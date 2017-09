Đại Học Cal State Fullerton Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập: CSUF Có Nhiều Đặc Điểm Để Các Sinh Viên Theo Học

Từ trái, Hòa Bình, Tami Bui, Nhã Ca, Chi-Chung Keung, Paula Selleck, và Quyên Trần tại tòa soạn Việt Báo. (Photo VB)Trong cuộc gặp mặt và trao đổi giữa tòa soạn Việt Báo và phái đoàn Đại Học CSUF tại tòa soạn Việt Báo. (Photo VB)WESTMINSTER (VB) – Lần đầu tiên một phái đoàn của Đại Học Cal State Fullerton, gồm Cô Paula Selleck, Senior Communications Officer; Chi-Chung Keung, Director, News Media Services and Senior Communications Counsel, và Tami Bui, Associate Vice President, Government and Community Relations được giới thiệu và hướng dẫn bởi Cô Quyên Trần, đã tới thăm tòa soạn Việt Báo, trên Đường Moran, Thành Phố Westminster, vào sáng Thứ Tư, ngày 6 tháng 9 năm 2017.Đón tiếp phái đoàn của Đại Học CSUF có nhà văn Nhã Ca, Chủ Nhiệm và Sáng Lập Việt Báo; nhà báo Hòa Bình, Tổng Quản Trị Việt Báo; nhà báo Phan Tấn Hải, Chủ Bút Việt Báo; và nhà báo Huỳnh Kim Quang, Tổng Thư Ký Việt Báo.Trong buổi tiếp đón kéo dài hơn một tiếng đồ hồ với tinh thần vui vẻ và thân thiện, phái đoàn của Đại Học CSUF đã chia xẻ nhiều vấn đề liên quan đến các chương trình giáo dục, giao tế và tiếp cận cộng đồng, cũng như chương trình kỷ niệm 60 năm thành lập Trường vào trung tuần tháng 9 này.Để giới thiệu một số sinh hoạt tiêu biểu của Nhật Báo Việt Báo trong những năm qua, ngoài nhiệm vụ của một cơ quan truyền thông phổ biến tin tức đến độc giả người Việt mỗi ngày, nhà báo Hòa Bình đã giới thiệu với phái đoàn Đại Học CSUF Chương Trình Viết Về Nước Mỹ đã tồn tại đến nay là năm thứ 18. Nhà báo Hòa Bình cũng giới thiệu ấn bản tiếng Anh của Viết Về Nước Mỹ được thực hiện vào năm 2010. Nhà báo Hòa Bình cho biết rằng Chương Trình Viết Về Nước đang nhắm tới những cây viết trẻ thuộc thế hệ thứ 2, thứ 3 của cộng đồng người Việt tị nạn tại đây để họ có thể tham gia viết lách nhiều hơn. Nhân đây, nhà báo Hòa Bình cũng gợi ý chương trình dạy tiếng Việt tại Đại Học CSUF có thể đưa một số bài viết trong các tuyển tập Viết Về Nước Mỹ vào giáo khoa giảng dạy. Theo nhà báo Hòa Bình, điều này không những giúp chương trình dạy tiếng Việt của Đại Học CSUF thêm phong phú mà còn giúp cho tuổi trẻ Việt Nam có thể giữ được tiếng Việt và nền văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.Phái đoàn Đại Học CSUF rất quan tâm và hứng thú với phần trình bày và đề nghị của nhà báo Hòa Bình và hứa sẽ nghiên cứu để có thể thực hiện điều này.Nhân nói đến Chương Trình Viết Về Nước Mỹ năm nay, nhà báo Hòa Bình cho biết rằng hôm trao giải Viết Về Nước Mỹ năm 2017 có Cô Linh Khánh Nguyễn là Phụ Tá Giáo Sư Chương Trình Tiếng Việt tại Đại Học CSUF đến dự.Cô Tami Bui, Associate Vice President, Government and Community Relations, đã giới thiệu sơ lược về Đại Học SCUF. Đặc biệt, cô Tami cho biết rằng Đại Học CSUF đang rất quan tâm và muốn có mối quan hệ thường xuyên với cộng đồng người Việt tại đây để có thể giới thiệu đến cộng đồng các chương trình hữu ích của Đại Học và cũng để thu hút số lượng sinh viên Việt Nam ghi danh vào Đại Học này ngày