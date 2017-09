Ở Tù Ra, Hiếp Dâm, Được Tha Nạn Nhân Xin Đi Tù Vì Ô Nhục

LONG AN -- Chuyện chỉ xảy ra tại thiên đường xã hội chủ nghĩa VN: kẻ dí dao hiếp dâm được miễn tố vì công an cho rằng phụ nữ nạn nhân bị dí dao đã ưng thuận sex...Báo Dân Trí có bản tin nhan đề “Người mẹ bị hiếp dâm 2 lần viết đơn xin đi tù vì quá nhục nhã”...Bản tin kể rằng chị L. bị người đàn ông dùng dao uy hiếp và hiếp dâm 2 lần nhưng cơ quan điều tra không khởi tố vụ án với lý do chị L. có cơ hội chạy mà không chịu chạy, tức là... tự nguyện quan hệ. Quá uất ức, chị L. đã viết đơn xin đi tù vì không thể chịu được tiếng thị phi.Trưa 6/9, trao đổi qua điện thoại với PV Dân trí, chị L. (SN 1983, ngụ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) vừa khóc vừa nói: "Em khổ quá anh ơi, cứ như vầy thì làm sao em sống nổi. Em mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi anh ạ. Em là nạn nhân mà giờ họ nói như em là tội phạm vậy. Ngay từ đầu Công an huyện Tân Thạnh đã muốn ém nhẹm sự việc. Ép buộc em viết giấy cam kết không yêu cầu xử lý hình sự và không yêu cầu đi giám định chứ em không hề tự nguyện viết vậy".Trao đổi thêm với PV, chị L. cho biết hơn 2 tháng qua, kể từ sau ngày bị đối tượng A. hiếp dâm, cuộc sống của chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng."Hơn 2 tháng qua em không thể làm việc được vì bị chấn động tâm lý. Em không có thu nhập nên cuộc sống của 3 mẹ con em vô cùng khó khăn. Đến tận bây giờ em cũng chưa thể ngủ được mỗi khi nhớ đến sự việc tồi tệ xảy ra với em", chị L. chia sẻ.Không chỉ cuộc sống của chị L. bị đảo lộn, hai đứa con chị cũng có nguy cơ mất đi tuổi thơ khi chị bị nhiều lời đàm tiếu của hàng xóm láng giềng, bạn bè cùng lứa."Con gái em chưa tròn 7 tuổi phải hàng ngày đi chùa xin thức ăn về cho em. Khi ở chùa không có thức ăn thì cháu phải thay mẹ nấu cơm và chăm sóc em. Em cả ngày cứ thẫn thờ không làm nổi việc gì. Đứa út nhà em mới vào lớp mầm nhưng em không có tiền đóng học cho cháu. Thấy hoàn cảnh khó khăn cô hiệu trưởng đã ứng trước tiền học phí gần 1 triệu để cháu được đến trường", chị L, nức nở.Nói về quyết định không khởi tố vụ án của cơ quan điều tra chị L. càng khóc to hơn: "Anh thử nghĩ coi, em là mẹ mà trong đêm bỏ chạy để hai đứa nhỏ lại cho kẻ hiếp dâm em sao em đành. Em không hiểu sao họ lại nói em có thể bỏ chạy mà không chạy? Không biết họ có con hay không mà lại nói những câu vô cảm như vậy? Em sẽ tiếp tục kiện lên các cơ quan cấp cao hơn để đòi lại công bằng cho mình!".Báo Dân Trí ghi nhận: Nạn nhân bị hiếp dâm phải xin đi tù vì quá nhục nhã!Vì quá túng quẫn, chị L. đã viết đơn xin đi tù vì không thể chịu nổi áp lực sống trong sự đàm tiếu của hàng xóm và mất niềm tin vào cơ quan chức năng.Trong đơn của mình, chị L. nêu rõ: "Tôi làm đơn này gửi đến Công an huyện mong mỏi được xét và duyệt cho tôi được trút bỏ quyền công dân của chính tôi, để tôi được ở tù càng sớm càng tốt, càng lâu càng tốt”.Lý do chị L. nêu trong đơn là: “Tôi không còn muốn làm một công dân bình thường do các ông quản lý nữa. Tôi muốn trút bỏ. Tôi đồng ý làm một người mẹ vô tâm, vô trách nhiệm với hai cô con gái bé nhỏ của mình giống như lời ông trưởng công an huyện đã nói trước mọi người rằng tôi hãy mặc kệ hai đứa trẻ và chạy ra ngoài thoát thân tự cứu lấy bản thân tôi”.“Giờ tôi bỏ lại hai đứa trẻ làm gánh nặng cho xã hội. Tôi xin được giải thoát cho mình bằng cách đi tù. Rất mong được trút bỏ quyền công dân và bị đi tù càng sớm càng tốt!", chị L. nói.Báo Dân Trí cũng nhắc rằng khoảng 20h ngày 20/6, Huỳnh Lý A. đột nhập vào nhà chị L. Lúc này, chị L. cùng 2 con nhỏ đang ngủ say. Thấy nhà không có đàn ông, A. đi thẳng xuống bếp lấy con dao của gia đình chị L. lên rồi tiến lại phía giường ngủ, kề dao vào cổ chị L. rồi ép chị quan hệ. Đối tượng luôn miệng uy hiếp nếu chị L. không cho quan hệ sẽ "xử" cả 3 mẹ con.Lo sợ đối tượng trên làm hại mình và hai con nhỏ, chị L. đã đồng ý cho Lý A. quan hệ. Tuy vậy, lúc này do hai con đang nằm ngủ trên giường nên A. yêu cầu chị L. nằm xuống đất để thực hiện hành vi đồi bại của mình.Sau khi quan hệ lần đầu tiên với chị L., A vẫn ôm chặt chị P. và kề dao vào cổ khiến chị khá mệt mỏi và đói. Lúc này, chị L. xin A. cho đi xuống bếp nấu mì tôm. Sau khi chị L. ăn xong, đối tượng lại tiếp tục quan hệ với chị L. một lần nữa rồi bỏ về nhà.Ngay sau đó, chị L. đã gọi điện lên Công an huyện để trình báo sự việc và tố cáo hành vi hiếp dâm của A. Ngày hôm sau, khi được mời lên trụ sở Công an huyện, A. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và viết bản cam kết sẽ giữ khoảng cách với chị L. và không trả thù chị P. Được biết, đối tượng A. vừa ra tù về tội trộm cắp tài sản.Theo các nhận xét trên mạng FaceBook, công an quản chế Lý A. sợ mất điểm thi đua nên cô ý ém nhẹm, xóa tội cho hung thủ. Chuyện này sẽ không bị ém, nếu hung thủ hiếp dâm vợ cán bộ huyện.