánh Trị Sự Bùi Văn Quang và phái đoàn Thánh Thất Cao Đài Garland do Hiền Huynh Chánh Trị Sự Đoàn Tiến hướng dẩn. Thành phần Chức Sắc Thiên Phong Ban Thế Đạo đến từ California, Hiền Huynh Hiền Tài Phạm Văn Khảm và gia đình và Hiền Huynh Hiền Tài Phan Văn Ba đến từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn.





Tại địa phương, bên cạnh sự hiện diện đông đủ của các tín đồ là quý vị đại diện cơ sở Hành Chánh Đạo Cao Đài Thánh Thất Wichita. Vị chủ lễ kiêm trưởng ban tổ chức là Hiền Huynh Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Hai với quý Chức Việc Bàn Trị Sự gồm: Hiền Huynh Phó Trị Sự Hồ Văn Chì, Hiền Đệ Phó Trị Sự Lê Hoàng Minh, Hiền Huynh Thông Sự Nguyễn Văn Quốc, Hiền Đệ Thông Sự Đặng Anh Tuấn, Hiền Tỷ Thủ Quỹ Trần Phương Duyên, Hiền Muội Thư Ký Thánh Thất Nguyễn Thị Mỹ. Riêng Ban Trị Sự Nữ có Hiền Tỷ Chánh Trị Sự Nguyễn Thị Huệ, Hiền Tỷ Phó Trị Sự Nguyễn Kim Trang, Hiền Tỷ Thông Sự Đặng Thị Khe và Hiền Muội Thông Sự Nguyễn Thị Bé.





Chương trình Lễ được tổ chức từ chiều thứ Bảy 2 tháng 9 cho đến Chúa Nhật 3 tháng 9 nhằm ngày 13 tháng 7 năm Đinh Dậu. Ngày thứ Bảy bao gồm nghi thức khai mạc, chào cờ, nghinh tiếp cờ Hoa Kỳ, cờ Việt Nam Cộng Hoà và Cờ Đạo Cao Đài, xướng danh & vinh danh cảm tạ ân nhân, diễn văn khai mạc của Trưởng Ban Tổ Chức Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Hai, phát biểu chúc mừng của Ông Nông Văn Thắng Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Wichita, và hai diễn từ của Hiền Tài Phạm Văn Khảm và Hiền Tài Phan Văn Ba.

Thánh Thất Cao Đài Wichita (by Toan Vo)





Ngay sau phần khen thưởng các Em Thanh Thiếu Niên Đại Đạo là một chương trình Văn nghệ mừng ngày hội lớn của Đồng Đạo Cao Đài đã được tưng bừng tổ chức với sự tham dự của rất đông đồng hương trong vùng. Chương trình kỷ niệm 7 năm Khánh Thành Thánh Thất đã được tiếp diễn cho đến giờ Ngọ (12:00 PM) trưa Chúa Nhật, một thời cúng đàn Đại Lễ Trung Ngươn (Rằm Tháng Bảy) đã trang nghiêm dâng hiến lên Đức Chí Tôn những lời kinh Thiên Đạo trong sáng quyện lẩn với các tấu khúc lễ nhạc không khác gì không khí cúng Đàn tại Toà Thánh Tây Ninh.





Với một cơ sở quy mô của Đạo Cao Đài tại thành phố Wichita đã làm cho nhiều đồng hương có ghi nhận rằng nơi đây có thể là trung tâm để cho các con em người Cao Đài từ phương xa về hành hương thăm viếng hay tu tập các nghi thức nhạc lễ cần thiết cho việc duy trì các thời cúng tại các địa phương. Thánh Thất Cao Đài Wichita là nơi đảnh lễ của Tín Đồ Cao Đài đến từ các thành phố lân cận như Tulsa OK, Garden City KS, Kansas MO, Denver CO, Nashville TN, Omaha NE, Lincoln NE...





Được biết công trình xây cất và hình thành khuôn viên Thánh Thất Cao Đài Wichita là một lịch sử đóng góp công sức và tịnh tài của quý đạo hữu tại địa phương. Bên cạnh sự liên lạc mật thiết của Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam. Theo Ông Nguyễn Văn Hai Thánh Thất Wichita nhận được sự trợ giúp ân cần của nhiều ân nhân thuộc các tôn giáo bạn như Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo và Tin Lành. Những vị ân nhân này đã có nhiều đóng góp công sức chân tình trong suốt tiến trình xây cất để nơi thờ phượng của người Cao Đài được tươm tất như hôm nay.







Nói về các mốc điểm thời gian chúng tôi xin lược kể, vào năm

1996 Ông Nguyễn Văn Hai đến định cư tại Wichita qua diện HO41, Nguyên Phó Trị Sự ở Gò Công. Đến năm 1999, Gia Đình Ông Bà Nguyễn Văn Hai và 5 người con đã cùng 6 gia đình đạo hữu quyết định thành lập Hương Đạo Cao Đài đầu tiên tại Wichita, lúc bấy giờ có khoảng 36 tín đồ (24 trẻ em và 12 người lớn). Vào năm 2004, hai bàn trị sự Nam Nữ quyết định phát hoạ xây cất thánh thất và lên kế hoạch gây quỹ. Sau 4 năm gây quỹ, dự án xây cất đi vào giai đoạn khởi công vào năm 2008. Vào thời điểm đó con số tín đồ Cao Đài tại Wichita lên đến 60. Sau hai năm kiên trì cùng lúc được trợ lực bởi các ân nhân của các tôn giáo bạn và cộng đồng Lễ Khánh Thành Thánh Thất được tưng bừng tổ chức vào năm 2010. Hai năm sau đó, 2012 Điện Phật Mẫu được hình thành.