càng nhiều hơn.Trả lời cho câu hỏi Đại Học CSUF có những ưu điểm nào để thu hút các sinh viên trong cộng đồng đến ghi danh học, Cô Paula Selleck, Senior Communications Officer, đã nêu ra một số ưu điểm của Đại Học CSUF như sau:* Môn Học Y Tá tại Đại Học CSUF có ưu điểm mà hiếm có trường nào khác có, đó là trường có phòng thí nghiệm vừa rộng rãi, vừa hiện đại để các sinh viên có thể thực tập đầy đủ những gì mình học. Và đặc biệt hơn nữa, theo Ông Chi-Chung Keung, Director, News Media Services and Senior Communications Counsel, cho biết thêm, các sinh viên học y tá tại Đại Học CSUF được đi thực tập tại các bệnh viện có uy tín và do đó có nhiều cơ hội chắc chắn để kiếm được việc làm vừa ý. Theo Paula và Chi-Chung cho biết, CSUF đã nhận được tài trợ từ Liên Bang 2 triệu đô la để gia tăng sự đa dạng trong thành phần nhân sự phục vụ tại Trường.* Khoa Học là lãnh vực mà Đại Học CSUF đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và phát triển để tạo được uy tín trong các Đại Học tại Hoa Kỳ, theo Cô Paula cho biết. Bà nói rằng nhiều sinh viên đã ghi danh học các môn về Khoa Học như Hóa Học, Vật Lý tại CSUF để lấy tín chỉ khi vào các đại học khác.* Cô Paula cũng cho biết thêm một đặc điểm nữa của Đại Học CSUF, đó là chương trình Tiến Sĩ có giáo sư dạy trực tiếp tại lớp học cho các sinh viên theo học. Điều này, theo Paula, giúp ích rất nhiều cho sinh viên trong việc thực hiện các nghiên cứu và trao đổi những điều cần biết với giáo sư có thẩm quyền.Được hỏi về chương trình dạy tiếng Việt tại Đại Học CSUF, Cô Paula cho biết rằng đây là môn học nằm trong Môn Học Về Á Châu mà sinh viên có thể lấy tín chỉ.Các vị trong phái đoàn CSUF đều nhấn mạnh đến nhu cầu tiếp cận cộng đồng người Việt của Trường để tạo nhịp cầu hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn giữa Đại Học CSUF và cộng đồng người Việt.Cô Tami cho biết khi về làm việc tại CSUF cô đã nhận thấy vai trò quan trọng của Đại Học trong việc giáo dục và đào tạo người của cộng đồng địa phương để sau này họ đáp trả lại bằng sự đóng góp cho cộng đồng. Chẳng hạn như trường hợp của Bác Sĩ Tâm Nguyễn, là chủ của Trường Thẩm Mỹ ABC tại Thành Phố Garden Grove, đã từng làm Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam, cũng từng tốt nghiệp tại Đại Học CSUF với Bằng MBA vào năm 2005.Trong chương trình mừng Đại Học CSUF lên 60 tuổi, theo các vị trong phái đoàn Đại Học CSUF cho biết, rằng vào Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2017, sẽ có buổi hòa nhạc miễn phí tại Trường CSUF do các nghệ sĩ là cựu sinh viên của Trường về tổ chức. Mọi người có thể đến tham dự miễn phí, nếu muốn có chỗ ngồi thì mua ghế, còn không thì có thể tự tìm chỗ ngồi hay đem theo ghế nhựa để ngồi và thưởng thức văn nghệ đặc sắc. Thông tin về Chương Trình Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Đại Học CSUF ở địa chỉ: http://news.fullerton.edu/2017sp/60th-anniversary-to-begin.aspx Được biết, năm 2016 Đại Học CSUF có 40,295 sinh viên ghi danh theo học. Trong đó sinh viên gốc Á Châu và Đảo Thái Bình Dương chiếm 20.7%, chỉ sau sinh viên gốc La Tinh (39.1%) và da trắng (21.5%).Mọi thông tin về Đại Học CSUF có thể vào trang mạng của trường: http://www.fullerton.edu/