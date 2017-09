Nghị Sĩ DC Bob Menendez Bị Truy Tố Tham Nhũng; Nếu NS Menendez Bị Truất Phế, CH Có Thêm Ghế Ở Thượng Viện

WASHINGTON - Lần đầu tiên từ vụ tai tiếng gọi là “Abscam” 36 năm trước, 1 nghị sĩ tại chức bị truy tố tội tham nhũng tại toà liên bang.Nghị sĩ Bob Menendez là người của đảng DC đại diện cử tri New Jersey tại Thượng Viện liên bang bị tố cáo can thiệp với viên chức liên bang đại diện 1 đối tượng giàu có để nhận đền đáp bằng tài trợ tranh cử, quà tặng đắt giá và những chuyến du lịch xa xỉ.Vụ xét xử này có ảnh hưởng quá mức với chính giới thủ đô, khi đảng CH chiếm đa số “mỏng” tại Thượng Viện liên bang. Nếu ông Menendez bị truất phế trước Tháng 1-2018, người thay thế sẽ là đề cử của thống đốc CH Chris Christie, đuợc biết tiếng là nhân vật tích cực hậu thuẫn TT Trump.Nghi án này cũng là trắc nghiệm khả năng hành xử chức trách của công tố liên bang chống lại viên chức dân cử can tội nhận hối lộ.Các tuyên bố tại toà liên bang đuợc dự kiến bắt đầu tại Newark (New Jersey) vào sáng Thứ Tư, và có thể kéo dài 2 tháng.Ông Menendez hiện 63 tuổi phục vụ Thượng Viện từ 2006 – ông cả quyết không làm gì sai và đang định tái tranh cử năm tới.