Và cuối cùng năm nay 2017, Hội Trường Sinh Hoạt & Vãng Sanh Cực Lạc, Cafeteria, Khu Đậu Xe, Phòng Trực, Nhà Vãng Lai đã được khánh thành. Nhìn từ con lộ Armstrong khuôn viên Thánh Thất toạ lạc trên 4 mẩu đất có một cổng rất uy nghi. Ba cột cờ Hoa Kỳ, Việt Nam và Đạo Kỳ tung bay rất lộng lẩy. Ngay sau cổng chánh là một trụ phướng cao đúng kích thước của một Thánh Thất. Bên phải Ngôi Thánh Thất là Điện Thờ Phật Mẫu. Đứng giữa hai ngôi thờ phượng là một bãi cỏ trải dài ra phía sau dựa lưng vào một hội trường có diện tích dài 120 Feet và ngàn 40 Feet. Hội trường có sức chứa lên đến 500 người. Bên trái của Thánh Thất là một khu "parking", hiện có được 60 chổ đậu xe. Phía sau hội trường là một nhà bếp có khả năng thiết đãi cho 500 quan khách. Cách hội trường 10 thước bên phải là ngôi nhà Vãng Sanh Cực Lạc. Phần đất còn lại khoảng 2 mẩu đang được dùng canh tác hoa màu phụ gây quỹ cho cơ sở Đạo.

Cổng Thánh Thất Cao Đài Wichita (by Toan Vo)







Đời sống tín ngưỡng tâm linh của người Việt tại thành phố Wichita rất phong phú. Bên cạnh một Thánh Thất Cao Đài còn có ba ngôi chùa Phật Giáo: Đạo Tràng Bửu Quang, Chùa Pháp Hoa và Chùa Phật Ân. Một Giáo Xứ Công Giáo với rất đông tín đồ và hai Hội Thánh Tin Lành.





Người Việt nơi thành phố này có Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia thành phố Wichita và Vùng Phụ Cận. Hội Cựu Quân Nhân, Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (Võ Bị Đà Lạt), Hội Cựu Sinh Viên Trừ Bị Thủ Đức, Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia, Hội Ái Hữu Hải Quân, Hội Ái Hữu Gia Đình Không Quân, Chi Hội Mũ Đỏ, Thiếu Sinh Quân QLVNCH, Hội Phụ Huynh Học Sinh và Sinh Viên. Ghi nhận hầu hết các thành viên của các hội đoàn trên điều tham dự Lễ Kỷ Niệm Đệ Thất Chu Niên và Cơ Sở Sinh Hoạt Đạo Cao Đài Wichita Kansas. Hầu hết các sinh hoạt chung như họp mặt hội đoàn, hội Tết được tổ chức tại hội trường thuộc khuôn viên siêu thị Thái Bình.

Nói về việc gìn giữ văn hoá và duy trì tiếng Việt, thì hầu hết các cơ sở tôn giáo Wichita có các lớp Việt Ngữ cho con em thuộc thế hệ hai và ba.





Thành phố Wichita hiện có khoảng 10 ngàn người Việt đang cư ngụ. Nguồn kinh tế chánh của thành phố này trông cậy nhiều vào kỷ nghệ hàng không, xưỡng chế tạo phụ tùng cho máy bay, hãng đóng hộp các loại thịt, nhà máy lọc dầu, hãng chế tạo các thiết bị ngoài trời (Cessna Aircraft Co., Spirit AeroSystems Inc., Hawker Beechcraft, Cargill Meat Solutions, Boeing Defense, Space & Security, Bombardier Aerospace, Koch Industries Inc., The Coleman Co.).





Sinh hoạt giới tiểu thương người Việt rất phú túc. Thành phố tuy nhỏ nhưng lại có nhiều nhà hàng phở, tiệm nails, chợ thực phẩm Việt. Các cơ sở công nghệ đã cung cấp rất nhiều công việc làm cho các con em người Việt đến định cư vào thập niên 90. Địa ốc tại Wichita giá không cao nên đa số người Việt sinh sống tại thành phố này điều là chủ ngôi nhà của chính mình. Wichita có nhiều khu học xá (campus) thuộc Đại Học Wichita State University.





Chức Việc Hai Bàn Trị Sự Nam Nữ trong nghi thức cúng đàn (By Toan Vo)





Với các yếu tố phong phú trên đã góp phần ít nhiều cho việc phát triển cơ sở Thánh Thất Cao Đài Wichita, cộng thêm những nét văn hoá đặc thù của người Cao Đài khi xa quê hương tị nạn cộng sản khắp nơi tại hải ngoại:

1/- Khởi công xây cất nơi thờ phượng với một số tín đồ rất nhỏ. Chỉ vài gia đình.

2/- Hình thành cơ hành chánh Đạo theo mô thức Văn Hoá Cao Đài, hương đạo hay ấp đạo.

3/- Lòng trung hậu và tinh thần tự nguyện gìn giữ Đạo Cao Đài vô vụ lợi. Không màng chức phẩm mà chỉ chăm lo đạo sự của những tín đồ thuần thành.





Bình Luông Đông