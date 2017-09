Mục Tiêu Thật Bắc Hàn Là Ép TQ Dàn Xếp Đối Thoại Với Mỹ

BEIJING - Các khiêu khích của Bắc Hàn là 1 phần trong nỗ lực chiến luợc tăng áp lực để Trung Cộng dàn xếp cho họ đối thoại trực tiếp với Hoa Kỳ, theo thẩm định của giới phân tích – Pyongyang dùng tham vọng nguyên tử để vận động Washington nhưng vẫn cố giữ truyền thống tránh gây bối rối Beijing.Nhưng vụ nổ hôm chủ nhật mà Kim Jong-un khoe là bom khinh khí là gián tiếp làm phô bày sự bất lực của lãnh tụ Xi Jinping trước mối đe dọa nguyên tử ngay trước thềm nhà, đưa Beijing vào tư thế khó khăn hơn. Giám đôc Shi Yinhong của Center for American University (Beijing) nói : Kim chưa hề gặp Xi, nhưng tỏ ra ngày càng thù địch với Xi sau khu Beijing ký nghị quyết mới của HĐ Bảo An về trừng phạt.Điều này khiến cho Kim tăng áp lực, theo nhận xét của giáo sư Jean-Pierre Cabestan tại Hongkong Baptict University.Có thể nói: Kim dùng Xi như trái banh độn trên bàn billard để ép Bejing giúp dàn xếp đối thoại với Washingson. Điều cần là Kim phải tránh làm Xi nổi giận, vì Trung Cộng là nguồn hậu thuẫn sinh tử.Pyongyang nổ nguyên tử lần thứ 6 giữa lúc các nhà lãnh đạo của khối BRICS họp thuợng đỉnh tại Xiamen (Trung Cộng). Kim chụp thời điểm đuợc chú ý như thế, tương tự hồi Tháng 5 (khi Xi chủ trì 1 hội nghị thương mại quốc tế) để nổ nguyên tử gây chấn động. Chuyên gia David Kelly làm việc tại China Policy (Beijing) tin rằng đợt trừng phạt mới của HĐ Bảo An và quyết định ngưng ngập cảng than từ Bắc Hàn (là nguồn thu ngoại đáng kể với Pyongyang) khiến cho Kim trở nên hiếu chiến hơn.Giữa tháng tới, Xi chủ tọa đại hội đảng CS cầm quyền – Xi đuợc trông đợi quyết định về hàng ngũ lãnh đạo Trung Cộng trong 5 năm tới. Vụ nổ nguyên tử của Bắc Hàn tạo ra tình huống như là Xi bất lực với khủng hoảng sát bên sườn trong khi bị TT Trump công kích là hành động không đủ.Giáo sư Shi phát biểu : : thâm ý của Kim có thể không bao giời đuợc biết đầy đủ, nhưng điểm có thể chắc là Kim thấy chương trình vũ khí nguyên tử là sinh tử để bảo vệ chế độ của dòng họ kim – ông nhấn mạnh : nhiều năm trừng phạt và áp lực đã chứng tỏ rằng đe dọa quân sự cũng sẽ không ngăn cản Kim phát triển vũ khí nguyên tử.