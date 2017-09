Cali: Phiếu Mỹ Gốc Á Bị Bác Bỏ Nhiều Nhất

LITTLE SAIGON (VB) -- Đa số lá phiếu người Mỹ gốc Á bầu qua đường bưu điện, nhưng lại bị bác bỏ nhiều nhất.Theo khảo sát của Asian Americans Advancing Justice (Advancing Justice-CA), lá phiếu người Mỹ gốc Á bị bác bỏ cao hơn trung bình.Theo lời Joanna Lee, nhà nghiên cứu trong tổ chức Asian Americans Advancing Justice – Los Angeles, nói:“Khi chúng tôi khảo sát về tiếp giáp giữa tuổi và nguồn gốc quốc tịch, chúng tôi thấy tỷ lệ phiếu bị bác bỏ cao nhất nằm trong cử tri Mỹ gốc Á là trong nhóm cử tri tuổi 18 tới 24 tuổi và sinh quán ngoài Hoa Kỳ.”Lee nói, “Tỷ lệ bác bỏ là hơn 2%.”Lee cho biết dữ kiện năm 2016 thu thập từ các quận Los Angeles, San Francisco, Contra Costa, và Santa Clara -- nơi chiếm 45% cử tri Mỹ gốc Á tại California.Có 58% trong tổngs oô cử tri tại California dùng lá phiếu gửi qua bưu điện (gọi là VBM, bầu khiếm diện qua bưu điện).Có 66% cử tri Mỹ gốc Á dùng cùng một kiểu lá phiếu.Tuy nhiên, bác bỏ phiếu trong sô cử tri Mỹ gôc Á là 15% cao hơn trung bình bác bỏ tại California (tỷ lệ 1.02% so với 0.89%).Lý do thường nhất để bác bỏ phiếu VBM là chữ ký không giống (chữ ký đã dùng lúc đầu khi ghi danh cử tri).