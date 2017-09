Trường Tại 45 Tiểu Bang Sẽ Bắt Đầu Học Lúc 9 Giờ Sáng, Thay Vì 8 Giờ Sáng Như Lâu Nay Để Giảm Áp Lực HS Đi Học Sớm

NEW HOPE, Pennsylvania - Ông Rick Tony là thầy dạy toán tại trường Solebury (New Hope, Pennsylvania) hiểu rõ “khoa học của giấc ngủ” – trong niên học vừa qua, ông là trưởng ban nghiên cứu của trường, phụ trách kế hoạch thay đổi giờ vào lớp.Thứ Tư tuần này, chuông báo giờ vào lớp không reng trước 9 giờ sáng, là dời lại hơn nửa giờ nữa so với năm trước.Khảo sát nhận thấy học trò và nhà giáo cùng tán thưởng chính sách mới về giờ giấc. Thầy Tony cũng nhận đuợc phản hồi từ giới phụ huynh công nhận giờ vào lớp muộn hơn làm giảm căng thẳng trong buổi sáng vội vã tại mọi gia đình.Ông giáo Tony nói với phóng viên của Business Insider “Không cần nhiều trí thông minh để điều chỉnh”.45 tiểu bang đã chấp nhận chính sách tương tự trường Solebury theo gợi ý của Hội Y Học (AMA) và Viện Nhi Khoa (AAP).Kết quả nghiên cứu của RAND Corporation và RAND Europe ghi: hoãn giờ vào lớp nửa giờ làm lợi kinh tế Hoa Kỳ 83 tỉ MK trong 10 năm.Nhà nghiên cứu Marco Hafner cho hay: điều chỉnh giờ làm tăng tỉ lệ học sinh tốt nghiệp bậc trung học, làm giảm các quan ngại về y tế gồm triệu chứng béo phì, tai nạn lưu thông gây ra do thiếu ngủ.Bà Lisa Brady, là giám thị của học khu Dobbs Ferry (New York), cho biết: học sinh và phụ huynh cùng thấy áp lực buổi sáng giảm với giờ vào lớp muộn hơn. Trẻ em có thì giờ để ăn sáng thong thả – cha mẹ không phải lôi con em còn mê ngủ trên giuờng. Tuy nhiên, bà giám thị Brady nhận thấy thách thức với các hoạt động sau giờ học, và khi trẻ em về đến nhà, thời gian làm bài tập bị giảm bớt.Giải pháp của trường Solebury là mỗi ngày học gồm 6 tiết, mỗi tiết 50 phút thay vì 4 tiết, mỗi tiết 80 phút.Thầy giáo Tony cho biết: có hỏi 1 chuyên gia tâm lý học có nên dời giờ vào lớp thêm nửa giờ nữa.