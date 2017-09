Chủ nhân của 2 tờ báo lớn nhất nước Mỹ đã mua lại báo Daily News, một tờ báo lá cải tại New York nổi tiếng qua nhiều thế hệ về việc tường thuật tin mạnh bạo và các tiêu đề khiếm nhã nhưng gần đây gặp khó khăn để tìm chỗ đứng trong thời đại kỹ thuật số. Công ty Tronc Inc. có trụ sở tại Chicago, là chủ nhiệm của báo the Los Angeles Times và the Chicago Tribune, tuyên bố thương lượng vào tối Thứ Hai.