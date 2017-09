Việt Học Mời Dự Ra Mắt Sách: 2 Tập Truyện Tranh Anh Ngữ

Từ trái: Trần Thị Minh Phước, và hai họa sĩ Nguyễn Đồng, Nguyễn Thị Hợp.WESTMINSTER (VB) -- Viện Việt-Học trân-trọng kính mời đồng hương tham dự buổi Ra Mắt Sách:-- Vietnamese Children’s Favorite Stories-- My First Book of Vietnamese WordsTác-giả: Trần Thị Minh Phước - Hình minh-diễn: Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng.Tại phòng hội Viện Việt-Học 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683E-mail: info@viethoc.com Điện-thoại: (714) 775-2050Thứ Bảy 30 tháng Chín, 2017 từ 10am-2pmĐược biết, tác giả Trần Thị Minh Phước là cư dân thành-phố Richfield, Minnesota -- cũng là quản thư tại một thư viện quận điạ phương.Gia đình tác giả là những thuyền nhân vượt biển đến được Mã-Lai-Á và sau đó định-cư tại Minnesota từ năm 1984.Theo nhà phê bình hội họa Huỳnh Hữu Ủy trong một bài báo Xuân Việt Báo Xuân Kỷ Mão, hai họa sĩ Nguyễn Đồng và Nguyễn Thị Hợp là sự kết hợp độc đáo:“Điều đáng kể nhất của hai họa sĩ này, là mỗi người một bút pháp và đã đóng góp bút pháp riêng biệt của họ qua nhiều tác phẩm vào nền nghệ thuật đương đại của chúng ta, góp phần làm phong phú và tươi đẹp một nền nghệ thuật còn non trẻ nhưng đã hình thành và bắt đầu có tiếng nói, trong nước, trong khu vực, cũng như đang mở rộng trên thế giới.”Bài viết của Huỳnh Hữu Ủy cũng nhận định về nét vẽ Nguyễn Đồng:“Anh vẽ giản dị, phần nhiều chỉ còn là những hình ảnh của một thời bình yên êm đềm và ấm áp nào đó của đất nước của thời quá vãng: cảnh đồng quê một đêm trăng, con trâu đầm mình giữa đồng cỏ, một ngõ xóm thôn dã Nam Bộ, thiếu nữ làm việc trong mùa lúa chín. Những con chim được cách điệu, gần như là những nét thanh lọc hình thể, tuy vẫn còn níu kéo vào hình ảnh thực nên đã trở thành những bóng dáng bán trừu tượng. Những con chim ấy đang ríu rít giữa một đầm sen nở rộ hương hoa.Về chim và hoa này, có lẽ Nguyễn Đồng ít nhiều đã cảm nghiệm và rút tỉa được từ cái đẹp giản dị mộc mạc của những bức chạm khắc gỗ dân gian xưa của đất nước; và trong cuộc sống lưu lạc hiện nay, một cách vô thức hay hữu ý nhưng rất khéo léo mà chuyển hóa vào tranh của mình và đã làm biến mất những dấu vết của ngọn nguồn anh tiếp thụ. Rồi một bức tranh khác nữa, vẽ một khung cửa sổ, bên ngoài là những đám mây xanh xám bềnh bồng trên những ngọn cây đã rụng hết lá vào lúc đổi mùa, phía bên trong khung cửa, một đĩa ngũ quả và ngọn nến cắm trên chân đèn đang leo lét cháy sáng. Bức tranh dường như gợi lên nhiều điều về một quê nhà xưa cũ trong trí nhớ, mơ hồ như những đám mây khói lờ lững trôi qua trên một dòng sông ký ức.”Nhà phê bình hội họa Huỳnh Hữu Ủy cũng nhìn về họa sĩ Nguyễn Thị Hợp:“...Tranh lụa mượt mà, thanh thoát và đầy cá tính của bà, với đề tài chủ yếu về trẻ thơ, phụ nữ và tình yêu, được công chúng yêu chuộng mỹ thuật rất lưu ý với nhiều thiện cảm sâu sắc.Nguyễn Thị Hợp cũng trình bày và minh họa cho một số ấn phẩm, truyện nhi đồng, kinh điển Phật giáo, nhiều tác phẩm đặc biệt của Thiền sư Nhất Hạnh, sách khảo cứu xuất bản ở Việt Nam, Nhật Bản, Đức, Gia Nã Đại, Thụy sĩ, Thụy Điển v.v... Có rất nhiều ấn phẩm trong số này cũng có thể xem là những công trình để đời của bà......Tranh lụa Nguyễn Thị Hợp là một tổng hợp của nhiều tính cách và kỹ thuật, tiếp thu nhiều kỹ pháp tạo hình của phương Đông, hợp thêm vào với kỹ thuật tả thực của Châu Âu, nhưng tất cả là đều để đưa đến một điểm chung: tan biến tất cả để tạo nên một bút pháp hoàn toàn riêng biệt của mình. Đường nét sắc sảo, tỉ mỉ, công phu nhưng đã yan nhòa để chỉ còn đầy một không khí giản dị, kín đáo. Màu sắc thì bao giờ cũng nhẹ nhàng và mong manh. Tất cả đã hòa hợp cùng nhau, màu và nét, mang lại cho chúng ta một không khí thanh nhã, nhẹ nhàng của những giấc mơ bình dị, tràn đầy cốt cách dân tộc...”